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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Волунтари
0:0
Конец матча
У Крайова 1948
0'
24' Красная карточка
Рикардинью
29' Желтая карточка
Поп Влад
55' Желтая карточка
Рэдуц Михай
90' Желтая карточка
Алийи Насер
90' Желтая карточка
Andrei Dragu
90' Желтая карточка
Каскини Баутиста
90'+5
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
7
Алийи
Насер
8
Рэдуц
Михай
77
Немец
Адам
20
Robert
Popescu
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
3
Лекиатас
Рокас
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
23
Поп
Влад
10
Бауса
Хуан
99
Vladislav
Blanuta
Волунтари
У Крайова 1948

История личных встреч

Волунтари
У Крайова 1948

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:0
С
0:1
С
3:1
СПОЗВВЛК
3:3
С
3:3
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.6

Среднее время на гол

180
56

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

2.2
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 9 0.25
Думитер Андрей 7 0.19
Мерлой Джордже 6 (1) 0.17
Robert Popescu 3 (1) 0.08
Раду Бобок 2 0.06
Раца Вадим 2 (1) 0.06
Doru Cristian Andrei 2 0.06
Армаш Игорь 2 0.06
Сигурьонссон Рунар 2 0.06
Рикардинью XI 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Алийи Насер 0 0
Турда Григоре 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.28
Бауса Хуан 7 (1) 0.19
Vladislav Blanuta 6 0.17
William Baeten 4 0.11
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.11
Сидибе Секу 3 (1) 0.08
Лакруа Лео 3 0.08
Бахасса Яссин 2 0.06
Албу Константин 2 0.06
Ибрагим Джибрил 2 0.06
Andrei Dragu 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 8 1
Рэдуц Михай 5 0
Раца Вадим 5 0
Думитер Андрей 5 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Cristian Paz II 4 0
Каскини Баутиста 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Црепуля Любян 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Алийи Насер 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Мерлой Джордже 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Турда Григоре 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 7 1
Кицу Аурелиан 6 1
Gabriel Compagnucci 7 0
Лакруа Лео 5 1
Маскареньяс Матеус 4 1
William Baeten 5 0
Аким Влад 4 0
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
Поп Влад 4 0
Лекиатас Рокас 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Евген Трика 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Vladislav Blanuta 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Волунтари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
У Крайова 1948
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
13
Волунтари
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
У Крайова 1948
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

28
24

Упущенные победы

15
18
Волунтари
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
У Крайова 1948
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
33% (12)
36% (13)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

33
24

Упущенные победы

23
31

Голы по времени матча

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
2
13%
0
0%
1-15
6
38%
3
19%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Пропущено

23
28
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
13%
8
29%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
6
26%
1
4%
31-45
6
26%
3
11%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
4
17%
8
29%
76-90

Забито

24
30
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
2
8%
5
17%
1-15
4
17%
6
20%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
5
21%
6
20%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
6
25%
8
27%
76-90

Пропущено

35
30
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
6
17%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
5
14%
8
27%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
7
20%
6
20%
61-75
8
23%
7
23%
76-90

Забито

40
46
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
4
10%
5
11%
1-15
10
25%
9
20%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
4
10%
4
9%
61-75
10
25%
11
24%
76-90

Пропущено

58
58
25 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
9
16%
10
17%
1-15
5
9%
7
12%
16-30
11
19%
9
16%
31-45
12
21%
7
12%
46-60
9
16%
10
17%
61-75
12
21%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0

Результаты матчей

Волунтари
У Крайова 1948

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волунтари
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
1
4
14
1.5
9
8
1
17
2.5
4
13
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
8
7
11
1.5
3
16
3
15
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
27
9
11
25
1.5
12
24
4
32
2.5
6
30
2
34
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 35 23 8 4 61 - 31 77
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 35 15 11 9 60 - 43 56
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 35 13 9 13 48 - 41 48
7.
УТА Арад
 35 12 12 11 43 - 50 48
8.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
9.
Университатя Клуж
 35 11 14 10 40 - 42 47
10.
Оцелул Галац
 35 10 17 8 37 - 38 47
11.
Петролул Плоешти
 35 9 16 10 34 - 39 43
12.
Политехника Яссы
 35 8 13 14 37 - 49 37
13.
Волунтари
 36 8 12 16 41 - 57 36
14.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
15.
Динамо Бухарест
 36 9 7 20 26 - 49 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 18 7 7 4 29 - 20 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
10.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
11.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
13.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
14.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Рапид Бухарест
 17 5 9 3 22 - 18 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 16 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Волунтари: 33%, У Крайова 1948: 67%.
  • 95'
    Матрикарди Патрисио из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Кицу Аурелиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Рефери не любит споров - именно за это Каскини Баутиста сейчас получил желтую
  • 94'
    Andrei Dragu получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 94'
    Алийи Насер получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 94'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 93'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Раду Бобок из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Лекиатас Рокас из команды У Крайова 1948 поставил подножку. Пострадал Ioan Dumiter
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