Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

George Cimpanu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

88' George Cimpanu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Соири Пюрю нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Могос Василе получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Могос Василе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Бирлигея Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Отеле Филип нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

80' Кэпэцынэ Михай получил желтую карточку от судьи

79' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Тактическая замена. Меквабишвили Анзор уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

71' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль забивает с правой ноги!

71' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тахцидис Панайотис не смог попасть в створ ударом издали

67' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

65' Хорошую попытку сделал Михаэль Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

64' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Камора Мауру не смог попасть в створ ударом издали

61' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Хорошую попытку сделал Баярам Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Мухар Карло получил желтую карточку от судьи

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

53' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Могос Василе получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Могос Василе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Могос Василе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Оооо... вот это был удар! Дяк Чиприан должен был забить с этой позиции.

51' Дяк Чиприан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Иван Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля