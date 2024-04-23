Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

85' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Andrei Dragu

84' Yassine Bahassa пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

83' Удар от ворот произведет Волунтари

83' Alexandru Blidar оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Удар от ворот произведет Волунтари

82' Аким Влад не смог попасть в створ ударом издали

82' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Матч возобновится спорным мячом

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Тактическая замена. Немец Адам уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

75' Удар от ворот произведет Волунтари

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Constantin Albu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Constantin Albu нанес удар, но промахнулся очень сильно.

72' Сидибе Секу получил легкую травму, и его заменил Yassine Bahassa.

70' Удар от ворот произведет Волунтари

70' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

68' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

67' Рэдуц Михай из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Раца Вадим не смог попасть в створ ударом издали

63' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

62' Удар от ворот произведет Волунтари

62' Radu Negru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Удар от ворот произведет Волунтари

57' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

57' Хорошую попытку сделал William Baeten . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Удар от ворот произведет Волунтари

56' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Рефери не любит споров - именно за это Рэдуц Михай сейчас получил желтую

54' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Немец Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Волунтари

51' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

50' Удар от ворот произведет Волунтари

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Алийи Насер получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Волунтари

47' Лекиатас Рокас не смог попасть в створ ударом издали