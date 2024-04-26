Тур: 7. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Петреску Раду
1:1
Конец матча
0'
1:0
35' ГолГнаоре Эдди
1:1
37' ГолКаскини Баутиста
53' Undefined phrase: football_event_Раду Бобок
56' Желтая карточкаАлийи Насер
73' Желтая карточкаRobert Popescu
79' Желтая карточкаТурда Григоре
90'+6
Ход матча
35'
1:0
37'
1:1
53'
56'
73'
79'
Владение мячом
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 David Irimia
-
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокЗащитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Волунтари
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 7 побед
24 матча
79.2%
8.3%
12.5%
19 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.92
2.08
Среднее время на гол
46
43
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.58
1.29
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.19
|Dennis Politic
|6
|0.16
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.11
|Гнаоре Эдди
|2
|0.05
|Миланов Георги
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Бани Андрей
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Сельмани Астрит
|1
|0.03
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|9
|0.24
|Думитер Андрей
|7
|0.19
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.16
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.08
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.05
|Раду Бобок
|2
|0.05
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.05
|Армаш Игорь
|2
|0.05
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Каскини Баутиста
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|9
|0
|Dennis Politic
|8
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|6
|0
|Омавоо Жозуэ
|6
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Абдалла Хаким
|1
|1
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Antonio Bordusanu
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|8
|1
|Рэдуц Михай
|5
|0
|Раца Вадим
|5
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Алийи Насер
|3
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Robert Popescu
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
15
Динамо Бухарест
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Волунтари
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
27
15
Упущенные победы
9
11
Динамо Бухарест
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Волунтари
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
29
17
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
12
25
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
27 Не забивали 23
2
17%
2
8%
1-15
3
25%
4
16%
16-30
4
33%
5
20%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
25%
6
24%
76-90
Пропущено
18
36
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
6%
6
17%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
5
28%
6
17%
31-45
3
17%
6
17%
46-60
1
6%
7
19%
61-75
7
39%
8
22%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 26
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
6
38%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Пропущено
31
23
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
13%
3
13%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
6
26%
31-45
5
16%
6
26%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
10
32%
4
17%
76-90
Забито
28
41
18 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 15
16 Не забивали 12
5
18%
4
10%
1-15
6
21%
10
24%
16-30
7
25%
6
15%
31-45
3
11%
7
17%
46-60
1
4%
4
10%
61-75
6
21%
10
24%
76-90
Пропущено
49
59
21 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 33
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 26
5
10%
9
15%
1-15
5
10%
5
8%
16-30
11
22%
12
20%
31-45
8
16%
12
20%
46-60
3
6%
9
15%
61-75
17
35%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2
Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Волунтари - У Крайова 1948 0:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Волунтари
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
7 раз 39%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
9 раз 24%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 46%
0
16 раз 43%
2
2 раза 5%
3
2 раза 5%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
117
117
414
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
145
316
712
118
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2116
Больше Меньше
2512
433
1126
235
433
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9