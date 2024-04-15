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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Химнасия Ла-Плата
1:2
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
6' Гол
Санчес Филип
22' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
67' Желтая карточка
Milton Gimenez
1:1
74' Гол
Ignacio Rodriguez
1:2
76' Гол
Milton Gimenez
85' Желтая карточка
Матиас Гонсалез
86' Желтая карточка
Моралес Леонардо
90' Желтая карточка
Geronimo Rivera
90'+6
23
Инсфран
Нельсон
20
Кабрал
Джонатан
4
Моралес
Леонардо
37
Санчес
Филип
15
Пинтадо
Хуан
17
Мило
Федерико
19
Кастро
Лукас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
30
Rodrigo
Castillo
7
Домингес
Бенжамин
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
22
Juan
Alvarez2
8
Jesus
Soraire
31
Yvo
Calleros
20
Ignacio
Rodriguez
11
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Milton
Gimenez
Химнасия Ла-Плата
5-3-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

24 матча

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
КПЛ
4:0
ЛП
0:1
КДМЭП
2:1
КДЛС
0:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
П
1:2
ТМК
1:4
П
2:0
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.6
0.57

Среднее время на гол

150
157

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.04
0.79

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

86
113

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Бенжамин 4 0.29
Рамирес Эрик Иван 3 0.21
Санчес Филип 3 0.21
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.07
Cristian Colman 1 0.07
Моралес Леонардо 1 0.07
Салазар Давид 1 0.07
Кабрал Джонатан 1 0.07
Саравия Родриго 1 0.07
Маммини Иво 1 0.07
Мило Федерико 0 0
Чавес Лаутаро 0 0
Абальдо Матиас 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 0.29
Geronimo Rivera 3 0.21
Bruno Christian Sepulveda 2 0.14
Гальван Бриан 2 0.14
Aaron Quiroz 1 0.07
Ignacio Rodriguez 1 0.07
Juan Quintana 1 0.07
Ezequiel Bonifacio 0 0
Yvo Calleros 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канто Густаво 1 2
Моралес Леонардо 4 0
Родригес Йонатан 4 0
Кабрал Джонатан 2 1
Пинтадо Хуан 3 0
Де Бласис Пабло 2 0
Кастро Лукас 2 0
Рамирес Эрик Иван 2 0
Саравия Родриго 2 0
Маммини Иво 2 0
Абальдо Матиас 0 1
Мило Федерико 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Троянски Франко 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Домингес Бенжамин 1 0
Санчес Филип 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milton Gimenez 4 0
Aaron Quiroz 4 0
Инсуа Эмануэль 3 0
Ezequiel Bonifacio 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Yvo Calleros 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Geronimo Rivera 2 0
Franco Quinteros 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Jesus Soraire 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lautaro Rios 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

1
2
Химнасия Ла-Плата
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Банфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
2
18%
61-75
4
36%
5
45%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
5
29%
29%
6
43%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
8%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
25%
4
27%
61-75
6
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0
Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
8.
Банфилд
 14 4 5 5 14 - 15 17
9.
Химнасия Ла-Плата
 14 5 1 8 18 - 23 16
10.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
11.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 14 2 5 7 10 - 20 11
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
7.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 1 3 11 - 10 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 7 1 3 3 6 - 8 6
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Банфилд
 7 3 3 1 11 - 8 12
3.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
5.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
6.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 7 0 5 2 5 - 9 5
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Мило Федерико сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Санчес Филип бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд онлайн

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