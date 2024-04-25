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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Крайова
0:1
Второй тайм: 80'
ЧФР Клуж
0'
42' Желтая карточка
Дяк Чиприан
54' Желтая карточка
Мухар Карло
0:1
71' Гол
Бирлигея Даниэль

Ход матча

42'
 
Дяк Чиприан
54'
 
Мухар Карло
68'
 
Бирлигея Даниэль
Михаэль Петер
70'
Кэпэцынэ Михай
Маркович Йован
 
71'
0:1
Бирлигея Даниэль
(Тахцидис Панайотис)
73'
Кымпану Георге
Меквабишвили Анзор
 
73'
Соири Пюрю
Влэдою Штефан
 
79'
 
Авуну Дюрель
Тахцидис Панайотис

Владение мячом

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Университатя Крайова
Ничья
ЧФР Клуж
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Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
14
Хури
Льес
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
99
Михаэль
Петер
17
Отеле
Филип
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

История личных встреч

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 16 побед

52 матча

30.8%
26.9%
42.3%
16 побед 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

19.2%
59.6%
21.2%
10 побед 31 ничья 11 побед

Второй тайм

25%
44.2%
30.8%
13 побед 23 ничьи 16 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
Л1ГА
2:1
Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.16
0.79

Среднее время на гол

77
113

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Среднее время на гол

69
76

Всего голов

64
50

Голов в среднем за матч

1.23
0.96

Тотал матчей

2.5
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
20
Больше 38%
Меньше 62%
32
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
7
Больше 13%
Меньше 87%
45

Среднее время на гол

73
93

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 13 (1) 0.36
Баярам Штефан 8 0.22
Маркович Йован 6 0.17
Крецу Александру 5 0.14
Иван Андрей 4 (2) 0.11
Хури Льес 3 (1) 0.08
Рогульич Анте 3 0.08
Кольич Элвир 3 (1) 0.08
Банку Никусор 2 0.06
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.06
Мальдонадо Дениль 2 0.06
Дансиу Мариан 2 0.06
Скречу Владимир 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Кымпану Георге 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 14 0.39
Бирлигея Даниэль 12 0.33
Мухар Карло 7 0.19
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.17
Авуну Дюрель 3 0.08
Айети Арлинд 3 0.08
Дяк Чиприан 2 0.06
Камора Мауру 2 0.06
Маня Кристьян 2 0.06
Джуричич Лука 2 0.06
Йебоа Эммануэль 2 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 12 0
Хури Льес 8 1
Кэпэцынэ Михай 8 0
Влэдою Штефан 7 0
Juraj Badelj 5 1
Митрицэ Александру 6 0
Попеску Лаурентиу 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 5 0
Скречу Владимир 5 0
Маркович Йован 5 0
Кольич Элвир 4 0
Крецу Александру 3 0
Раул Силва 3 0
Баярам Штефан 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Ишфан Александру 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0
Jalen Blesa 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 9 0
Дяк Чиприан 6 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Отеле Филип 4 0
Илие Матей 2 1
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Бобен Матия 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Камора Мауру 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Фика Алин 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
ЧФР Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
11
Университатя Крайова
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
ЧФР Клуж
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

29
29
Университатя Крайова
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
54% (19)
26% (9)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
ЧФР Клуж
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

38
40

Голы по времени матча

Забито

26
30
16 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
7
27%
4
13%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
4
15%
10
33%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
12%
1
3%
61-75
5
19%
8
27%
76-90

Пропущено

20
31
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 18
1
5%
5
16%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
5
25%
5
16%
31-45
7
35%
1
3%
46-60
4
20%
8
26%
61-75
2
10%
7
23%
76-90

Забито

31
30
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
3
10%
5
17%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
7
23%
6
20%
31-45
6
19%
2
7%
46-60
4
13%
9
30%
61-75
10
32%
6
20%
76-90

Пропущено

23
9
17 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 8
2
9%
2
22%
1-15
5
22%
3
33%
16-30
10
43%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Забито

57
60
27 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
10
18%
9
15%
1-15
6
11%
5
8%
16-30
11
19%
16
27%
31-45
8
14%
6
10%
46-60
7
12%
10
17%
61-75
15
26%
14
23%
76-90

Пропущено

43
40
24 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 26
3
7%
7
18%
1-15
6
14%
8
20%
16-30
15
35%
7
18%
31-45
9
21%
2
5%
46-60
6
14%
9
23%
61-75
4
9%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
2
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
6
11
1
16
3.5
3
14
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
8
10
5
13
2.5
6
12
1
17
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
27
8
17
18
1.5
16
19
7
28
2.5
12
23
2
33
3.5
6
29
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 36 23 9 4 63 - 33 78
2.
ЧФР Клуж
 1:0 36 17 9 10 62 - 39 60
3.
Университатя Крайова
 0:1 36 16 10 10 55 - 46 58
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 36 15 11 10 50 - 44 56
6.
УТА Арад
 36 13 12 11 46 - 51 51
7.
Германнштадт
 36 12 15 9 46 - 35 51
8.
Университатя Клуж
 36 12 14 10 41 - 42 50
9.
Сепси
 36 13 10 13 50 - 43 49
10.
Оцелул Галац
 36 10 17 9 38 - 41 47
11.
Петролул Плоешти
 36 9 16 11 34 - 41 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
Волунтари
 36 8 12 16 41 - 57 36
14.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
15.
Динамо Бухарест
 36 9 7 20 26 - 49 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
4.
ЧФР Клуж
 1:0 17 10 4 3 30 - 9 34
5.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 0:1 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
12.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
13.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
14.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 0:1 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
ЧФР Клуж
 1:0 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
6.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
7.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
  • 90'
    George Cimpanu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 89'
    Кейта Абдул-Кадер наказан за толчок George Cimpanu
  • 89'
    Тактическая замена. Дяк Чиприан уходит с поля и его заменяет Маня Кристьян
  • 89'
    Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 89'
    Хорошую попытку сделал Кэпэцынэ Михай. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 88'
    Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 88'
    Крецу Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 88'
    George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Банку Никусор из команды Университатя Крайова своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Ох, нехорошо это выглядит. Могос Василе получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 86'
      Могос Василе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Контроль мяча: Университатя Крайова: 53%, ЧФР Клуж: 47%.
    • 85'
      Бобен Матия из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Крешич Антон из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    ЧФР Клуж
    34.00
    Реклама, betcity.ru
    5.90
    Реклама, betcity.ru
    3.21
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    Университатя Крайова
    ЧФР Клуж
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