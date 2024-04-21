  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Сепси
1:3
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
11' Гол
Мальдонадо Дениль
24' Желтая карточка
Банку Никусор
0:2
26' Гол
Иван Андрей
33' Желтая карточка
Хури Льес
37' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
1:2
40' Пенальти
Штефэнеску Мариус
54' Желтая карточка
Думитреску Андрес
1:3
68' Гол
Хури Льес
89' Желтая карточка
Попеску Лаурентиу
90'+5
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
3
Штефан
Флорин
21
Алими
Исник
11
Штефэнеску
Мариус
17
Оройан
Дариус
59
Каллаку
Шерифф
7
Варга
Кевин
20
Думитреску
Андрес
96
Дебелюх
Габриэл
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
14
Хури
Льес
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Сепси
Университатя Крайова

История личных встреч

Сепси
Университатя Крайова

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
59.3%
18.5%
6 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.08

Среднее время на гол

72
83

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.73
1.14

Среднее время на гол

122
78

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

0.96
1.11

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

93
81

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 12 (3) 0.34
Шафранко Павол 5 0.14
Дебелюх Габриэл 5 (1) 0.14
Матей Космин 4 (1) 0.11
Каллаку Шерифф 4 0.11
Алими Исник 4 (1) 0.11
Аганович Аднан 3 0.09
Паун Николае 2 0.06
Чоботарю Денис 1 0.03
Штефан Флорин 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 13 (1) 0.37
Баярам Штефан 8 0.23
Маркович Йован 6 0.17
Крецу Александру 5 0.14
Иван Андрей 4 (2) 0.11
Хури Льес 3 (1) 0.09
Рогульич Анте 3 0.09
Кольич Элвир 3 (1) 0.09
Банку Никусор 2 0.06
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.06
Мальдонадо Дениль 2 0.06
Дансиу Мариан 2 0.06
Скречу Владимир 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Кымпану Георге 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 11 0
Ниняй Бранислав 10 0
Алими Исник 6 0
Штефан Флорин 5 0
Думитреску Андрес 3 1
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Оройан Дариус 4 0
Матей Космин 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Шафранко Павол 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 12 0
Хури Льес 8 1
Кэпэцынэ Михай 8 0
Влэдою Штефан 7 0
Juraj Badelj 5 1
Митрицэ Александру 6 0
Попеску Лаурентиу 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 5 0
Скречу Владимир 5 0
Маркович Йован 5 0
Кольич Элвир 4 0
Крецу Александру 3 0
Раул Силва 3 0
Баярам Штефан 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Ишфан Александру 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0
Jalen Blesa 1 0

Результаты матчей

Сепси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

8
9
Сепси
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Университатя Крайова
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

14
23
Сепси
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Университатя Крайова
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
26% (9)
54% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

27
31
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
11%
3
10%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
7
26%
7
23%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
7
26%
10
32%
76-90

Пропущено

22
23
13 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
23%
2
9%
1-15
4
18%
5
22%
16-30
4
18%
10
43%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
2
9%
2
9%
76-90

Забито

19
26
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
3
16%
7
27%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
6
32%
5
19%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
5
24%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
19%
5
25%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
1
5%
4
20%
61-75
6
29%
2
10%
76-90

Забито

46
57
21 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
6
13%
10
18%
1-15
3
7%
6
11%
16-30
12
26%
11
19%
31-45
5
11%
8
14%
46-60
7
15%
7
12%
61-75
13
28%
15
26%
76-90

Пропущено

43
43
24 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 28
10
23%
3
7%
1-15
6
14%
6
14%
16-30
8
19%
15
35%
31-45
6
14%
9
21%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
8
19%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2
ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0

Результаты матчей

Сепси
Университатя Крайова

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
2
6
12
1.5
7
10
3
15
2.5
2
15
3
15
3.5
1
16
2
16
4.5
1
16
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
5
5
12
1.5
10
8
2
15
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
28
7
11
24
1.5
17
18
5
30
2.5
7
28
3
32
3.5
2
33
2
33
4.5
1
34
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 35 23 8 4 61 - 31 77
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 35 15 11 9 60 - 43 56
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 35 13 9 13 48 - 41 48
7.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
8.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
9.
Университатя Клуж
 35 11 14 10 40 - 42 47
10.
Оцелул Галац
 35 10 17 8 37 - 38 47
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Политехника Яссы
 35 8 13 14 37 - 49 37
13.
Волунтари
 35 8 11 16 41 - 57 35
14.
Динамо Бухарест
 35 9 7 19 25 - 47 34
15.
У Крайова 1948
 35 9 6 20 46 - 58 33
16.
Ботошани
 35 5 13 17 37 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 18 7 7 4 29 - 20 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
10.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
11.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
13.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
14.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
15.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Рапид Бухарест
 17 5 9 3 22 - 18 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 18 3 3 12 13 - 31 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 16 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Сепси: 54%, Университатя Крайова: 46%.
  • 95'
    Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Университатя Крайова пытается что-то создать.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Габриэл Дебелюх из команды Сепси в офсайде
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