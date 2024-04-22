Тур: 5. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Horia Mladinovici
1:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолГрозав Георге-Теодор
42' Желтая карточкаСэто Такаюки
55' Undefined phrase: football_event_Омонди Эрик
1:1
83' ГолМиковши Клаудиу
90'+5
Ход матча
11'
42'
55'
67'
83'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
93
Якоб
Флорин
24
Омонди
Эрик
11
Эзекиль
Имох
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
20 Ханка СерджуЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
24 Raul Bucur
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эзекиль ИмохНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
-
29 Триф РазванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
17 Морар ВладПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
Петролул Плоешти
УТА Арад
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Среднее время на гол
78
78
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|8 (2)
|0.23
|Жаир
|7
|0.2
|Иробисо Кристиан Окечукву
|5
|0.14
|Муси Александру Мариан
|4
|0.11
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Юрю Томми
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миковши Клаудиу
|9
|0.26
|Фабри Андрей
|7 (3)
|0.2
|Лукассен Кевин
|4
|0.11
|Омонди Эрик
|3
|0.09
|Купер Годберг
|3
|0.09
|Поп Рареш
|3 (1)
|0.09
|Педру Жоау II
|3
|0.09
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0.06
|Marcelo Freitas
|2 (1)
|0.06
|Карп Кэтэлин
|2
|0.06
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Diogo Rodrigues
|1
|0.03
|Конте Ибраима
|1
|0.03
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
|Ariel Lopez1
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Тичу Валентин Константин
|5
|1
|Ханка Серджу
|6
|0
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Сэто Такаюки
|2
|0
|Зима Лукаш
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|6
|0
|Михай Кристиан
|6
|0
|Конте Ибраима
|3
|1
|Карп Кэтэлин
|3
|1
|Купер Годберг
|3
|1
|Омонди Эрик
|4
|0
|Столник Марко
|4
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Marcelo Freitas
|4
|0
|Фабри Андрей
|4
|0
|Миковши Клаудиу
|4
|0
|Бенга Александру
|3
|0
|Лукассен Кевин
|3
|0
|Якоб Флорин
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Кэпушэ Тибериу
|2
|0
|Mircea Rednic
|2
|0
|Морар Влад
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Вультурар Каталин
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
|Andrei David
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
УТА Арад
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
8
Петролул Плоешти
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
76% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
УТА Арад
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
8
23
Петролул Плоешти
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (8)
63% (22)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
49% (17)
26% (9)
УТА Арад
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
18
31
Голы по времени матча
Забито
23
15
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
1
4%
6
40%
31-45
7
30%
2
13%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
5
22%
3
20%
76-90
Пропущено
26
25
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
3
12%
4
16%
1-15
3
12%
6
24%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
9
35%
6
24%
76-90
Забито
9
28
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
29 Не забивали 20
1
11%
3
11%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
11%
7
25%
31-45
1
11%
3
11%
46-60
3
33%
3
11%
61-75
3
33%
8
29%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
6
24%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
3
20%
5
20%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
27%
4
16%
76-90
Забито
32
43
9 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
4
13%
5
12%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
2
6%
13
30%
31-45
8
25%
5
12%
46-60
7
22%
4
9%
61-75
8
25%
11
26%
76-90
Пропущено
41
50
16 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
4
10%
10
20%
1-15
5
12%
10
20%
16-30
7
17%
6
12%
31-45
8
20%
11
22%
46-60
4
10%
3
6%
61-75
13
32%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0
Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
УТА Арад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3
Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Ботошани 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 ФКСБ - УТА Арад 4:0 Гонвед - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Айка 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 УТА Арад - Германнштадт 2:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
УТА Арад
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
9 раз 26%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 43%
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
711
108
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
98
314
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2015
Больше Меньше
2411
1025
1421
332
431
134
134
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9