Тур: 6. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Конец матча
0'
24' Красная карточкаРикардинью
29' Желтая карточкаПоп Влад
55' Желтая карточкаРэдуц Михай
90' Желтая карточкаАлийи Насер
90' Желтая карточкаAndrei Dragu
90' Желтая карточкаКаскини Баутиста
90'+5
Ход матча
24'
29'
46'
55'
90'
90'
90'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
23
Поп
Влад
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Mario Enache
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
История личных встреч
Волунтари
У Крайова 1948
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.6
Среднее время на гол
180
56
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.2
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|9
|0.25
|Думитер Андрей
|7
|0.19
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.17
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.08
|Раду Бобок
|2
|0.06
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.06
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.06
|Армаш Игорь
|2
|0.06
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.06
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.28
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|6
|0.17
|William Baeten
|4
|0.11
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.11
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.08
|Лакруа Лео
|3
|0.08
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|8
|1
|Рэдуц Михай
|5
|0
|Раца Вадим
|5
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Алийи Насер
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Турда Григоре
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Кицу Аурелиан
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|5
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|William Baeten
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Поп Влад
|4
|0
|Лекиатас Рокас
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Евген Трика
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
У Крайова 1948
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
13
Волунтари
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
У Крайова 1948
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
28
24
Упущенные победы
15
18
Волунтари
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
У Крайова 1948
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
33% (12)
36% (13)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
33
24
Упущенные победы
23
31
Голы по времени матча
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 25
2
13%
0
0%
1-15
6
38%
3
19%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Пропущено
23
28
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
13%
8
29%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
6
26%
1
4%
31-45
6
26%
3
11%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
4
17%
8
29%
76-90
Забито
24
30
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
2
8%
5
17%
1-15
4
17%
6
20%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
5
21%
6
20%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
6
25%
8
27%
76-90
Пропущено
35
30
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
6
17%
2
7%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
5
14%
8
27%
31-45
6
17%
4
13%
46-60
7
20%
6
20%
61-75
8
23%
7
23%
76-90
Забито
40
46
19 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
4
10%
5
11%
1-15
10
25%
9
20%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
4
10%
4
9%
61-75
10
25%
11
24%
76-90
Пропущено
58
58
25 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
9
16%
10
17%
1-15
5
9%
7
12%
16-30
11
19%
9
16%
31-45
12
21%
7
12%
46-60
9
16%
10
17%
61-75
12
21%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0
У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0
Результаты матчей
Волунтари
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Точный счет
0:0
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волунтари
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
161
414
98
117
413
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
118
711
316
315
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
279
1125
1224
432
630
234
135
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9