Тур: 6. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:0
Конец матча
Ход матча
38'
59'
75'
2:0
88'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
11
Petru
Dragos
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Petru DragosНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
20 Ханка СерджуЗащитник
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Raul Bucur
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Германнштадт
Петролул Плоешти
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.9
0.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
150
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|11 (4)
|0.31
|Балауре Сильвиу
|7
|0.19
|Стойка Янис
|5
|0.14
|Негуц Кристиан
|4
|0.11
|Янку Габриэль
|3
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.06
|Ороиан Александру
|2
|0.06
|Гэман Валеричэ
|2
|0.06
|Альхассан Баба
|2
|0.06
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Бутян Михай
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|8 (2)
|0.22
|Жаир
|7
|0.19
|Иробисо Кристиан Окечукву
|5
|0.14
|Муси Александру Мариан
|4
|0.11
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Юрю Томми
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|12
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|1
|Янку Габриэль
|4
|0
|Ороиан Александру
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Тичу Валентин Константин
|5
|1
|Ханка Серджу
|6
|0
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Сэто Такаюки
|2
|0
|Зима Лукаш
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Петролул Плоешти
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
4
Германнштадт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
72% (13)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
12
19
Германнштадт
85.7%
14.3%
18 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
25% (9)
22% (8)
Петролул Плоешти
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (5)
61% (22)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Сухие победы
13
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
32
9
13 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 2
20 Не забивали 30
4
13%
1
11%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
7
22%
1
11%
31-45
9
28%
1
11%
46-60
4
13%
3
33%
61-75
6
19%
3
33%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
15%
4
24%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
28 Не забивали 23
1
8%
3
13%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
5
38%
7
30%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
15%
5
22%
76-90
Пропущено
23
26
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
3
13%
5
19%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
6
26%
9
35%
76-90
Забито
45
32
18 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 10
12 Не забивали 17
5
11%
4
13%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
9
20%
2
6%
31-45
14
31%
8
25%
46-60
5
11%
7
22%
61-75
8
18%
8
25%
76-90
Пропущено
36
43
15 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 25
2
6%
4
9%
1-15
7
19%
5
12%
16-30
6
17%
8
19%
31-45
6
17%
8
19%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
8
22%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0
Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2
Результаты матчей
Германнштадт
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 25%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
9 раз 25%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
0
16 раз 44%
1
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
135
109
711
415
216
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
711
314
315
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2016
1323
1026
630
333
234
135
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9