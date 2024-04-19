Тур: 5. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:1
Конец матча
0'
24' Красная карточкаМурджа Алессандро
32' Желтая карточкаAldair Ferreira
38' Желтая карточкаSota Mino
45' Желтая карточкаСадику Рияд
0:1
61' ГолМайлат Себастьян
87' Желтая карточкаКапроф Хуан
1:1
90' ГолНегуц Кристиан
90'+6
Ход матча
32'
38'
45'
61'
0:1
87'
90'
1:1
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
68
Дукан
Рэзван
28
Петро
Чарльз
44
Садику
Рияд
27
Enzo
Lopez
93
Zoran
Mitrov
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
93 Zoran MitrovНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
11 Офусу РигиНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Германнштадт
Ботошани
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.15
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
117
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|11 (4)
|0.31
|Балауре Сильвиу
|7
|0.2
|Негуц Кристиан
|4
|0.11
|Стойка Янис
|4
|0.11
|Янку Габриэль
|3
|0.09
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.06
|Ороиан Александру
|2
|0.06
|Альхассан Баба
|2
|0.06
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Бутян Михай
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|11 (3)
|0.31
|Enzo Lopez
|6 (1)
|0.17
|Eugen Gabriel David
|4
|0.11
|Дикан Виктор
|3
|0.09
|Капроф Хуан
|2
|0.06
|Майлат Себастьян
|2
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|12
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|1
|Янку Габриэль
|4
|0
|Ороиан Александру
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|9
|0
|Пий Джуниор
|7
|1
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|4
|1
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Садику Рияд
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Zoran Mitrov
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Мирон Джордже
|2
|0
|Муаддиб Жали
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Enzo Lopez
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Bogdan Andone
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Aldair Ferreira
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Ботошани
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
16
Германнштадт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Ботошани
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
12
19
Германнштадт
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
26% (9)
23% (8)
Ботошани
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
20
35
Голы по времени матча
Забито
30
18
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
13%
1
6%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
9
30%
6
33%
46-60
3
10%
3
17%
61-75
6
20%
5
28%
76-90
Пропущено
13
36
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
2
15%
5
14%
1-15
1
8%
3
8%
16-30
4
31%
5
14%
31-45
3
23%
6
17%
46-60
1
8%
6
17%
61-75
2
15%
11
31%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
27 Не забивали 25
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
5
38%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Пропущено
23
22
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
6
26%
8
36%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Забито
43
38
17 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
5
12%
1
3%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
8
19%
6
16%
31-45
14
33%
10
26%
46-60
4
9%
7
18%
61-75
8
19%
10
26%
76-90
Пропущено
36
58
15 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 29
2
6%
8
14%
1-15
7
19%
11
19%
16-30
6
17%
8
14%
31-45
6
17%
11
19%
46-60
7
19%
6
10%
61-75
8
22%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1
Ботошани
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0
Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Результаты матчей
Германнштадт
Ботошани
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
1:1
9 раз 26%
1:0
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
0
13 раз 37%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
107
99
710
414
215
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
126
314
513
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2213
1223
1223
629
233
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|23
|7
|4
|59 - 29
|76
|2.
|0:1
|35
|16
|9
|10
|60 - 35
|57
|3.
|34
|15
|10
|9
|58 - 41
|55
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|1:0
|35
|14
|11
|10
|43 - 42
|53
|6.
|34
|13
|9
|12
|47 - 38
|48
|7.
|35
|11
|15
|9
|44 - 35
|48
|8.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|9.
|34
|11
|14
|9
|40 - 41
|47
|10.
|34
|9
|17
|8
|36 - 38
|44
|11.
|34
|9
|15
|10
|33 - 38
|42
|12.
|34
|8
|11
|15
|40 - 54
|35
|13.
|34
|7
|13
|14
|34 - 48
|34
|14.
|34
|9
|6
|19
|24 - 46
|33
|15.
|34
|9
|5
|20
|45 - 57
|32
|16.
|35
|5
|13
|17
|37 - 59
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|18
|9
|8
|1
|30 - 13
|35
|3.
|0:1
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|4.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|21 - 17
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|10.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|11.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|12.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|13.
|16
|4
|8
|4
|17 - 20
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|15.
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|16.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|1:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|7.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|10.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|18
|3
|3
|12
|16 - 28
|12
|15.
|17
|3
|2
|12
|12 - 30
|11
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7