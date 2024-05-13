Перешли в атаку игроки "Астон Виллы", последовал прострел с правого фланга, мяч выбит на угловой!

Подача от правого флажка, последовала скидка на Диня, но не смог зацепиться за мяч защитник "Астон Виллы". Улетел он к боковой линии.

Футболисты "Ливерпуля" довольно долго комбинируют на половине поля "Астон Виллы", но маловато мыслей, что делать с мячом дальше. Не получается обострить у гостей.

Очень хорошая передача в штрафную площадь "Ливерпуля" на Уоткинса, но защитник плотно с ним сыграл, оттеснил на фланг. Аут смог заработать игрок "Астон Виллы".

Ещё одна неплохая атака "Астон Виллы", и дело даже до удара чуть не дошло, но арбитр на линии поднял флаг. Офсайд был.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Юри Тилеманс! 1:1!

Длинная передача налево на Уоткинса, который ворвался в штрафную, качнул защитника и от лицевой выдал идеальный диагональный прострел в центр штрафной площади! Тилеманс набежал в гордом одиночестве и сходу расстрелял ворота Алисона Бекера!

11' Опасно получилось у ворот "Астон Виллы"! После длинного заброса в штрафную площадь хозяев Диас пробил головой, но Эмилиано Мартинес среагировал! Гакпо исхитрился сыграть на добивании, но попал в штангу!

10' Начинают приходить в себя футболисты "Астон Виллы", получше стал держаться мяч у хозяев поля.

9' Динь ошибся, в итоге Эллиотт ворвался в штрафную площадь "Астон Виллы", но сразу три соперника перед ним оказались. Потерял мяч игрок "Ливерпуля".

9' А вот и первая атака от "Астон Виллы"! Мусса Диаби справа ворвался в штрафную, прострелил в центр под удар Бэйли, но полузащитник умудрил себе же в опорную ногу попасть. Не самое удачное исполнение!

8' Продолжают уверенно контролировать мяч футболисты "Ливерпуля". Пошла передача в атаку, но Эмилиано Мартинес на этот раз сыграл хладнокровно, выбежал и мяч выбил.

7' Ещё один прострел с правого фланга в штрафную площадь "Астон Виллы", получилось точно на игрока хозяев. Отбились подопечные Эмери. Да, с такой игрой в Лиге чемпионов делать особо нечего.