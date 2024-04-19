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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Германнштадт
1:1
Конец матча
Ботошани
0'
24' Красная карточка
Мурджа Алессандро
32' Желтая карточка
Aldair Ferreira
38' Желтая карточка
Sota Mino
45' Желтая карточка
Садику Рияд
0:1
61' Гол
Майлат Себастьян
87' Желтая карточка
Капроф Хуан
1:1
90' Гол
Негуц Кристиан
90'+6
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
7
Стойка
Янис
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
20
Бензар
Ромарио
83
Aldair
Ferreira
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
27
Enzo
Lopez
93
Zoran
Mitrov
Германнштадт
Ботошани

История личных встреч

Германнштадт
Ботошани

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.15
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
117

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 11 (4) 0.31
Балауре Сильвиу 7 0.2
Негуц Кристиан 4 0.11
Стойка Янис 4 0.11
Янку Габриэль 3 0.09
Alexandru Daniel Jipa 2 0.06
Ороиан Александру 2 0.06
Альхассан Баба 2 0.06
Мурджа Алессандро 1 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Гэман Валеричэ 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Бутян Михай 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 11 (3) 0.31
Enzo Lopez 6 (1) 0.17
Eugen Gabriel David 4 0.11
Дикан Виктор 3 0.09
Капроф Хуан 2 0.06
Майлат Себастьян 2 0.06
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Офусу Риги 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 12 1
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Мурджа Алессандро 3 1
Янку Габриэль 4 0
Ороиан Александру 4 0
Балауре Сильвиу 3 0
Petru Dragos 3 0
Marius Constantin Maldarasanu 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eugen Gabriel David 9 0
Пий Джуниор 7 1
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Капроф Хуан 4 1
Бензар Ромарио 4 0
Садику Рияд 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Zoran Mitrov 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Филип Иоан 3 0
Цигэнашу Александр 3 0
Патаке Андрей 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Мирон Джордже 2 0
Муаддиб Жали 2 0
Daniel Celea 2 0
Enzo Lopez 2 0
Andrei Dragu 2 0
Bogdan Andone 2 0
Касап Карло 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Aldair Ferreira 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Ботошани
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
16
Германнштадт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Ботошани
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

12
19
Германнштадт
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
26% (9)
23% (8)
Ботошани
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

20
35

Голы по времени матча

Забито

30
18
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
13%
1
6%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
9
30%
6
33%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
6
20%
5
28%
76-90

Пропущено

13
36
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
2
15%
5
14%
1-15
1
8%
3
8%
16-30
4
31%
5
14%
31-45
3
23%
6
17%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
2
15%
11
31%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
27 Не забивали 25
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
5
38%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Пропущено

23
22
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
6
26%
8
36%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Забито

43
38
17 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
5
12%
1
3%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
8
19%
6
16%
31-45
14
33%
10
26%
46-60
4
9%
7
18%
61-75
8
19%
10
26%
76-90

Пропущено

36
58
15 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 29
2
6%
8
14%
1-15
7
19%
11
19%
16-30
6
17%
8
14%
31-45
6
17%
11
19%
46-60
7
19%
6
10%
61-75
8
22%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1
Ботошани
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0
Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1

Результаты матчей

Германнштадт
Ботошани

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
0
13 раз 37%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
7
9
9
1.5
7
10
4
14
2.5
2
15
2
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
6
3
14
1.5
5
13
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
22
13
12
23
1.5
12
23
6
29
2.5
2
33
2
33
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 34 23 7 4 59 - 29 76
2.
ЧФР Клуж
 0:1 35 16 9 10 60 - 35 57
3.
Рапид Бухарест
 34 15 10 9 58 - 41 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 1:0 35 14 11 10 43 - 42 53
6.
Сепси
 34 13 9 12 47 - 38 48
7.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
8.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
9.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Волунтари
 34 8 11 15 40 - 54 35
13.
Политехника Яссы
 34 7 13 14 34 - 48 34
14.
Динамо Бухарест
 34 9 6 19 24 - 46 33
15.
У Крайова 1948
 34 9 5 20 45 - 57 32
16.
Ботошани
 35 5 13 17 37 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 0:1 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Фарул Констанца
 1:0 17 6 7 4 21 - 17 25
9.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
10.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
12.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
13.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
14.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
15.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Фарул Констанца
 1:0 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 0:1 18 6 5 7 30 - 26 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Германнштадт: 50%, Ботошани: 50%.
  • 96'
    Гэман Валеричэ ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Матч остановлен
  • 95'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Тактическая замена. Zoran Mitrov уходит с поля и его заменяет George Gligor
  • 92'
    Г О О О О Л - Cristian Negut правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Капроф Хуан из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Ciprian Biceanu
  • 92'
    Отличный гол забил Cristian Negut
  • 92'
    Команда Германнштадт сравняла счет! Игра продолжается!
  • 91'
    Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Где смотреть матч Германнштадт 1:1 Ботошани онлайн

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