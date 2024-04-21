Тур: 5. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Marian Barbu
1:2
Перерыв
0'
0:1
11' ГолМальдонадо Дениль
24' Желтая карточкаБанку Никусор
0:2
26' ГолИван Андрей
33' Желтая карточкаХури Льес
38' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
1:2
40' ПенальтиШтефэнеску Мариус
Ход матча
11'
24'
26'
0:2
33'
40'
Владение мячом
21
Алими
Исник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Соири ПюрюЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
31 Stefan Bana
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Сепси
Университатя Крайова
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.08
Среднее время на гол
72
83
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.73
1.14
Среднее время на гол
122
78
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
0.96
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
93
81
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|12 (3)
|0.34
|Шафранко Павол
|5
|0.14
|Дебелюх Габриэл
|5 (1)
|0.14
|Матей Космин
|4 (1)
|0.11
|Каллаку Шерифф
|4
|0.11
|Алими Исник
|4 (1)
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.09
|Паун Николае
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.37
|Баярам Штефан
|8
|0.23
|Маркович Йован
|6
|0.17
|Крецу Александру
|5
|0.14
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.11
|Рогульич Анте
|3
|0.09
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.09
|Банку Никусор
|2
|0.06
|Хури Льес
|2 (1)
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.06
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.06
|Дансиу Мариан
|2
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|11
|0
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Алими Исник
|6
|0
|Штефан Флорин
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Оройан Дариус
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|8
|1
|Кэпэцынэ Михай
|8
|0
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Juraj Badelj
|5
|1
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Попеску Лаурентиу
|5
|0
|Маркович Йован
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
7
9
Сепси
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Университатя Крайова
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
14
23
Сепси
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Университатя Крайова
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (6)
26% (9)
56% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
22
17
Упущенные победы
21
32
Голы по времени матча
Забито
26
28
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
3
12%
2
7%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
23%
7
25%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
7
27%
10
36%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
4
21%
2
9%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
4
21%
9
41%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Забито
19
26
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
3
16%
7
27%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
6
32%
5
19%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
6
29%
2
10%
76-90
Забито
45
54
20 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 17
9 Не забивали 6
6
13%
9
17%
1-15
3
7%
5
9%
16-30
11
24%
11
20%
31-45
5
11%
8
15%
46-60
7
16%
6
11%
61-75
13
29%
15
28%
76-90
Пропущено
40
42
22 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 27
9
23%
3
7%
1-15
5
13%
6
14%
16-30
8
20%
14
33%
31-45
6
15%
9
21%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
8
20%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2
ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0
Результаты матчей
Сепси
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
611
710
314
215
314
116
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
512
98
215
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
277
1123
1618
529
628
331
232
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|23
|8
|4
|61 - 31
|77
|2.
|2:1
|35
|16
|10
|9
|54 - 45
|58
|3.
|35
|16
|9
|10
|61 - 39
|57
|4.
|35
|15
|11
|9
|60 - 43
|56
|5.
|35
|14
|11
|10
|47 - 43
|53
|6.
|1:2
|35
|13
|9
|13
|48 - 40
|48
|7.
|35
|11
|15
|9
|44 - 35
|48
|8.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|9.
|35
|11
|14
|10
|40 - 42
|47
|10.
|35
|10
|17
|8
|37 - 38
|47
|11.
|34
|9
|15
|10
|33 - 38
|42
|12.
|35
|8
|13
|14
|37 - 49
|37
|13.
|35
|8
|11
|16
|41 - 57
|35
|14.
|35
|9
|7
|19
|25 - 47
|34
|15.
|35
|9
|6
|20
|46 - 58
|33
|16.
|35
|5
|13
|17
|37 - 59
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|2.
|18
|9
|8
|1
|30 - 13
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|4.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|1:2
|18
|7
|7
|4
|29 - 19
|28
|8.
|17
|6
|7
|4
|25 - 18
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|10.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|11.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|12.
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|13.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|14.
|17
|6
|3
|8
|30 - 30
|21
|15.
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|16.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|2:1
|18
|8
|5
|5
|28 - 25
|29
|3.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|4.
|17
|5
|9
|3
|22 - 18
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|17
|5
|9
|3
|22 - 21
|24
|7.
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|8.
|1:2
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|10.
|18
|4
|5
|9
|24 - 35
|17
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|18
|3
|3
|12
|16 - 28
|12
|15.
|18
|3
|3
|12
|13 - 31
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9