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Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Силькеборг
1:0
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1:0
38' Гол
Сонне Оливер
47' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
48' Желтая карточка
Сонне Оливер
68' Желтая карточка
Бринк Марк
75' Желтая карточка
Клинг Андерс
75' Желтая карточка
Беихмо Феликс
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Тордарсон Стефан-Тейтюр
90' Желтая карточка
Йенсен-Эббью Йонас
90' Желтая карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр
90'+8

Ход матча

38'
Сонне Оливер
1:0
47'
 
Мадсен Мадс Эмиль
48'
Сонне Оливер
 
68'
Бринк Марк
 
69'
 
Йенсен-Эббью Йонас
Каль Эрик
69'
 
Frederik Brandhof
Поульсен Николай
74'
Мусонда Лубамба
Поульсен Андреас
 
74'
Маккоуотт Каллум
Линд Александр
 
75'
Клинг Андерс
 
75'
 
Беихмо Феликс
80'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
86'
 
Tobias Anker
Тингагер Фредерик
86'
 
Серра Янни
Бех Тобиас
89'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер
 
90'
 
Йенсен-Эббью Йонас
90'
 
Кнудсен Магнус
Кнустер Матс
90'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
90'
Эстрём Робин
Адамсен Тонни
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 412 Количество передач 401
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Силькеборг
4-3-2-1
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Силькеборг
АГФ Орхус

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
СД
0:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.69

Среднее время на гол

79
53

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.62
1.73

Среднее время на гол

55
51

Всего голов

38
48

Голов в среднем за матч

1.36
1.71

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

66
52

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 4 (2) 0.5
Маккоуотт Каллум 3 0.38
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.25
Тенгстедт Сёрен 2 0.25
Клинг Андерс 2 0.25
Сонне Оливер 2 0.25
Сальквист Тобиас 1 0.13
Маттссон Пелле 1 0.13
Nikolai Jacobsen 1 0.13
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беихмо Феликс 2 0.29
Тингагер Фредерик 2 0.29
Линкс Гифт 2 0.29
Mathias Sauer 2 0.29
Мортенсен Патрик 1 0.14
Серра Янни 1 0.14
Андерсон Микаэль 1 0.14
Бех Тобиас 1 0.14

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 2 0
Маккоуотт Каллум 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Клинг Андерс 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сонне Оливер 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Бьюр Петер 1 0
Йенсен-Эббью Йонас 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
Силькеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
3
Силькеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
АГФ Орхус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
13
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
5
26%
4
31%
61-75
1
5%
3
23%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1
Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2
АГФ Орхус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2
АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1

Результаты матчей

Силькеборг
АГФ Орхус

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
3
4
3
5
2.5
2
5
2
6
3.5
1
6
2
6
4.5
1
7
5.5
1/8 финала
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
1/4 финала
2 Копенгаген
3 Силькеборг
4 Фредерисия
2 Люнгбю
5 Норшелланн
1 Академик БК
3 АГФ Орхус
2 Брондбю
1/2 финала
6 Силькеборг
3 Фредерисия
2 Норшелланн
4 АГФ Орхус
Финал
1 Силькеборг
0 АГФ Орхус

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 4
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Фредерисия Фредерик Карстенсен 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Норшелланн Вилладсен Оливер 1 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 2
Фредерисия Йулсгор Йеспер 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Весь список
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