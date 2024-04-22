Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

46' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

45' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Эзекиль Имох решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Миковши Клаудиу пробил со штрафного прямо в стенку

43' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сэто Такаюки тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

41' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

41' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

40' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Marcelo Freitas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Иробисо Кристиан Окечукву оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Жаир нанес удар, но промахнулся очень сильно.

32' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Эзекиль Имох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

27' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

25' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Миковши Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Омонди Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Миковши Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Миковши Клаудиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Игрок из команды УТА Арад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

20' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Михай Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Михай Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

17' Миковши Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Грозав Георге-Теодор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Иробисо Кристиан Окечукву создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Ханка Серджу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Михай Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Оооо... вот это был удар! Лукассен Кевин должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Омонди Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Эзекиль Имох создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

9' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Кэпушэ Тибериу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Marcelo Freitas пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

8' Столник Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Marcelo Freitas оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Лукассен Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Лукассен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола