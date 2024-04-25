Тур: 6. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Ковач Иштван
0:1
Второй тайм: 80'
Ход матча
42'
54'
71'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jalen Blesa
-
31 Stefan Bana
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аусси АланЗащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Francisc Dican
История личных встреч
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
55.2%
44.8%
0 побед 16 ничьих 16 побед
52 матча
30.8%
26.9%
42.3%
16 побед 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
19.2%
59.6%
21.2%
10 побед 31 ничья 11 побед
Второй тайм
25%
44.2%
30.8%
13 побед 23 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.16
0.79
Среднее время на гол
77
113
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.3
1.17
Среднее время на гол
69
76
Всего голов
64
50
Голов в среднем за матч
1.23
0.96
Тотал матчей
2.5
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
20
Больше 38%
Меньше 62%
32
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
Среднее время на гол
73
93
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.36
|Баярам Штефан
|8
|0.22
|Маркович Йован
|6
|0.17
|Крецу Александру
|5
|0.14
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.11
|Хури Льес
|3 (1)
|0.08
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.08
|Банку Никусор
|2
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.06
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.06
|Дансиу Мариан
|2
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|14
|0.39
|Бирлигея Даниэль
|12
|0.33
|Мухар Карло
|7
|0.19
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.17
|Авуну Дюрель
|3
|0.08
|Айети Арлинд
|3
|0.08
|Дяк Чиприан
|2
|0.06
|Камора Мауру
|2
|0.06
|Маня Кристьян
|2
|0.06
|Джуричич Лука
|2
|0.06
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|8
|1
|Кэпэцынэ Михай
|8
|0
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Juraj Badelj
|5
|1
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Попеску Лаурентиу
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Маркович Йован
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|9
|0
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Камора Мауру
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
ЧФР Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
9
11
Университатя Крайова
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
ЧФР Клуж
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
29
29
Университатя Крайова
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
54% (19)
26% (9)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
ЧФР Клуж
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
38
40
Голы по времени матча
Забито
26
30
16 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
7
27%
4
13%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
4
15%
10
33%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
12%
1
3%
61-75
5
19%
8
27%
76-90
Пропущено
20
31
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 18
1
5%
5
16%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
5
25%
5
16%
31-45
7
35%
1
3%
46-60
4
20%
8
26%
61-75
2
10%
7
23%
76-90
Забито
31
30
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
3
10%
5
17%
1-15
1
3%
2
7%
16-30
7
23%
6
20%
31-45
6
19%
2
7%
46-60
4
13%
9
30%
61-75
10
32%
6
20%
76-90
Пропущено
23
9
17 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 8
2
9%
2
22%
1-15
5
22%
3
33%
16-30
10
43%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Забито
57
60
27 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
10
18%
9
15%
1-15
6
11%
5
8%
16-30
11
19%
16
27%
31-45
8
14%
6
10%
46-60
7
12%
10
17%
61-75
15
26%
14
23%
76-90
Пропущено
43
40
24 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 26
3
7%
7
18%
1-15
6
14%
8
20%
16-30
15
35%
7
18%
31-45
9
21%
2
5%
46-60
6
14%
9
23%
61-75
4
9%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
2
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
710
89
215
611
116
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
108
810
513
612
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
278
1718
1619
728
1223
233
629
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|23
|9
|4
|63 - 33
|78
|2.
|1:0
|36
|17
|9
|10
|62 - 39
|60
|3.
|0:1
|36
|16
|10
|10
|55 - 46
|58
|4.
|36
|15
|11
|10
|61 - 46
|56
|5.
|36
|15
|11
|10
|50 - 44
|56
|6.
|36
|13
|12
|11
|46 - 51
|51
|7.
|36
|12
|15
|9
|46 - 35
|51
|8.
|36
|12
|14
|10
|41 - 42
|50
|9.
|36
|13
|10
|13
|50 - 43
|49
|10.
|36
|10
|17
|9
|38 - 41
|47
|11.
|36
|9
|16
|11
|34 - 41
|43
|12.
|36
|8
|13
|15
|37 - 50
|37
|13.
|36
|8
|12
|16
|41 - 57
|36
|14.
|36
|9
|7
|20
|46 - 58
|34
|15.
|36
|9
|7
|20
|26 - 49
|34
|16.
|36
|6
|13
|17
|39 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|4
|2
|32 - 15
|40
|2.
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|3.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|4.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|5.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|6.
|0:1
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|18
|6
|7
|5
|23 - 26
|25
|11.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|12.
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|13.
|18
|5
|8
|5
|16 - 19
|23
|14.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|30 - 30
|21
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|0:1
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|3.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|4.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|17
|5
|9
|3
|22 - 21
|24
|6.
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|7.
|18
|5
|9
|4
|22 - 22
|24
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|10.
|18
|4
|5
|9
|24 - 35
|17
|11.
|17
|3
|7
|7
|15 - 25
|16
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9