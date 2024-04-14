  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Химнасия Ла-Плата
1:0
Первый тайм: 8'
Банфилд
0'
1:0
6' Гол
Санчес Филип

Ход матча

6'
Санчес Филип
1:0
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Банфилд
2.60
Реклама, fon.bet
2.85
Реклама, fon.bet
2.85
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
23
Инсфран
Нельсон
20
Кабрал
Джонатан
4
Моралес
Леонардо
37
Санчес
Филип
15
Пинтадо
Хуан
17
Мило
Федерико
19
Кастро
Лукас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
30
Rodrigo
Castillo
7
Домингес
Бенжамин
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
22
Juan
Alvarez2
8
Jesus
Soraire
31
Yvo
Calleros
20
Ignacio
Rodriguez
11
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Milton
Gimenez
Химнасия Ла-Плата
5-3-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

24 матча

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
КПЛ
4:0
ЛП
0:1
КДМЭП
2:1
КДЛС
0:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
П
1:2
ТМК
1:4
П
2:0
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.6
0.57

Среднее время на гол

150
157

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.04
0.79

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

86
113

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Бенжамин 4 0.31
Рамирес Эрик Иван 3 0.23
Санчес Филип 2 0.15
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.08
Cristian Colman 1 0.08
Моралес Леонардо 1 0.08
Салазар Давид 1 0.08
Кабрал Джонатан 1 0.08
Саравия Родриго 1 0.08
Маммини Иво 1 0.08
Мило Федерико 0 0
Чавес Лаутаро 0 0
Абальдо Матиас 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 3 0.23
Geronimo Rivera 3 0.23
Bruno Christian Sepulveda 2 0.15
Гальван Бриан 2 0.15
Aaron Quiroz 1 0.08
Juan Quintana 1 0.08
Ezequiel Bonifacio 0 0
Yvo Calleros 0 0
Ignacio Rodriguez 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канто Густаво 1 2
Родригес Йонатан 4 0
Кабрал Джонатан 2 1
Моралес Леонардо 3 0
Пинтадо Хуан 3 0
Де Бласис Пабло 2 0
Кастро Лукас 2 0
Рамирес Эрик Иван 2 0
Саравия Родриго 2 0
Маммини Иво 2 0
Абальдо Матиас 0 1
Мило Федерико 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Троянски Франко 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Домингес Бенжамин 1 0
Санчес Филип 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aaron Quiroz 4 0
Milton Gimenez 3 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Ezequiel Bonifacio 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Yvo Calleros 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Franco Quinteros 0 1
Jesus Soraire 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lautaro Rios 1 0
Geronimo Rivera 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

1
2
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Банфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

10
9
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
4
40%
4
44%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
5
42%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
4
18%
2
14%
16-30
4
18%
2
14%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
5
23%
4
29%
61-75
5
23%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0
Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
2
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 14 5 2 7 17 - 21 17
9.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
10.
Банфилд
 0:0 14 3 6 5 12 - 14 15
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 0:0 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Банфилд
 0:0 7 2 4 1 9 - 7 10
4.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
5.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Г О О О О Л - Санчес Филип бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Банфилд
2.60
Реклама, fon.bet
2.85
Реклама, fon.bet
2.85
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:0 Банфилд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный