Тур: 14.
1:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
6'
1:0
37
Санчес
Филип
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Санчес ФилипЗащитник
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маделон Леонардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
24 матча
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.6
0.57
Среднее время на гол
150
157
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.04
0.79
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
86
113
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Бенжамин
|4
|0.31
|Рамирес Эрик Иван
|3
|0.23
|Санчес Филип
|2
|0.15
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.08
|Cristian Colman
|1
|0.08
|Моралес Леонардо
|1
|0.08
|Салазар Давид
|1
|0.08
|Кабрал Джонатан
|1
|0.08
|Саравия Родриго
|1
|0.08
|Маммини Иво
|1
|0.08
|Мило Федерико
|0
|0
|Чавес Лаутаро
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|3
|0.23
|Geronimo Rivera
|3
|0.23
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0.15
|Гальван Бриан
|2
|0.15
|Aaron Quiroz
|1
|0.08
|Juan Quintana
|1
|0.08
|Ezequiel Bonifacio
|0
|0
|Yvo Calleros
|0
|0
|Ignacio Rodriguez
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канто Густаво
|1
|2
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Кабрал Джонатан
|2
|1
|Моралес Леонардо
|3
|0
|Пинтадо Хуан
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Маммини Иво
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Мило Федерико
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aaron Quiroz
|4
|0
|Milton Gimenez
|3
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Ezequiel Bonifacio
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Yvo Calleros
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Franco Quinteros
|0
|1
|Jesus Soraire
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Geronimo Rivera
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
1
2
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Банфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
10
9
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
4
40%
4
44%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
5
42%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
4
29%
61-75
5
23%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0
Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
58
49
112
112
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 9
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|7.
|13
|5
|2
|6
|17 - 14
|17
|8.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|10.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|11.
|13
|4
|2
|7
|9 - 17
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|7 - 15
|12
|13.
|14
|1
|7
|6
|8 - 23
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|13.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|0:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|14.
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6