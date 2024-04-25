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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Германнштадт
2:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
38' Гол
Гэман Валеричэ
2:0
75' Гол
Стойка Янис
88' Желтая карточка
Юрю Томми
90'+4
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
10
Янку
Габриэль
7
Стойка
Янис
11
Petru
Dragos
26
Негуц
Кристиан
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
3
Мейхерс
Барт
4
Папп
Пол
5
Тичу
Валентин
Константин
6
Юрю
Томми
11
Сэто
Такаюки
99
Муси
Александру
Мариан
31
Ишфан
Александру
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Бериша
Альбин
Германнштадт
Петролул Плоешти

История личных встреч

Германнштадт
Петролул Плоешти

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.9
0.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
150

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 11 (4) 0.31
Балауре Сильвиу 7 0.19
Стойка Янис 5 0.14
Негуц Кристиан 4 0.11
Янку Габриэль 3 0.08
Alexandru Daniel Jipa 2 0.06
Ороиан Александру 2 0.06
Гэман Валеричэ 2 0.06
Альхассан Баба 2 0.06
Мурджа Алессандро 1 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Бутян Михай 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 8 (2) 0.22
Жаир 7 0.19
Иробисо Кристиан Окечукву 5 0.14
Муси Александру Мариан 4 0.11
Хужа Мариан Фернандо 2 0.06
Бериша Альбин 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Юрю Томми 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Ханка Серджу 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Guilherme Gomes Garutti 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 12 1
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Мурджа Алессандро 3 1
Янку Габриэль 4 0
Ороиан Александру 4 0
Балауре Сильвиу 3 0
Petru Dragos 3 0
Marius Constantin Maldarasanu 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 9 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Диоманде Исмаэль 5 1
Тичу Валентин Константин 5 1
Ханка Серджу 6 0
Грозав Георге-Теодор 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Florin Pirvu 3 0
Сэто Такаюки 2 0
Зима Лукаш 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Бериша Альбин 2 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Юрю Томми 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Петролул Плоешти
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
4
Германнштадт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
72% (13)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

12
19
Германнштадт
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
25% (9)
22% (8)
Петролул Плоешти
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (5)
61% (22)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)

Сухие победы

13
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

32
9
13 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 2
20 Не забивали 30
4
13%
1
11%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
22%
1
11%
31-45
9
28%
1
11%
46-60
4
13%
3
33%
61-75
6
19%
3
33%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
28 Не забивали 23
1
8%
3
13%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
5
38%
7
30%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
15%
5
22%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
6
26%
9
35%
76-90

Забито

45
32
18 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 10
12 Не забивали 17
5
11%
4
13%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
9
20%
2
6%
31-45
14
31%
8
25%
46-60
5
11%
7
22%
61-75
8
18%
8
25%
76-90

Пропущено

36
43
15 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 25
2
6%
4
9%
1-15
7
19%
5
12%
16-30
6
17%
8
19%
31-45
6
17%
8
19%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
8
22%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0
Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2

Результаты матчей

Германнштадт
Петролул Плоешти

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 25%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
9 раз 25%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
0
16 раз 44%
1
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
5
10
9
1.5
7
11
4
15
2.5
2
16
2
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
7
11
3
14
1.5
3
15
2
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
20
16
13
23
1.5
10
26
6
30
2.5
3
33
2
34
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 36 23 9 4 63 - 33 78
2.
Университатя Крайова
 35 16 10 9 55 - 45 58
3.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 36 15 11 10 50 - 44 56
6.
УТА Арад
 36 13 12 11 46 - 51 51
7.
Германнштадт
 36 12 15 9 46 - 35 51
8.
Университатя Клуж
 36 12 14 10 41 - 42 50
9.
Сепси
 36 13 10 13 50 - 43 49
10.
Оцелул Галац
 36 10 17 9 38 - 41 47
11.
Петролул Плоешти
 36 9 16 11 34 - 41 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
Волунтари
 36 8 12 16 41 - 57 36
14.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
15.
Динамо Бухарест
 36 9 7 20 26 - 49 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
4.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
5.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
12.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
13.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
14.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
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