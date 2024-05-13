  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Астон Вилла
1:1
Первый тайм: 23'
Ливерпуль
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Мартинес Эмилиано
1:1
12' Гол
Тилеманс Юри

Ход матча

2'
0:1
Мартинес Эмилиано
12'
Тилеманс Юри
(Уоткинс Олли)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 144
Астон Вилла 10.4% (15)
X 17.4% (25)
Ливерпуль 72.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Ливерпуль
8.50
Реклама, fon.bet
6.20
Реклама, fon.bet
1.82
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
8
Тилеманс
Юри
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
78
Куанса
Джарелл
4
Ван
Дейк
Виргил
2
Гомес
Джо
19
Эллиотт
Харви
3
Эндо
Ватару
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
Астон Вилла
4-4-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Астон Вилла
Ливерпуль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
62.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

29 матчей

24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.87

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

47
44

Голов в среднем за матч

1.62
1.52

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 19 0.51
Бэйли Леон 10 0.27
Соарес Дуглас 9 (4) 0.24
Диаби Мусса 6 0.16
Макгинн Джон 6 0.16
Роджерс Морган 3 0.08
Дуран Джон 3 0.08
Кэш Мэтти 2 0.05
Морено Алекс 2 0.05
Дзаньоло Николо 2 0.05
Торрес Пау II 2 0.05
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 18 (5) 0.49
Нуньес Дарвин 11 0.3
Жота Диогу 10 0.27
Диас Луис 8 0.22
Гакпо Коди 7 0.19
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.11
Александер-Арнольд Трент 3 0.08
Эллиотт Харви 3 0.08
Робертсон Эндрю 3 0.08
Собослаи Доминик 3 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.05
Брэдли Конор 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Гравенберх Райан 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 11 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Кэш Мэтти 8 0
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Бэйли Леон 5 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Карлос Диего Сантос 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Роджерс Морган 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 8 1
Эндо Ватару 9 0
Нуньес Дарвин 8 0
Александер-Арнольд Трент 6 0
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Ван Дейк Виргил 3 1
Джонс Кёртис 3 1
Жота Диогу 2 1
Диас Луис 3 0
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Ливерпуль
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (4)
78% (14)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

8
10
Астон Вилла
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ливерпуль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
11% (2)
28% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

24
46
Астон Вилла
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (17)
33% (12)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Ливерпуль
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
17% (6)
53% (19)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

29
7

Упущенные победы

32
56

Голы по времени матча

Забито

43
32
17 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
7%
1
3%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
9
21%
3
9%
61-75
11
26%
15
47%
76-90

Пропущено

27
23
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
2
9%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
5
19%
5
22%
76-90

Забито

29
46
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
10%
1
2%
1-15
11
38%
7
15%
16-30
2
7%
8
17%
31-45
3
10%
10
22%
46-60
3
10%
8
17%
61-75
7
24%
12
26%
76-90

Пропущено

27
18
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
19%
5
28%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
7
26%
1
6%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
3
17%
76-90

Забито

72
78
33 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 53
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
6
8%
2
3%
1-15
18
25%
9
12%
16-30
9
13%
14
18%
31-45
9
13%
15
19%
46-60
12
17%
11
14%
61-75
18
25%
27
35%
76-90

Пропущено

54
41
19 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 27
6
11%
7
17%
1-15
7
13%
8
20%
16-30
6
11%
8
20%
31-45
14
26%
4
10%
46-60
12
22%
6
15%
61-75
9
17%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Ливерпуль

Точный счет

3:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
7 раз 39%
4
5 раз 28%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

3:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
8 раз 22%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
9 раз 25%
3
9 раз 25%
1
8 раз 22%
4
7 раз 19%
0
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
2
12
6
1.5
14
4
10
8
2.5
12
6
4
14
3.5
5
13
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
1
9
9
1.5
11
7
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
33
3
21
15
1.5
25
11
13
23
2.5
16
20
5
31
3.5
7
29
2
34
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
2.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 37 23 10 4 82 - 39 79
4.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 37 20 8 9 74 - 54 68
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 Заявка 36 16 9 11 73 - 61 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 16 6 14 52 - 56 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 19 12 4 3 46 - 26 40
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 3 6 28 - 26 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
3.
Ливерпуль
 1:1 Заявка 19 9 7 3 35 - 22 34
4.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 Заявка 18 6 5 7 31 - 36 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Коди Гакпо! 1:2!
  • Офсайд
    21'
    Ещё одна неплохая атака "Астон Виллы", и дело даже до удара чуть не дошло, но арбитр на линии поднял флаг. Офсайд был.
  • 20'
    Очень хорошая передача в штрафную площадь "Ливерпуля" на Уоткинса, но защитник плотно с ним сыграл, оттеснил на фланг. Аут смог заработать игрок "Астон Виллы".
  • 19'
    Футболисты "Ливерпуля" довольно долго комбинируют на половине поля "Астон Виллы", но маловато мыслей, что делать с мячом дальше. Не получается обострить у гостей.
  • Угловой
    17'
    Подача от правого флажка, последовала скидка на Диня, но не смог зацепиться за мяч защитник "Астон Виллы". Улетел он к боковой линии.
  • 16'
    Перешли в атаку игроки "Астон Виллы", последовал прострел с правого фланга, мяч выбит на угловой!
  • 14'
    Обменялись команды голами и решили небольшую паузу взять. Старается "Астон Вилла" владеть мячом, понравилось хозяевам.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Юри Тилеманс! 1:1!
    Длинная передача налево на Уоткинса, который ворвался в штрафную, качнул защитника и от лицевой выдал идеальный диагональный прострел в центр штрафной площади! Тилеманс набежал в гордом одиночестве и сходу расстрелял ворота Алисона Бекера!
  • Опасный момент
    11'
    Опасно получилось у ворот "Астон Виллы"! После длинного заброса в штрафную площадь хозяев Диас пробил головой, но Эмилиано Мартинес среагировал! Гакпо исхитрился сыграть на добивании, но попал в штангу!
  • 10'
    Начинают приходить в себя футболисты "Астон Виллы", получше стал держаться мяч у хозяев поля.
  • 9'
    Динь ошибся, в итоге Эллиотт ворвался в штрафную площадь "Астон Виллы", но сразу три соперника перед ним оказались. Потерял мяч игрок "Ливерпуля".
  • 9'
    А вот и первая атака от "Астон Виллы"! Мусса Диаби справа ворвался в штрафную, прострелил в центр под удар Бэйли, но полузащитник умудрил себе же в опорную ногу попасть. Не самое удачное исполнение!
  • 8'
    Продолжают уверенно контролировать мяч футболисты "Ливерпуля". Пошла передача в атаку, но Эмилиано Мартинес на этот раз сыграл хладнокровно, выбежал и мяч выбил.
  • 7'
    Ещё один прострел с правого фланга в штрафную площадь "Астон Виллы", получилось точно на игрока хозяев. Отбились подопечные Эмери. Да, с такой игрой в Лиге чемпионов делать особо нечего.
  • 6'
    Большое преимущество пока на стороне "Ливерпуля", мяч не покидает половину поля "Астон Виллы". Эллиотт очень неплохой заброс исполнил в штрафную площадь соперника, но там поставил корпус защитник хозяев и сбросил мяч в руки Мартинесу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      5'
      Александер-Арнольд от левого флажка выполнил навес к линии вратарской площадки, но точно на игрока "Астон Виллы" получилось. Удалось отбиться бирмингемцам.
    • 4'
      И сразу Салах ещё мог забить! Салах справа ворвался в штрафную и пробивал из-под защитника в дальний угол. Мяч успел зацепить защитника "Астон Виллы", пролетел в итоге мимо ворот.
    • Гол в свои ворота
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Эмилиано Мартинес! 0:1! Автогол!
      Вот это начало встречи! Эллиотт забежал справа под передачу на ход, от лицевой прострелил, мяч рикошет от Пау Торреса полетел в ближний угол, голкипер его сначала поймал, затем выпустил из рук, а в попытке достать ткнул его в створ!
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Ливерпуля". В белых майках с зелёными элементами и чёрных трусах действуют гости, а "Астон Вилла" будет играть в традиционных бордовых майках с голубыми рукавами.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Астон Вилла 1:1 Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Астон Вилла
    10.3% (15)
    Ничья
    17.2% (25)
    Ливерпуль
    72.4% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.88% (92)
    Меньше
    17.12% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (102)
    Нет
    8.11% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    44.8% (65)
    1:1 Ничья
    6.9% (10)
    2:2 Ничья
    6.2% (9)
    1:3 Ливерпуль
    5.5% (8)
    2:3 Ливерпуль
    4.1% (6)
    2:1 Астон Вилла
    2.8% (4)
    0:1 Ливерпуль
    2.8% (4)
    1:0 Астон Вилла
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Астон Вилла
    Ливерпуль
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный