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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Астон Вилла
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 49
Астон Вилла 8.2% (4)
X 16.3% (8)
Ливерпуль 75.5% (37)
Все прогнозы
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Астон Вилла
Ливерпуль

История личных встреч

Астон Вилла
Ливерпуль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
62.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

29 матчей

24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.87

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

47
44

Голов в среднем за матч

1.62
1.52

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 19 0.53
Бэйли Леон 10 0.28
Соарес Дуглас 9 (4) 0.25
Диаби Мусса 6 0.17
Макгинн Джон 6 0.17
Роджерс Морган 3 0.08
Дуран Джон 3 0.08
Кэш Мэтти 2 0.06
Морено Алекс 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Торрес Пау II 2 0.06
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 18 (5) 0.5
Нуньес Дарвин 11 0.31
Жота Диогу 10 0.28
Диас Луис 8 0.22
Гакпо Коди 7 0.19
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.11
Александер-Арнольд Трент 3 0.08
Эллиотт Харви 3 0.08
Робертсон Эндрю 3 0.08
Собослаи Доминик 3 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.06
Брэдли Конор 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Эндо Ватару 1 0.03
Гравенберх Райан 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 11 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Кэш Мэтти 8 0
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Бэйли Леон 5 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Карлос Диего Сантос 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Роджерс Морган 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 8 1
Эндо Ватару 9 0
Нуньес Дарвин 8 0
Александер-Арнольд Трент 6 0
Конате Ибраима 4 1
Гомес Джо 5 0
Ван Дейк Виргил 3 1
Джонс Кёртис 3 1
Жота Диогу 2 1
Диас Луис 3 0
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Брэдли Конор 2 0
Юрген Клопп 2 0
Алиссон Бекер 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Куанса Джарелл 1 0
Даннс Джейден 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Ливерпуль
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (4)
78% (14)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

8
10
Астон Вилла
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Ливерпуль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
11% (2)
28% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

24
46
Астон Вилла
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (17)
33% (12)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Ливерпуль
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
17% (6)
53% (19)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

29
7

Упущенные победы

32
56

Голы по времени матча

Забито

43
32
17 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
7%
1
3%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
6
14%
5
16%
46-60
9
21%
3
9%
61-75
11
26%
15
47%
76-90

Пропущено

27
23
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
2
9%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
4
15%
5
22%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
5
19%
5
22%
76-90

Забито

29
46
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 30
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
10%
1
2%
1-15
11
38%
7
15%
16-30
2
7%
8
17%
31-45
3
10%
10
22%
46-60
3
10%
8
17%
61-75
7
24%
12
26%
76-90

Пропущено

27
18
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
19%
5
28%
1-15
3
11%
4
22%
16-30
2
7%
3
17%
31-45
7
26%
1
6%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
4
15%
3
17%
76-90

Забито

72
78
33 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 53
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
6
8%
2
3%
1-15
18
25%
9
12%
16-30
9
13%
14
18%
31-45
9
13%
15
19%
46-60
12
17%
11
14%
61-75
18
25%
27
35%
76-90

Пропущено

54
41
19 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 27
6
11%
7
17%
1-15
7
13%
8
20%
16-30
6
11%
8
20%
31-45
14
26%
4
10%
46-60
12
22%
6
15%
61-75
9
17%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2
Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Ливерпуль

Точный счет

3:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
7 раз 39%
4
5 раз 28%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

3:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
8 раз 22%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
9 раз 25%
3
9 раз 25%
1
8 раз 22%
4
7 раз 19%
0
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
2
12
6
1.5
14
4
10
8
2.5
12
6
4
14
3.5
5
13
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
1
9
9
1.5
11
7
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
33
3
21
15
1.5
25
11
13
23
2.5
16
20
5
31
3.5
7
29
2
34
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
2.
Манчестер Сити
 Заявка 35 25 7 3 87 - 33 82
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 35 18 6 11 69 - 58 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 35 17 5 13 78 - 56 56
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
8.
Челси
 Заявка 35 15 9 11 70 - 59 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 36 13 10 13 56 - 70 49
10.
Борнмут
 Заявка 36 13 9 14 53 - 64 48
11.
Брайтон
 Заявка 35 12 11 12 53 - 57 47
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 13 7 16 49 - 60 46
13.
Фулхэм
 Заявка 36 12 8 16 51 - 55 44
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 49 - 57 43
15.
Эвертон
 Заявка 36 12 9 15 38 - 49 37
16.
Брентфорд
 Заявка 36 9 9 18 52 - 60 36
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 9 19 45 - 63 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 36 6 8 22 50 - 79 26
19.
Бёрнли
 Заявка 36 5 9 22 39 - 74 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 36 3 7 26 35 - 100 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 12 3 3 48 - 21 39
5.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 12 0 5 36 - 24 36
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 18 9 2 7 31 - 20 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
12.
Борнмут
 Заявка 18 7 6 5 27 - 27 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 6 8 4 28 - 27 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
15.
Эвертон
 Заявка 18 7 4 7 21 - 18 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 5 5 8 25 - 27 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 2 3 39 - 18 38
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
9.
Челси
 Заявка 17 5 5 7 28 - 34 20
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 6 8 17 - 31 18
12.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
13.
Брайтон
 Заявка 18 4 5 9 24 - 34 17
14.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
15.
Брентфорд
 Заявка 18 4 2 12 25 - 30 14
16.
Бёрнли
 Заявка 18 3 5 10 21 - 33 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 18 2 4 12 24 - 46 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 1 3 14 16 - 46 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (9)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Ливерпуль.
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    • Прогнозы 49
    Астон Вилла 8.2% (4)
    X 16.3% (8)
    Ливерпуль 75.5% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ливерпуль
    4.70
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    4.80
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    1.76
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль

    Исход игры
    Астон Вилла
    8.2% (4)
    Ничья
    16.3% (8)
    Ливерпуль
    75.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (39)
    Меньше
    18.75% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    53.1% (26)
    2:2 Ничья
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
    1:3 Ливерпуль
    8.2% (4)
    2:3 Ливерпуль
    6.1% (3)
    2:1 Астон Вилла
    4.1% (2)
    0:1 Ливерпуль
    4.1% (2)
    1:0 Астон Вилла
    4.1% (2)
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