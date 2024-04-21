Тур: 5. Стадион: Оцелул. Главный судья: Рапуано Антонио Главный судья: Rares George Vidican
1:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолФредерик
76' Желтая карточкаФредерик
77' Желтая карточкаКипчу Александру
87' Вторая желтая карточкаФредерик
90' Желтая карточкаTeles
90'+12
Ход матча
40'
1:0
63'
76'
77'
87'
90'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
43
Alin
Chintes
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Alin ChintesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Оцелул Галац
Университатя Клуж
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.8
Среднее время на гол
52
112
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
Среднее время на гол
63
108
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.31
|Yuri Cisotti
|8 (3)
|0.23
|Фредерик
|6
|0.17
|Teles
|3
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.06
|Jonathan Cisse
|2
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.34
|Попа Даньел
|9
|0.26
|Кипчу Александру
|5
|0.14
|Рогульич Анте
|3
|0.09
|Митря Богдан
|2
|0.06
|Георге Валентин
|2
|0.06
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
|Рус Марко
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|8
|0
|Yuri Cisotti
|8
|0
|Teles
|7
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Ariel Lopez1
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Фредерик
|4
|1
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Доринель Мунтеану
|3
|1
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Costin Ghiocel
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Ламейра Жоао
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|8
|0
|Митря Богдан
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Thalisson
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Университатя Клуж
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
12
10
Оцелул Галац
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Университатя Клуж
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
18
12
Оцелул Галац
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Университатя Клуж
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
10
21
Упущенные победы
30
22
Голы по времени матча
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
0
0%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
4
25%
5
23%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
11%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
21%
6
29%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
9
47%
5
24%
76-90
Забито
21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
6
29%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
4
19%
6
32%
76-90
Пропущено
19
20
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
6
32%
6
30%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
6
32%
2
10%
76-90
Забито
37
41
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 14
9 Не забивали 10
6
16%
6
15%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
4
11%
6
15%
46-60
8
22%
6
15%
61-75
8
22%
11
27%
76-90
Пропущено
38
41
17 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
4
11%
6
15%
1-15
3
8%
3
7%
16-30
10
26%
12
29%
29%
31-45
3
8%
6
15%
46-60
3
8%
7
17%
61-75
15
39%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0
Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
Университатя Клуж
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 26%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 54%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
125
512
611
116
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
2411
827
1025
134
530
134
134
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 9