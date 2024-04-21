Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Сепси

43' Крецу Александру нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

42' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Г О О О О О Л - Marius Stefanescu из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Laurentju Popescu прыгнул не в ту сторону.

39' После проверки VAR судья изменил решение - Сепси пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси

38' Рефери не любит споров - именно за это Marius Stefanescu сейчас получил желтую

37' Оройан Дариус из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хури Льес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

30' Чоботарю Денис из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

28' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Крайова

26' Г О О О О Л - Иван Андрей забивает с правой ноги!

26' Marius Stefanescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Банку Никусор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Варга Кевин пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

22' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

21' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

21' Габриэл Дебелюх нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мальдонадо Дениль нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

19' Матч возобновлен

19' Хури Льес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Juraj Badelj наказан за толчок Marius Stefanescu

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Крайова будет все-таки засчитан.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Крайова

11' Г О О О О Л - Мальдонадо Дениль левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

10' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ох, нехорошо это выглядит. Влэдою Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Габриэл Дебелюх нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

6' Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

3' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля