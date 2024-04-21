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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио Главный судья: Rares George Vidican
Оцелул Галац
0:0
Первый тайм: 36'
Университатя Клуж
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Университатя Клуж
3.10
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3.80
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Все Коэффициенты
94
Пап
Эдуард
2
Желев
Милен
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
6
Jonathan
Cisse
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
33
Горчеа
Андрей
43
Alin
Chintes
17
Пициан
Андрей
2
Thalisson
27
Кипчу
Александру
94
Бик
Овидиу
4
Дукуре
Кевин
Гробры
24
Рогульич
Анте
10
Нистор
Дан
20
Георге
Валентин
19
Попа
Даньел
Оцелул Галац
Университатя Клуж

История личных встреч

Оцелул Галац
Университатя Клуж

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:1
С
0:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.8

Среднее время на гол

52
112

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.31
Yuri Cisotti 8 (3) 0.23
Фредерик 5 0.14
Teles 3 0.09
Бодиштяну Штефан 2 0.06
Jonathan Cisse 2 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.03
Танасе Рэзван 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Ламейра Жоао 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Живулич Диего 0 0
Costin Ghiocel 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 12 (6) 0.34
Попа Даньел 9 0.26
Кипчу Александру 5 0.14
Рогульич Анте 3 0.09
Митря Богдан 2 0.06
Георге Валентин 2 0.06
Кымпану Георге 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Дукуре Кевин Гробры 0 0
Рус Марко 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 8 0
Yuri Cisotti 8 0
Живулич Диего 7 0
Желев Милен 7 0
Ariel Lopez1 7 0
Mihai Adascalitei 7 0
Teles 6 0
Andrei Rus 4 1
George Carjan 5 0
Jonathan Cisse 5 0
Бодиштяну Штефан 5 0
Доринель Мунтеану 3 1
Alexandru Pop 3 1
Танасе Рэзван 4 0
Фредерик 3 0
Relu Stoian 3 0
Costin Ghiocel 3 0
Жардан Василий 2 0
Ламейра Жоао 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Francois Tobasegnou Yabre 1 0
Рушевич Анес 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 7 0
Митря Богдан 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 1
Нистор Дан 5 0
Бик Овидиу 5 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Попа Даньел 3 0
Thalisson 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
Ioan Sabau 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Университатя Клуж
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

12
10
Оцелул Галац
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

18
12
Оцелул Галац
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Университатя Клуж
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

30
22

Голы по времени матча

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
0
0%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
27%
4
18%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Пропущено

19
20
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
9
47%
5
25%
76-90

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
6
29%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
4
19%
6
32%
76-90

Пропущено

19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
6
32%
6
30%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
6
32%
2
10%
76-90

Забито

36
41
16 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
6
17%
6
15%
1-15
6
17%
5
12%
16-30
4
11%
7
17%
31-45
4
11%
6
15%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
8
22%
11
27%
76-90

Пропущено

38
40
17 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
11%
6
15%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
10
26%
11
28%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
3
8%
7
18%
61-75
15
39%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0
Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Университатя Клуж

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
0:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 53%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
6
3
14
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
6
10
1
16
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
24
10
8
26
1.5
10
24
1
33
2.5
5
29
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 35 23 8 4 61 - 31 77
2.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
3.
Рапид Бухарест
 35 15 11 9 60 - 43 56
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 34 13 9 12 47 - 38 48
7.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
8.
Университатя Клуж
 0:0 35 11 15 9 40 - 41 48
9.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
10.
Оцелул Галац
 0:0 35 9 18 8 36 - 38 45
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Политехника Яссы
 35 8 13 14 37 - 49 37
13.
Волунтари
 35 8 11 16 41 - 57 35
14.
Динамо Бухарест
 35 9 7 19 25 - 47 34
15.
У Крайова 1948
 35 9 6 20 46 - 58 33
16.
Ботошани
 35 5 13 17 37 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
10.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
11.
Университатя Клуж
 0:0 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
13.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
14.
Оцелул Галац
 0:0 18 4 9 5 15 - 19 21
15.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 0:0 17 5 10 2 22 - 20 25
5.
Рапид Бухарест
 17 5 9 3 22 - 18 24
6.
Оцелул Галац
 0:0 17 5 9 3 21 - 19 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 18 3 3 12 13 - 31 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 16 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 9
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Оцелул Галац
    Ничья
    Университатя Клуж
    3.10
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    2.73
    Реклама, melbet.ru
    3.80
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    Университатя Клуж
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