Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

George Cimpanu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Иван Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

43' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Рефери не любит споров - именно за это Дяк Чиприан сейчас получил желтую

41' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Тахцидис Панайотис пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

40' Михаэль Петер нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

39' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Маркович Йован пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

34' Банку Никусор не смог попасть в створ ударом издали

34' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

33' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

31' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал Могос Василе . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Маркович Йован нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

25' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Иван Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

15' Михаэль Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

13' Попеску Лаурентиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Хорошую попытку сделал Могос Василе . Удар в створ, но вратарь начеку

12' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

9' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

8' [player1] наказан за толчок [player2]

7' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру