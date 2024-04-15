Тур: 14.
1:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолСанчес Филип
22' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
67' Желтая карточкаMilton Gimenez
1:1
74' ГолIgnacio Rodriguez
1:2
76' ГолMilton Gimenez
85' Желтая карточкаМатиас Гонсалез
86' Желтая карточкаМоралес Леонардо
90' Желтая карточкаGeronimo Rivera
90'+6
Ход матча
6'
1:0
22'
67'
74'
76'
1:2
85'
86'
90'
37
Санчес
Филип
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Санчес ФилипЗащитник
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маделон Леонардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
24 матча
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
62.5%
20.8%
4 победы 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.6
0.57
Среднее время на гол
150
157
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.04
0.79
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
86
113
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Бенжамин
|4
|0.29
|Рамирес Эрик Иван
|3
|0.21
|Санчес Филип
|3
|0.21
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.07
|Cristian Colman
|1
|0.07
|Моралес Леонардо
|1
|0.07
|Салазар Давид
|1
|0.07
|Кабрал Джонатан
|1
|0.07
|Саравия Родриго
|1
|0.07
|Маммини Иво
|1
|0.07
|Мило Федерико
|0
|0
|Чавес Лаутаро
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4
|0.29
|Geronimo Rivera
|3
|0.21
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0.14
|Гальван Бриан
|2
|0.14
|Aaron Quiroz
|1
|0.07
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.07
|Juan Quintana
|1
|0.07
|Ezequiel Bonifacio
|0
|0
|Yvo Calleros
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канто Густаво
|1
|2
|Моралес Леонардо
|4
|0
|Родригес Йонатан
|4
|0
|Кабрал Джонатан
|2
|1
|Пинтадо Хуан
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Кастро Лукас
|2
|0
|Рамирес Эрик Иван
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Маммини Иво
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Мило Федерико
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Троянски Франко
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Gimenez
|4
|0
|Aaron Quiroz
|4
|0
|Инсуа Эмануэль
|3
|0
|Ezequiel Bonifacio
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Yvo Calleros
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Geronimo Rivera
|2
|0
|Franco Quinteros
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Банфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
1
2
Химнасия Ла-Плата
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Банфилд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
2
18%
61-75
4
36%
5
45%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
5
29%
29%
6
43%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
8%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
25%
4
27%
61-75
6
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0
Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0
Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
59
59
113
113
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|16 - 5
|29
|2.
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|9.
|14
|4
|6
|4
|10 - 14
|18
|10.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|13
|3
|5
|5
|19 - 17
|14
|12.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|10 - 20
|11
|13.
|14
|2
|3
|9
|9 - 19
|9
|14.
|14
|1
|2
|11
|7 - 25
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|12 - 2
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|10 - 6
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|13.
|7
|1
|1
|5
|6 - 9
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|13.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|5 - 9
|5
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6