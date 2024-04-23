Тур: 6. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: George Gaman
2:1
Конец матча
0'
1:0
13' Гол в свои воротаМоура Габриэл
22' Желтая карточкаМирон Джордже
28' Желтая карточкаМиланов Георги
1:0
29' Не забитый пенальтиАбдалла Хаким
32' Красная карточкаBogdan Andone
1:1
45' ГолСельмани Астрит
45' Красная карточкаАбдалла Хаким
82' Желтая карточкаПатрике Разван
90' Желтая карточкаКостин Кристиан
2:1
90' ГолМайлат Себастьян
90'+5
Ход матча
13'
1:0
22'
28'
29'
1:0
32'
45'
1:1
45'
82'
90'
90'
2:1
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
11
Офусу
Риги
27
Enzo
Lopez
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
-
27 Enzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
- Нападающий
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
93 Zoran Mitrov
-
12 Adams Friday
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
Ботошани
Динамо Бухарест
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
59.3%
14.8%
7 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
1.57
0.54
Среднее время на гол
57
167
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.85
1.07
Среднее время на гол
106
84
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.22
0.81
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
73
110
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|11 (3)
|0.31
|Enzo Lopez
|6 (1)
|0.17
|Eugen Gabriel David
|4
|0.11
|Дикан Виктор
|3
|0.08
|Майлат Себастьян
|3
|0.08
|Капроф Хуан
|2
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.19
|Dennis Politic
|6
|0.17
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.11
|Миланов Георги
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Бани Андрей
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Сельмани Астрит
|1
|0.03
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|9
|0
|Пий Джуниор
|7
|1
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|4
|1
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Садику Рияд
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Zoran Mitrov
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Bogdan Andone
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Муаддиб Жали
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Enzo Lopez
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Aldair Ferreira
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|9
|0
|Dennis Politic
|8
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|6
|0
|Омавоо Жозуэ
|6
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Абдалла Хаким
|1
|1
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Antonio Bordusanu
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Динамо Бухарест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
11
9
Ботошани
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Динамо Бухарест
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
29
12
Упущенные победы
9
10
Ботошани
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)
Динамо Бухарест
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
28% (10)
36% (13)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
34
14
Упущенные победы
20
19
Голы по времени матча
Забито
21
16
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
0
0%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Пропущено
24
31
16 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
17%
4
13%
1-15
8
33%
4
13%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
5
21%
5
16%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
3
13%
10
32%
76-90
Забито
18
11
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 27
1
6%
2
18%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Пропущено
36
17
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
5
14%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
5
14%
4
24%
31-45
6
17%
3
18%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
11
31%
7
41%
76-90
Забито
39
27
11 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 15
13 Не забивали 16
1
3%
5
19%
1-15
4
10%
6
22%
16-30
6
15%
6
22%
31-45
10
26%
3
11%
46-60
7
18%
1
4%
61-75
11
28%
6
22%
76-90
Пропущено
60
48
29 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 28
24 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 27
9
15%
5
10%
1-15
11
18%
5
10%
16-30
9
15%
10
21%
31-45
11
18%
8
17%
46-60
6
10%
3
6%
61-75
14
23%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1
Результаты матчей
Ботошани
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
9 раз 25%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 36%
2
11 раз 31%
1
10 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
16 раз 44%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
107
810
116
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
109
513
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2313
Больше Меньше
2016
1323
432
234
234
135
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9