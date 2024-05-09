Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Мусонда Лубамба не смог попасть в створ ударом издали

88' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Силькеборг

88' Адамсен Тонни не смог попасть в створ ударом издали

87' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Серра Янни

86' Мусонда Лубамба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Маккоуотт Каллум пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

83' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Силькеборг отменен из-за положения "вне игры".

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Силькеборг

80' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Силькеборг

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для АГФ Орхус

77' Мортенсен Патрик наказан за толчок Пелле Мэттсон

76' Матч возобновлен

75' Беихмо Феликс получает желтую карточку за неспортивное поведение

75' Клинг Андерс получает желтую карточку за неспортивное поведение

75' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

74' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

73' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Силькеборг

71' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Бринк Марк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Судья свистит. Бринк Марк атаковал сзади соперника. Это Тобиас Бех заработал своей команде штрафной

68' Кнустер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Поульсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Оооо... вот это был удар! Тобиас Бех должен был забить с этой позиции.

67' Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

67' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Тордарсон Стефан-Тейтюр пробует нанести удар издали, но Бэйли Пикок-Фаррелл держит все под контролем

63' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Поульсен Андреас из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Кнустер Матс нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

57' Удар от ворот произведет Силькеборг

56' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Феликс Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

54' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

53' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

52' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

51' Удар от ворот произведет Силькеборг

50' Линкс Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сонне Оливер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Пелле Мэттсон наказан за толчок Андерсон Микаэль

47' Мадсен Мадс Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол