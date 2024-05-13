Тур: 37. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Хупер Саймон
1:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
2'
12'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
-
69 Манро ФинлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Ливерпуль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
62.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
29 матчей
24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.93
1.87
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
47
44
Голов в среднем за матч
1.62
1.52
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
55
59
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|19
|0.51
|Бэйли Леон
|10
|0.27
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.24
|Диаби Мусса
|6
|0.16
|Макгинн Джон
|6
|0.16
|Роджерс Морган
|3
|0.08
|Дуран Джон
|3
|0.08
|Кэш Мэтти
|2
|0.05
|Морено Алекс
|2
|0.05
|Дзаньоло Николо
|2
|0.05
|Торрес Пау II
|2
|0.05
|Тилеманс Юри
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Рамси Джакоб
|1
|0.03
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Конса Эзри
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|18 (5)
|0.49
|Нуньес Дарвин
|11
|0.3
|Жота Диогу
|10
|0.27
|Диас Луис
|8
|0.22
|Гакпо Коди
|7
|0.19
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.11
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|Эллиотт Харви
|3
|0.08
|Робертсон Эндрю
|3
|0.08
|Собослаи Доминик
|3
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.05
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Гравенберх Райан
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|11
|0
|Макгинн Джон
|7
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|Динь Люка
|6
|0
|Бэйли Леон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Дуран Джон
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Роджерс Морган
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|8
|1
|Эндо Ватару
|9
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Александер-Арнольд Трент
|6
|0
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|1
|Джонс Кёртис
|3
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Диас Луис
|3
|0
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Брэдли Конор
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Ливерпуль
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (4)
78% (14)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
8
10
Астон Вилла
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ливерпуль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
11% (2)
28% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
24
46
Астон Вилла
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (17)
33% (12)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Ливерпуль
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
17% (6)
53% (19)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
29
7
Упущенные победы
32
56
Голы по времени матча
Забито
43
32
17 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
7%
1
3%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
9
21%
3
9%
61-75
11
26%
15
47%
76-90
Пропущено
27
23
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
2
9%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
5
19%
5
22%
76-90
Забито
29
46
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
10%
1
2%
1-15
11
38%
7
15%
16-30
2
7%
8
17%
31-45
3
10%
10
22%
46-60
3
10%
8
17%
61-75
7
24%
12
26%
76-90
Пропущено
27
18
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
19%
5
28%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
7
26%
1
6%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
3
17%
76-90
Забито
72
78
33 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 53
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
6
8%
2
3%
1-15
18
25%
9
12%
16-30
9
13%
14
18%
31-45
9
13%
15
19%
46-60
12
17%
11
14%
61-75
18
25%
27
35%
76-90
Пропущено
54
41
19 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 27
6
11%
7
17%
1-15
7
13%
8
20%
16-30
6
11%
8
20%
31-45
14
26%
4
10%
46-60
12
22%
6
15%
61-75
9
17%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Ливерпуль
Точный счет
3:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
7 раз 39%
4
5 раз 28%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Точный счет
3:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
8 раз 22%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
9 раз 25%
3
9 раз 25%
1
8 раз 22%
4
7 раз 19%
0
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
162
126
144
108
126
414
513
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
171
99
117
315
414
117
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
333
2115
2511
1323
1620
531
729
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|2.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|3.
|1:1 Заявка
|37
|23
|10
|4
|82 - 39
|79
|4.
|1:1 Заявка
|37
|20
|8
|9
|74 - 54
|68
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|73 - 61
|57
|8.
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|52 - 56
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|1:1 Заявка
|19
|12
|4
|3
|46 - 26
|40
|6.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 26
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|3.
|1:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 22
|34
|4.
|1:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 36
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (13)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Ливерпуль
Исход игры
Астон Вилла
10.3% (15)
Ничья
17.2% (25)
Ливерпуль
72.4% (105)
Тотал 2.5
Больше
82.88% (92)
Меньше
17.12% (19)
Обе команды забьют
Да
91.89% (102)
Нет
8.11% (9)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
44.8% (65)
1:1 Ничья
6.9% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
1:3 Ливерпуль
5.5% (8)
2:3 Ливерпуль
4.1% (6)
2:1 Астон Вилла
2.8% (4)
0:1 Ливерпуль
2.8% (4)
1:0 Астон Вилла
2.1% (3)
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