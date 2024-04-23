Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Судье надоело, что Cristian Costin тянет время и он наказал его горчичником

Первый тайм

61' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

61' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

61' Удар от ворот произведет Ботошани

61' Велкоски Дарко не смог попасть в створ ударом издали

60' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Бензар Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Динамо Бухарест будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Бухарест

47' Матч возобновлен

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Бензар Ромарио не смог попасть в створ ударом издали

40' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Бухарест

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Aldair Ferreira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' УДАЛЕНИЕ! - Bogdan Andone удален за устное оскорбление в адрес судьи

31' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

29' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Абдалла Хаким бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

28' Матч возобновлен

28' Миланов Георги получил желтую карточку от судьи

27' После проверки VAR судья не изменил решения - Динамо Бухарест пробьет пенальти!

26' Ох, нехорошо это выглядит. Цигэнашу Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Динамо Бухарест

25' Цигэнашу Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Патрике Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Мирон Джордже тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Удар от ворот произведет Ботошани

19' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Ботошани

13' Г О О О О Л - Моура Габриэл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

13' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Цигэнашу Александр не смог попасть в створ ударом издали

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.