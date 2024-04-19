Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Ох, нехорошо это выглядит. Паращив Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Садику Рияд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Германнштадт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Германнштадт

42' Aldair Ferreira не смог попасть в створ ударом издали

41' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Catalin Cabuz делает важнейший сейв!

38' Sota Mino получил желтую карточку от судьи

38' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Aldair Ferreira получил желтую карточку от судьи

31' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

30' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Стойка Янис пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

27' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Матч возобновлен

26' Энцо Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' УДАЛЕНИЕ! - Мурджа Алессандро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

23' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Оооо... вот это был удар! Энцо Лопес должен был забить с этой позиции.

22' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Янку Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Германнштадт

14' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

14' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бензар Ромарио бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

9' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Германнштадт

6' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Ботошани

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Германнштадт начинает с центра поля