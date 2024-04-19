Тур: 5. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Андрей Флорин
5:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолМунтяну Луис
2:0
41' ГолIonut Cojocaru
47' Желтая карточкаОтеле Филип
62' Желтая карточкаЛарие Йонуц
64' Желтая карточкаГригорян Нарек
3:0
67' ГолГрамени Константин
3:1
76' ГолОтеле Филип
4:1
78' ГолIonut Cojocaru
82' Желтая карточкаБобен Матия
5:1
83' ГолГаня Кристиан
90'+4
Ход матча
22'
1:0
41'
2:0
47'
62'
64'
67'
76'
3:1
78'
4:1
82'
83'
5:1
Владение мячом
17
Ларие
Йонуц
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
29
Авуну
Дюрель
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Francisc Dican
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
39 матчей
30.8%
20.5%
48.7%
12 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.5%
48.7%
30.8%
8 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
0.74
0.9
Среднее время на гол
122
100
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.11
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
40
39
Голов в среднем за матч
1.03
1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
Среднее время на гол
87
90
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|9
|0.26
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.2
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.17
|Ривалдиньо
|5
|0.14
|Ionut Cojocaru
|4
|0.11
|Грамени Константин
|3
|0.09
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Ганя Кристиан
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Григорян Нарек
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Кейруш Диогу
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|14
|0.4
|Бирлигея Даниэль
|11
|0.31
|Мухар Карло
|7
|0.2
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.17
|Авуну Дюрель
|3
|0.09
|Айети Арлинд
|3
|0.09
|Дяк Чиприан
|2
|0.06
|Камора Мауру
|2
|0.06
|Маня Кристьян
|2
|0.06
|Джуричич Лука
|2
|0.06
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|10
|0
|Ларие Йонуц
|7
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ганя Кристиан
|4
|1
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Григорян Нарек
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кейруш Диогу
|3
|0
|Сырбу Дан
|3
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|8
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Камора Мауру
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
ЧФР Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
8
11
Фарул Констанца
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
ЧФР Клуж
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
17
29
Фарул Констанца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
ЧФР Клуж
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
25
40
Голы по времени матча
Забито
25
30
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
2
8%
4
13%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
4
16%
10
33%
31-45
4
16%
4
13%
46-60
5
20%
1
3%
61-75
4
16%
8
27%
76-90
Пропущено
18
31
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 18
3
17%
5
16%
1-15
3
17%
5
16%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
3
17%
1
3%
46-60
1
6%
8
26%
61-75
6
33%
7
23%
76-90
Забито
24
30
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
2
8%
5
17%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
5
21%
6
20%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
6
25%
6
20%
76-90
Пропущено
23
9
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
8
35%
2
22%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
4
17%
1
11%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Забито
49
60
23 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
4
8%
9
15%
1-15
10
20%
5
8%
16-30
9
18%
16
27%
31-45
9
18%
6
10%
46-60
7
14%
10
17%
61-75
10
20%
14
23%
76-90
Пропущено
41
40
20 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 26
5
12%
7
18%
1-15
5
12%
8
20%
16-30
10
24%
7
18%
31-45
6
15%
2
5%
46-60
5
12%
9
23%
61-75
10
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
2
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
89
314
611
215
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
711
810
117
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
278
1322
1619
431
1223
233
629
134
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7