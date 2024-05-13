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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Брюгге
2:2
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
33' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
0:1
48' Гол
Теклаб Хенок
1:1
57' Гол
Сков-Ольсен Андреас
71' Желтая карточка
Хайен Ники
71' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
2:1
72' Гол
Сков-Ольсен Андреас
2:2
84' Гол
Матида Коки
90' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
90'+8
22
Миньоле
Симон
64
Саббе
Кириани
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
6
Одои
Денис
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
99
Родригеш
Тьяго
9
Ютгла
Ферран
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
Брюгге
4-3-3
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:2
К
2:0
К
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.21
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
70

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 18 (6) 0.47
Сков-Ольсен Андреас 14 (2) 0.37
Ютгла Ферран 8 0.21
Синкернагель Филип 7 0.18
Ванакен Ханс 5 0.13
Мехеле Брэндон 5 0.13
Кюйпер Максим 3 0.08
Ветлесен Уго 3 0.08
Нуса Антонио 3 0.08
Рафаэль Онедика 3 0.08
Скораш Михал 2 0.05
Бушанан Тажон 2 0.05
Нильсен Каспер 2 0.05
Мейер Бьорн 2 0.05
Саббе Кириани 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 18 (1) 0.47
Нильссон Хокан 14 (5) 0.37
Пуэртас Кэмерон 11 (3) 0.29
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.21
Лапуссен Лоик 5 0.13
Сайкс Росс 4 0.11
Кастро-Монтес Алессио 3 0.08
Родригес Кевин II 3 0.08
Терхо Каспер 3 0.08
Расмуссен Матиас 2 0.05
Теклаб Хенок 1 0.03
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Матида Коки 1 0.03
Макаллистер Кевин 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 8 1
Рафаэль Онедика 9 0
Родригеш Тьяго 5 1
Одои Денис 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Хайен Ники 1 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 10 1
Ванхутт Шарль 10 0
Нильссон Хокан 8 0
Макаллистер Кевин 8 0
Лапуссен Лоик 7 0
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0
Амани Жан 6 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Пуэртас Кэмерон 4 0
Морис Антони 2 1
Теклаб Хенок 3 0
Александр Блессин 2 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Лейсен Федде 2 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Садики Ноа 1 0

Результаты матчей

Брюгге
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

10
8
Брюгге
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

29
38
Брюгге
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (16)
29% (11)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
34% (13)
26% (10)
Юнион Сент-Жиллуаз
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (12)
32% (12)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
34% (13)
32% (12)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

39
46

Голы по времени матча

Забито

45
35
16 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
20 Не забивали 21
5
11%
5
14%
1-15
6
13%
7
20%
16-30
5
11%
4
11%
31-45
8
18%
9
26%
46-60
11
24%
4
11%
61-75
10
22%
6
17%
76-90

Пропущено

19
20
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
26%
5
25%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
6
32%
7
35%
76-90

Забито

34
41
15 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
5
15%
1
2%
1-15
4
12%
8
20%
16-30
6
18%
14
34%
31-45
5
15%
5
12%
46-60
10
29%
29%
5
12%
61-75
4
12%
8
20%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
1
5%
3
14%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
4
18%
76-90

Забито

79
76
31 В 1-м тайме 39
48 Во 2-м тайме 37
22 Забивали первыми 25
3 Не забивали 4
10
13%
6
8%
1-15
10
13%
15
20%
16-30
11
14%
18
24%
31-45
13
16%
14
18%
46-60
21
27%
9
12%
61-75
14
18%
14
18%
76-90

Пропущено

38
42
14 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 28
2
5%
5
12%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
8
21%
8
19%
31-45
7
18%
7
17%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
12
32%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3
Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1

Результаты матчей

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 21%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 18%
2:1
6 раз 16%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 13%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
4:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
3
7 раз 18%
2
6 раз 16%
4
4 раза 11%
0
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
13 раз 34%
1
9 раз 24%
3
8 раз 21%
0
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
17
2
13
6
1.5
14
5
9
10
2.5
6
13
4
15
3.5
3
16
1
18
4.5
1
18
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
17
2
7
12
1.5
11
8
5
14
2.5
6
13
3
16
3.5
1
18
2
17
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
3
0.5
Больше Меньше
34
4
20
18
1.5
25
13
14
24
2.5
12
26
7
31
3.5
4
34
3
35
4.5
1
37
2
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 6 2 0 20 - 6 46
2.
Андерлехт
 8 4 2 2 11 - 8 46
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 2 4 13 - 11 43
4.
Серкль Брюгге
 8 3 3 2 12 - 11 36
5.
Генк
 8 3 1 4 7 - 15 34
6.
Антверпен
 8 1 0 7 4 - 16 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 4 0 0 8 - 2 44
2.
Генк
 4 2 1 1 4 - 5 31
3.
Серкль Брюгге
 4 1 2 1 6 - 4 29
4.
Брюгге
 4 3 1 0 12 - 3 10
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 7 - 6 4
6.
Антверпен
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 1 1 2 6 - 5 39
2.
Брюгге
 4 3 1 0 8 - 3 36
3.
Антверпен
 4 1 0 3 2 - 8 29
4.
Серкль Брюгге
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
Генк
 4 1 0 3 3 - 10 3
6.
Андерлехт
 4 0 2 2 3 - 6 2

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (3)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 15 (3)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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