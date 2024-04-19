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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Фарул Констанца
5:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
22' Гол
Мунтяну Луис
2:0
41' Гол
Ionut Cojocaru
47' Желтая карточка
Отеле Филип
62' Желтая карточка
Ларие Йонуц
64' Желтая карточка
Григорян Нарек
3:0
67' Гол
Грамени Константин
3:1
76' Гол
Отеле Филип
4:1
78' Гол
Ionut Cojocaru
82' Желтая карточка
Бобен Матия
5:1
83' Гол
Ганя Кристиан
90'+4
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
45
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
27
Ionut
Cojocaru
90
Сава
Рэзван
4
Маня
Кристьян
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
29
Авуну
Дюрель
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
Фарул Констанца
ЧФР Клуж

История личных встреч

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

39 матчей

30.8%
20.5%
48.7%
12 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

20.5%
48.7%
30.8%
8 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:3
К
0:0
С
1:3
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

0.74
0.9

Среднее время на гол

122
100

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

40
39

Голов в среднем за матч

1.03
1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
5
Больше 13%
Меньше 87%
34

Среднее время на гол

87
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 9 0.26
Ларие Йонуц 7 (5) 0.2
Будеску Константин 6 (2) 0.17
Ривалдиньо 5 0.14
Ionut Cojocaru 4 0.11
Грамени Константин 3 0.09
Артян Андрей 3 0.09
Вынэ Йонуц 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Мазилу Адриан 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Ганя Кристиан 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Григорян Нарек 0 0
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Кейруш Диогу 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 14 0.4
Бирлигея Даниэль 11 0.31
Мухар Карло 7 0.2
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.17
Авуну Дюрель 3 0.09
Айети Арлинд 3 0.09
Дяк Чиприан 2 0.06
Камора Мауру 2 0.06
Маня Кристьян 2 0.06
Джуричич Лука 2 0.06
Йебоа Эммануэль 2 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 10 0
Ларие Йонуц 7 0
Грамени Константин 6 0
Ганя Кристиан 4 1
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Маринс Густаво 4 0
Кики Давид 2 1
Григорян Нарек 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Кейруш Диогу 3 0
Сырбу Дан 3 0
Ривалдиньо 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Балута Тудор 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 8 0
Дяк Чиприан 5 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Отеле Филип 4 0
Илие Матей 2 1
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Бобен Матия 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Камора Мауру 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Фика Алин 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
ЧФР Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

8
11
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
ЧФР Клуж
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

17
29
Фарул Констанца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
ЧФР Клуж
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

25
40

Голы по времени матча

Забито

25
30
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
2
8%
4
13%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
4
16%
10
33%
31-45
4
16%
4
13%
46-60
5
20%
1
3%
61-75
4
16%
8
27%
76-90

Пропущено

18
31
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
3
17%
5
16%
1-15
3
17%
5
16%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
3
17%
1
3%
46-60
1
6%
8
26%
61-75
6
33%
7
23%
76-90

Забито

24
30
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
2
8%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
5
21%
6
20%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
6
25%
6
20%
76-90

Пропущено

23
9
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
8
35%
2
22%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
4
17%
1
11%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Забито

49
60
23 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
4
8%
9
15%
1-15
10
20%
5
8%
16-30
9
18%
16
27%
31-45
9
18%
6
10%
46-60
7
14%
10
17%
61-75
10
20%
14
23%
76-90

Пропущено

41
40
20 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 26
5
12%
7
18%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
10
24%
7
18%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
5
12%
9
23%
61-75
10
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0

Результаты матчей

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
2
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9
3
14
2.5
6
11
2
15
3.5
3
14
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
8
10
1
17
2.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
27
8
13
22
1.5
16
19
4
31
2.5
12
23
2
33
3.5
6
29
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 34 23 7 4 59 - 29 76
2.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
3.
Рапид Бухарест
 34 15 10 9 58 - 41 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 34 13 9 12 47 - 38 48
7.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
8.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
9.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Волунтари
 34 8 11 15 40 - 54 35
13.
Политехника Яссы
 34 7 13 14 34 - 48 34
14.
Динамо Бухарест
 34 9 6 19 24 - 46 33
15.
У Крайова 1948
 34 9 5 20 45 - 57 32
16.
Ботошани
 35 5 13 17 37 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
10.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
11.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
12.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
13.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
14.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
15.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Весь список
  • 93'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 93'
    Фарул Констанца контролирует мяч.
  • 92'
    Нарек Григорян возвращается на поле.
  • 92'
    Фарул Констанца пытается что-то создать.
  • 92'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Ох, нехорошо это выглядит. Нарек Григорян получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 92'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!