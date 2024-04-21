Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

44' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Гонсалвес сделал ключевой пас для гола!

40' Г О О О О Л - Фредерик забивает ударом с правой ноги!

39' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

30' Игрок из команды Университатя Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Попа Даньел не смог попасть в створ ударом издали

27' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Матч возобновлен

25' Джонатан Сиссе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

16' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

15' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Шанс! Alexandru Pop из команды Оцелул Галац пробил головой, но мимо

12' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола