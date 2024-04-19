Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Г О О О О Л - Cristian Negut правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Cristian Negut навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Капроф Хуан получил желтую карточку от судьи

87' Рубен Фонсека нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Cristian Negut из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

84' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тактическая замена. Sota Mino уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

83' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Матч возобновлен

82' Дукан Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Цигэнашу Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Удар от ворот произведет Ботошани

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Cristian Negut навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Dragos Petru Iancu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

75' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Ботошани

68' Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

67' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Германнштадт

65' Бензар Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

64' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Янку Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Г О О О О О Л - Майлат Себастьян из команды Ботошани легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

60' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Германнштадт

58' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Zoran Mitrov оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Бензар Ромарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Капроф Хуан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

54' Цигэнашу Александр пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

54' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Ботошани

52' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Германнштадт

50' Майлат Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

48' Удар от ворот произведет Ботошани

48' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дикан Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.