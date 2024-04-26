  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Динамо Бухарест
1:1
Конец матча
Волунтари
0'
1:0
35' Гол
Гнаоре Эдди
1:1
37' Гол
Каскини Баутиста
53' Undefined phrase: football_event_
Раду Бобок
56' Желтая карточка
Алийи Насер
73' Желтая карточка
Robert Popescu
79' Желтая карточка
Турда Григоре
90'+6
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
77
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
31
Амзар
Йонуц
7
Goncalo
Gregorio
9
Сельмани
Астрит
88
Фернандес
Хесус
26
Турда
Григоре
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
7
Алийи
Насер
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
28
Каскини
Баутиста
29
Eduard
Lambrinoc
77
Немец
Адам
Динамо Бухарест
Волунтари

История личных встреч

Динамо Бухарест
Волунтари

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 7 побед

24 матча

79.2%
8.3%
12.5%
19 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
2:0
Л1
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.92
2.08

Среднее время на гол

46
43

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.58
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.19
Dennis Politic 6 0.16
Абдалла Хаким 4 (1) 0.11
Гнаоре Эдди 2 0.05
Миланов Георги 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Бани Андрей 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Моура Габриэл 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Сельмани Астрит 1 0.03
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 9 0.24
Думитер Андрей 7 0.19
Мерлой Джордже 6 (1) 0.16
Robert Popescu 3 (1) 0.08
Раца Вадим 2 (1) 0.05
Раду Бобок 2 0.05
Doru Cristian Andrei 2 0.05
Армаш Игорь 2 0.05
Сигурьонссон Рунар 2 0.05
Рикардинью XI 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Каскини Баутиста 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Алийи Насер 0 0
Турда Григоре 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 9 0
Dennis Politic 8 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 6 0
Омавоо Жозуэ 6 0
Патрике Разван 4 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 3 0
Абдалла Хаким 1 1
Велкоски Дарко 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Костин Кристиан 2 0
Antonio Bordusanu 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Миланов Георги 1 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 8 1
Рэдуц Михай 5 0
Раца Вадим 5 0
Думитер Андрей 5 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Cristian Paz II 4 0
Каскини Баутиста 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Алийи Насер 3 0
Црепуля Любян 3 0
Robert Popescu 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Мерлой Джордже 2 0
Турда Григоре 2 0
Николае Дикэ 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
15
Динамо Бухарест
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Волунтари
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

27
15

Упущенные победы

9
11
Динамо Бухарест
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Волунтари
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

29
17

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

12
25
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
27 Не забивали 23
2
17%
2
8%
1-15
3
25%
4
16%
16-30
4
33%
5
20%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
25%
6
24%
76-90

Пропущено

18
36
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
6%
6
17%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
5
28%
6
17%
31-45
3
17%
6
17%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
7
39%
8
22%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 26
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
6
38%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Пропущено

31
23
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
13%
3
13%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
6
26%
31-45
5
16%
6
26%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
10
32%
4
17%
76-90

Забито

28
41
18 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 15
16 Не забивали 12
5
18%
4
10%
1-15
6
21%
10
24%
16-30
7
25%
6
15%
31-45
3
11%
7
17%
46-60
1
4%
4
10%
61-75
6
21%
10
24%
76-90

Пропущено

49
59
21 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 26
5
10%
9
15%
1-15
5
10%
5
8%
16-30
11
22%
12
20%
31-45
8
16%
12
20%
46-60
3
6%
9
15%
61-75
17
35%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2
Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Волунтари

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
7 раз 39%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
9 раз 24%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 46%
0
16 раз 43%
2
2 раза 5%
3
2 раза 5%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
1
17
1.5
4
14
1
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
3
16
1.5
7
12
1
18
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
16
0.5
Больше Меньше
25
12
4
33
1.5
11
26
2
35
2.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 36 23 9 4 63 - 33 78
2.
ЧФР Клуж
 36 17 9 10 62 - 39 60
3.
Университатя Крайова
 36 16 10 10 55 - 46 58
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 36 15 11 10 50 - 44 56
6.
УТА Арад
 36 13 12 11 46 - 51 51
7.
Германнштадт
 36 12 15 9 46 - 35 51
8.
Университатя Клуж
 36 12 14 10 41 - 42 50
9.
Сепси
 36 13 10 13 50 - 43 49
10.
Оцелул Галац
 36 10 17 9 38 - 41 47
11.
Петролул Плоешти
 36 9 16 11 34 - 41 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
14.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
15.
У Крайова 1948
 36 9 7 20 46 - 58 34
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 12 4 2 32 - 15 40
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
4.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
5.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
11.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
12.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
13.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
14.
Оцелул Галац
 18 5 8 5 16 - 19 23
15.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Университатя Клуж
 17 5 9 3 22 - 21 24
6.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
7.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
10.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Arcul de Triumf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Динамо Бухарест 1:1 Волунтари онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный