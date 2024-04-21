Тур: 5. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Marian Barbu
1:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолМальдонадо Дениль
24' Желтая карточкаБанку Никусор
0:2
26' ГолИван Андрей
33' Желтая карточкаХури Льес
37' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
1:2
40' ПенальтиШтефэнеску Мариус
54' Желтая карточкаДумитреску Андрес
1:3
68' ГолХури Льес
89' Желтая карточкаПопеску Лаурентиу
90'+5
Ход матча
11'
24'
26'
0:2
33'
40'
68'
1:3
Владение мячом
21
Алими
Исник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Denis Renta
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Соири ПюрюЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
31 Stefan Bana
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Сепси
Университатя Крайова
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.08
Среднее время на гол
72
83
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.73
1.14
Среднее время на гол
122
78
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
0.96
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
93
81
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|12 (3)
|0.34
|Шафранко Павол
|5
|0.14
|Дебелюх Габриэл
|5 (1)
|0.14
|Матей Космин
|4 (1)
|0.11
|Каллаку Шерифф
|4
|0.11
|Алими Исник
|4 (1)
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.09
|Паун Николае
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.37
|Баярам Штефан
|8
|0.23
|Маркович Йован
|6
|0.17
|Крецу Александру
|5
|0.14
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.11
|Хури Льес
|3 (1)
|0.09
|Рогульич Анте
|3
|0.09
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.09
|Банку Никусор
|2
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.06
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.06
|Дансиу Мариан
|2
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|11
|0
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Алими Исник
|6
|0
|Штефан Флорин
|5
|0
|Думитреску Андрес
|3
|1
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Оройан Дариус
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|8
|1
|Кэпэцынэ Михай
|8
|0
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Juraj Badelj
|5
|1
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Попеску Лаурентиу
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Маркович Йован
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
8
9
Сепси
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Университатя Крайова
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
14
23
Сепси
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Университатя Крайова
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
26% (9)
54% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
27
31
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
11%
3
10%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
7
26%
7
23%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
26%
10
32%
76-90
Пропущено
22
23
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
23%
2
9%
1-15
4
18%
5
22%
16-30
4
18%
10
43%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
2
9%
2
9%
76-90
Забито
19
26
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
3
16%
7
27%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
6
32%
5
19%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
6
29%
2
10%
76-90
Забито
46
57
21 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
6
13%
10
18%
1-15
3
7%
6
11%
16-30
12
26%
11
19%
31-45
5
11%
8
14%
46-60
7
15%
7
12%
61-75
13
28%
15
26%
76-90
Пропущено
43
43
24 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 28
10
23%
3
7%
1-15
6
14%
6
14%
16-30
8
19%
15
35%
31-45
6
14%
9
21%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
8
19%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2
ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0
Результаты матчей
Сепси
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
152
612
710
315
215
315
116
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
135
512
108
215
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
287
1124
1718
530
728
332
233
233
134
134
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9