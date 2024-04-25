Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Cristian Negut создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Команда Германнштадт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Стойка Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

38' Ханка Серджу выиграл воздушное противоборство у Cristian Negut.

36' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

36' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Стойка Янис пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

32' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Юрю Томми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ишфан Александру пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

30' Catalin Cabuz ошибается в защите.

29' Янку Габриэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Янку Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хорошую попытку сделал Стойка Янис . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Тичу Валентин Константин получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Янку Габриэль из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

14' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Cristian Negut задерживает мяч рукой

4' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

3' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.