Тур: 5. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Андрей Флорин
1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
22'
1:0
Владение мячом
17
Ларие
Йонуц
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
29
Авуну
Дюрель
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Francisc Dican
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
39 матчей
30.8%
20.5%
48.7%
12 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.5%
48.7%
30.8%
8 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
0.74
0.9
Среднее время на гол
122
100
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.11
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
1.03
1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
Среднее время на гол
87
90
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|9
|0.26
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.2
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.17
|Ривалдиньо
|5
|0.14
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Грамени Константин
|2
|0.06
|Ionut Cojocaru
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|13
|0.37
|Бирлигея Даниэль
|11
|0.31
|Мухар Карло
|7
|0.2
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.17
|Авуну Дюрель
|3
|0.09
|Айети Арлинд
|3
|0.09
|Дяк Чиприан
|2
|0.06
|Камора Мауру
|2
|0.06
|Маня Кристьян
|2
|0.06
|Джуричич Лука
|2
|0.06
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|10
|0
|Ларие Йонуц
|6
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Сырбу Дан
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|8
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Отеле Филип
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Камора Мауру
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Бобен Матия
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
ЧФР Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
8
10
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
ЧФР Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
17
29
Фарул Констанца
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
ЧФР Клуж
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
38% (13)
44% (15)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
25
39
Голы по времени матча
Забито
20
29
10 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
2
10%
4
14%
1-15
5
25%
3
10%
16-30
3
15%
10
34%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
4
20%
1
3%
61-75
2
10%
7
24%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
3
18%
5
19%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
1
6%
7
27%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90
Забито
24
30
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
2
8%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
5
21%
6
20%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
6
25%
6
20%
76-90
Пропущено
23
9
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
8
35%
2
22%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
4
17%
1
11%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Забито
44
59
21 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
4
9%
9
15%
1-15
9
20%
5
8%
16-30
8
18%
16
27%
31-45
9
20%
6
10%
46-60
6
14%
10
17%
61-75
8
18%
13
22%
76-90
Пропущено
40
35
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 25
5
13%
7
20%
1-15
5
13%
7
20%
16-30
10
25%
6
17%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
5
13%
8
23%
61-75
9
23%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
2
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
6 раз 18%
4
6 раз 18%
2
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
511
89
214
611
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
711
89
117
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
268
1222
1618
331
1222
133
628
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|23
|7
|4
|59 - 29
|76
|2.
|0:1
|35
|16
|9
|10
|60 - 35
|57
|3.
|34
|15
|10
|9
|58 - 41
|55
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|1:0
|35
|14
|11
|10
|43 - 42
|53
|6.
|34
|13
|9
|12
|47 - 38
|48
|7.
|35
|11
|15
|9
|44 - 35
|48
|8.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|9.
|34
|11
|14
|9
|40 - 41
|47
|10.
|34
|9
|17
|8
|36 - 38
|44
|11.
|34
|9
|15
|10
|33 - 38
|42
|12.
|34
|8
|11
|15
|40 - 54
|35
|13.
|34
|7
|13
|14
|34 - 48
|34
|14.
|34
|9
|6
|19
|24 - 46
|33
|15.
|34
|9
|5
|20
|45 - 57
|32
|16.
|35
|5
|13
|17
|37 - 59
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|18
|9
|8
|1
|30 - 13
|35
|3.
|0:1
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|4.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|21 - 17
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|10.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|11.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|12.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|13.
|16
|4
|8
|4
|17 - 20
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|15.
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|16.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|1:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|7.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|10.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|18
|3
|3
|12
|16 - 28
|12
|15.
|17
|3
|2
|12
|12 - 30
|11
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7