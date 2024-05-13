Тур: 38. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Перерыв
Ход матча
33'
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.21
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
70
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|18 (6)
|0.47
|Сков-Ольсен Андреас
|12 (2)
|0.32
|Ютгла Ферран
|8
|0.21
|Синкернагель Филип
|7
|0.18
|Ванакен Ханс
|5
|0.13
|Мехеле Брэндон
|5
|0.13
|Кюйпер Максим
|3
|0.08
|Ветлесен Уго
|3
|0.08
|Нуса Антонио
|3
|0.08
|Рафаэль Онедика
|3
|0.08
|Скораш Михал
|2
|0.05
|Бушанан Тажон
|2
|0.05
|Нильсен Каспер
|2
|0.05
|Мейер Бьорн
|2
|0.05
|Саббе Кириани
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (1)
|0.47
|Нильссон Хокан
|14 (5)
|0.37
|Пуэртас Кэмерон
|11 (3)
|0.29
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.21
|Лапуссен Лоик
|5
|0.13
|Сайкс Росс
|4
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.08
|Родригес Кевин II
|3
|0.08
|Терхо Каспер
|3
|0.08
|Расмуссен Матиас
|2
|0.05
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Макаллистер Кевин
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Матида Коки
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|8
|1
|Рафаэль Онедика
|9
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|1
|Одои Денис
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Ордоньес Хоэль
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|1
|Ванхутт Шарль
|10
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|8
|0
|Лапуссен Лоик
|7
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0
|Амани Жан
|6
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|4
|0
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0
|Теклаб Хенок
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
6
Брюгге
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
29
38
Брюгге
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (16)
27% (10)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
32% (12)
27% (10)
Юнион Сент-Жиллуаз
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
30% (11)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
32% (12)
32% (12)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
37
44
Голы по времени матча
Забито
43
33
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 21
5
12%
5
15%
1-15
6
14%
7
21%
16-30
5
12%
4
12%
31-45
7
16%
8
24%
46-60
10
23%
4
12%
61-75
10
23%
5
15%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
7
39%
76-90
Забито
34
41
15 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
5
15%
1
2%
1-15
4
12%
8
20%
16-30
6
18%
14
34%
31-45
5
15%
5
12%
46-60
10
29%
29%
5
12%
61-75
4
12%
8
20%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
1
5%
3
14%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
4
18%
76-90
Забито
77
74
31 В 1-м тайме 39
46 Во 2-м тайме 35
22 Забивали первыми 24
3 Не забивали 4
10
13%
6
8%
1-15
10
13%
15
20%
16-30
11
14%
18
24%
31-45
12
16%
13
18%
46-60
20
26%
9
12%
61-75
14
18%
13
18%
76-90
Пропущено
36
40
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 27
2
6%
5
13%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
8
22%
8
20%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
11
31%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3
Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Результаты матчей
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
2:1
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
3
7 раз 19%
2
5 раз 14%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
9 раз 24%
3
8 раз 22%
0
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
172
126
145
99
613
414
316
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
162
712
108
514
612
316
117
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
343
Больше Меньше
334
1918
2413
1423
1225
730
433
334
136
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|18 - 4
|46
|2.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|46
|3.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|43
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|36
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|34
|6.
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|44
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|31
|3.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|29
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|39
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|36
|3.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|29
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (3)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|15 (3)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9