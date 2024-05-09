Стадион: Паркен. Главный судья: Реддер Миккель
1:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолСонне Оливер
47' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
48' Желтая карточкаСонне Оливер
68' Желтая карточкаБринк Марк
75' Желтая карточкаКлинг Андерс
75' Желтая карточкаБеихмо Феликс
80' Undefined phrase: football_event_Тордарсон Стефан-Тейтюр
90' Желтая карточкаЙенсен-Эббью Йонас
90' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
90'+8
Ход матча
38'
1:0
48'
68'
75'
75'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
412 Количество передач 401
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Редин
Понтус
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Tobias Bach
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
АГФ Орхус
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.69
Среднее время на гол
79
53
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.62
1.73
Среднее время на гол
55
51
Всего голов
38
48
Голов в среднем за матч
1.36
1.71
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
66
52
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|0.5
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.38
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.25
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.25
|Клинг Андерс
|2
|0.25
|Сонне Оливер
|2
|0.25
|Сальквист Тобиас
|1
|0.13
|Маттссон Пелле
|1
|0.13
|Nikolai Jacobsen
|1
|0.13
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беихмо Феликс
|2
|0.29
|Тингагер Фредерик
|2
|0.29
|Линкс Гифт
|2
|0.29
|Mathias Sauer
|2
|0.29
|Мортенсен Патрик
|1
|0.14
|Серра Янни
|1
|0.14
|Андерсон Микаэль
|1
|0.14
|Бех Тобиас
|1
|0.14
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|2
|0
|Маккоуотт Каллум
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Клинг Андерс
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
2
Силькеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
3
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
26%
4
31%
61-75
1
5%
3
23%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1
Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1
Результаты матчей
Силькеборг
АГФ Орхус
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
34
35
25
26
16
26
17
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
1 Силькеборг
0 АГФ Орхус
- 1:0 СИЛ-АГФ
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Фредерисия
|Фредерик Карстенсен
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Норшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|2
|Фредерисия
|Йулсгор Йеспер
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2