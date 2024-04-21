Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Аганович Аднан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Флорин Штефан не смог попасть в створ ударом издали

87' Ох, нехорошо это выглядит. Кольич Элвир получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Габриэл Дебелюх нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

86' Алими Исник из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

85' Хорошую попытку сделал Кольич Элвир . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

81' Оройан Дариус не смог попасть в створ ударом издали

80' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Оооо... вот это был удар! George Cimpanu должен был забить с этой позиции.

77' George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

76' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хорошую попытку сделал Кольич Элвир . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Тактическая замена. Иван Андрей уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Чоботарю Денис из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Г О О О О Л - Хури Льес забивает ударом с правой ноги!

68' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Кольич Элвир наказан за толчок Roland Niczuly

64' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

62' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

61' Крецу Александру наказан за толчок Флорин Штефан

60' Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Думитреску Андрес получает желтую карточку за толчок соперника.

54' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Сепси

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника