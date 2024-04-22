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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Петролул Плоешти
0:0
Первый тайм: 6'
УТА Арад
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
УТА Арад
2.23
3.55
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4.00
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Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
6
Юрю
Томми
11
Сэто
Такаюки
99
Муси
Александру
Мариан
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
93
Якоб
Флорин
98
Кэпушэ
Тибериу
15
Конте
Ибраима
30
Столник
Марко
2
Diogo
Rodrigues
24
Омонди
Эрик
14
Marcelo
Freitas
21
Михай
Кристиан
19
Миковши
Клаудиу
11
Эзекиль
Имох
42
Лукассен
Кевин
Петролул Плоешти
УТА Арад

История личных встреч

Петролул Плоешти
УТА Арад

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:3
ЛI
2:4
ЛI
2:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Среднее время на гол

78
78

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 7 0.21
Грозав Георге-Теодор 7 (2) 0.21
Иробисо Кристиан Окечукву 5 0.15
Муси Александру Мариан 4 0.12
Хужа Мариан Фернандо 2 0.06
Бериша Альбин 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Будеску Константин 1 (1) 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Юрю Томми 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Guilherme Gomes Garutti 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миковши Клаудиу 8 0.24
Фабри Андрей 7 (3) 0.21
Лукассен Кевин 4 0.12
Омонди Эрик 3 0.09
Купер Годберг 3 0.09
Поп Рареш 3 (1) 0.09
Педру Жоау II 3 0.09
Кэпушэ Тибериу 2 0.06
Marcelo Freitas 2 (1) 0.06
Карп Кэтэлин 2 0.06
Офусу Риги 1 0.03
Diogo Rodrigues 1 0.03
Конте Ибраима 1 0.03
Тудорие Александру 1 0.03
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Ariel Lopez1 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 9 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Диоманде Исмаэль 5 1
Тичу Валентин Константин 5 1
Ханка Серджу 6 0
Грозав Георге-Теодор 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Florin Pirvu 3 0
Зима Лукаш 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Бериша Альбин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 6 0
Михай Кристиан 6 0
Конте Ибраима 3 1
Карп Кэтэлин 3 1
Купер Годберг 3 1
Омонди Эрик 4 0
Столник Марко 4 0
Педру Жоау II 4 0
Marcelo Freitas 4 0
Фабри Андрей 4 0
Миковши Клаудиу 4 0
Бенга Александру 3 0
Лукассен Кевин 3 0
Якоб Флорин 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Кэпушэ Тибериу 2 0
Mircea Rednic 2 0
Морар Влад 1 0
Тудорие Александру 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Исак Дамьян 1 0
Вультурар Каталин 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Robert Mustaca 1 0
Andrei David 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
УТА Арад
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
7
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
76% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
УТА Арад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

8
23
Петролул Плоешти
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (7)
65% (22)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
УТА Арад
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

17
30

Голы по времени матча

Забито

22
14
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
2
9%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
1
5%
6
43%
31-45
7
32%
2
14%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
5
23%
2
14%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
3
13%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
4
16%
1
4%
31-45
5
20%
6
25%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
8
32%
6
25%
76-90

Забито

9
28
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
28 Не забивали 19
1
11%
3
11%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
11%
7
25%
31-45
1
11%
3
11%
46-60
3
33%
3
11%
61-75
3
33%
8
29%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
6
24%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
3
20%
5
20%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
27%
4
16%
76-90

Забито

31
42
8 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
3
10%
5
12%
1-15
3
10%
5
12%
16-30
2
6%
13
31%
31-45
8
26%
5
12%
46-60
7
23%
4
10%
61-75
8
26%
10
24%
76-90

Пропущено

40
49
16 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
4
10%
9
18%
1-15
5
13%
10
20%
16-30
7
18%
6
12%
31-45
8
20%
11
22%
46-60
4
10%
3
6%
61-75
12
30%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3
Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 УТА Арад - Германнштадт 2:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
УТА Арад

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
9 раз 26%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
2:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 32%
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
3
7
10
1.5
10
8
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
8
8
3
14
1.5
4
12
1
16
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
23
11
10
24
1.5
14
20
3
31
2.5
4
30
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 35 23 8 4 61 - 31 77
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 35 15 11 9 60 - 43 56
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 35 13 9 13 48 - 41 48
7.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
8.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
9.
Университатя Клуж
 35 11 14 10 40 - 42 47
10.
Оцелул Галац
 35 10 17 8 37 - 38 47
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Политехника Яссы
 35 8 13 14 37 - 49 37
13.
Волунтари
 35 8 11 16 41 - 57 35
14.
Динамо Бухарест
 35 9 7 19 25 - 47 34
15.
У Крайова 1948
 35 9 6 20 46 - 58 33
16.
Ботошани
 35 5 13 17 37 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 18 7 7 4 29 - 20 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
10.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
11.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
13.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
14.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
15.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Рапид Бухарест
 17 5 9 3 22 - 18 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 18 3 3 12 13 - 31 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 16 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 4'
    Папп Пол ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    УТА Арад контролирует мяч.
  • 3'
    Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Лукассен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    УТА Арад
    2.23
    3.55
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    4.00
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