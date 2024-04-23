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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Ботошани
2:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Моура Габриэл
22' Желтая карточка
Мирон Джордже
28' Желтая карточка
Миланов Георги
1:0
29' Не забитый пенальти
Абдалла Хаким
32' Красная карточка
Bogdan Andone
1:1
45' Гол
Сельмани Астрит
45' Красная карточка
Абдалла Хаким
82' Желтая карточка
Патрике Разван
90' Желтая карточка
Костин Кристиан
2:1
90' Гол
Майлат Себастьян
90'+5
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
83
Aldair
Ferreira
6
Дикан
Виктор
8
Флореску
Эдуард
33
Eugen
Gabriel
David
11
Офусу
Риги
27
Enzo
Lopez
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
77
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
20
Antonio
Bordusanu
9
Сельмани
Астрит
19
Абдалла
Хаким
Ботошани
Динамо Бухарест

История личных встреч

Ботошани
Динамо Бухарест

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
59.3%
14.8%
7 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
Л1ГБ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:3

Голы

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

1.57
0.54

Среднее время на гол

57
167

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.85
1.07

Среднее время на гол

106
84

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.22
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

73
110

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 11 (3) 0.31
Enzo Lopez 6 (1) 0.17
Eugen Gabriel David 4 0.11
Дикан Виктор 3 0.08
Майлат Себастьян 3 0.08
Капроф Хуан 2 0.06
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Офусу Риги 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.19
Dennis Politic 6 0.17
Абдалла Хаким 4 (1) 0.11
Миланов Георги 1 0.03
Гнаоре Эдди 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Бани Андрей 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Моура Габриэл 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Сельмани Астрит 1 0.03
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eugen Gabriel David 9 0
Пий Джуниор 7 1
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Капроф Хуан 4 1
Бензар Ромарио 4 0
Садику Рияд 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Zoran Mitrov 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Bogdan Andone 2 1
Филип Иоан 3 0
Цигэнашу Александр 3 0
Мирон Джордже 3 0
Патаке Андрей 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Муаддиб Жали 2 0
Daniel Celea 2 0
Enzo Lopez 2 0
Andrei Dragu 2 0
Касап Карло 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Aldair Ferreira 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 9 0
Dennis Politic 8 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 6 0
Омавоо Жозуэ 6 0
Патрике Разван 4 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 3 0
Абдалла Хаким 1 1
Велкоски Дарко 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Костин Кристиан 2 0
Antonio Bordusanu 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Миланов Георги 1 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Динамо Бухарест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

11
9
Ботошани
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Динамо Бухарест
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

29
12

Упущенные победы

9
10
Ботошани
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)
Динамо Бухарест
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
28% (10)
36% (13)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

34
14

Упущенные победы

20
19

Голы по времени матча

Забито

21
16
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
0
0%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Пропущено

24
31
16 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
17%
4
13%
1-15
8
33%
4
13%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
3
13%
10
32%
76-90

Забито

18
11
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 27
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Пропущено

36
17
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
5
14%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
5
14%
4
24%
31-45
6
17%
3
18%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
11
31%
7
41%
76-90

Забито

39
27
11 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 15
13 Не забивали 16
1
3%
5
19%
1-15
4
10%
6
22%
16-30
6
15%
6
22%
31-45
10
26%
3
11%
46-60
7
18%
1
4%
61-75
11
28%
6
22%
76-90

Пропущено

60
48
29 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 28
24 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 27
9
15%
5
10%
1-15
11
18%
5
10%
16-30
9
15%
10
21%
31-45
11
18%
8
17%
46-60
6
10%
3
6%
61-75
14
23%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1

Результаты матчей

Ботошани
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
9 раз 25%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 36%
2
11 раз 31%
1
10 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
16 раз 44%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
10
7
8
10
1.5
1
16
2
16
2.5
1
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
9
5
13
1.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
13
0.5
Больше Меньше
20
16
13
23
1.5
4
32
2
34
2.5
2
34
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 35 23 8 4 61 - 31 77
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 35 15 11 9 60 - 43 56
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 35 13 9 13 48 - 41 48
7.
УТА Арад
 35 12 12 11 43 - 50 48
8.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
9.
Университатя Клуж
 35 11 14 10 40 - 42 47
10.
Оцелул Галац
 35 10 17 8 37 - 38 47
11.
Петролул Плоешти
 35 9 16 10 34 - 39 43
12.
Политехника Яссы
 35 8 13 14 37 - 49 37
13.
Волунтари
 36 8 12 16 41 - 57 36
14.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
15.
Динамо Бухарест
 36 9 7 20 26 - 49 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 18 7 7 4 29 - 20 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
10.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
11.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
13.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
14.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Рапид Бухарест
 17 5 9 3 22 - 18 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 16 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Ботошани не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ботошани: 58%, Динамо Бухарест: 42%.
  • 95'
    Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ботошани начинает контратаку
  • 94'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Омавоо Жозуэ из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ботошани 2:1 Динамо Бухарест онлайн

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