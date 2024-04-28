Тур: 7. Стадион: Оцелул. Главный судья: Andrei Antonie
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
17'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
19
Малле
Али
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
24 Denis Bordun
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Оцелул Галац
Германнштадт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.3
|Yuri Cisotti
|9 (3)
|0.24
|Фредерик
|6
|0.16
|Teles
|3
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.05
|Jonathan Cisse
|2
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Mihai Adascalitei
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|11 (4)
|0.3
|Балауре Сильвиу
|7
|0.19
|Стойка Янис
|5
|0.14
|Негуц Кристиан
|4
|0.11
|Янку Габриэль
|3
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.05
|Ороиан Александру
|2
|0.05
|Гэман Валеричэ
|2
|0.05
|Альхассан Баба
|2
|0.05
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Бутян Михай
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuri Cisotti
|9
|0
|Гонсалвес
|8
|0
|Teles
|7
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Фредерик
|4
|1
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Доринель Мунтеану
|3
|1
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Costin Ghiocel
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Ламейра Жоао
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Малле Али
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|12
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|1
|Янку Габриэль
|4
|0
|Ороиан Александру
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Германнштадт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
7
Оцелул Галац
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Германнштадт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
18
32
Оцелул Галац
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)
Германнштадт
14.3%
85.7%
3 победы 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
25% (9)
53% (19)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
30
39
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
3
16%
6
26%
61-75
9
47%
6
26%
76-90
Забито
22
32
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
1
5%
7
22%
31-45
3
14%
9
28%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
5
23%
6
19%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
6
27%
4
31%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
8
36%
2
15%
76-90
Забито
38
45
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
9 Не забивали 12
6
16%
5
11%
1-15
6
16%
4
9%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
4
11%
14
31%
46-60
8
21%
5
11%
61-75
9
24%
8
18%
76-90
Пропущено
41
36
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 27
4
10%
2
6%
1-15
3
7%
7
19%
16-30
10
24%
6
17%
31-45
3
7%
6
17%
46-60
4
10%
7
19%
61-75
17
41%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Германнштадт
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 25%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 25%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
20 раз 56%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
163
315
109
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
98
513
314
117
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
2511
828
1323
135
630
135
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|24
|9
|4
|65 - 34
|81
|2.
|36
|17
|9
|10
|62 - 39
|60
|3.
|36
|16
|10
|10
|55 - 46
|58
|4.
|36
|15
|11
|10
|61 - 46
|56
|5.
|37
|15
|11
|11
|51 - 46
|56
|6.
|36
|13
|12
|11
|46 - 51
|51
|7.
|0:1
|37
|12
|15
|10
|46 - 36
|51
|8.
|37
|12
|14
|11
|43 - 45
|50
|9.
|1:0
|37
|11
|17
|9
|39 - 41
|50
|10.
|36
|13
|10
|13
|50 - 43
|49
|11.
|36
|9
|16
|11
|34 - 41
|43
|12.
|36
|8
|13
|15
|37 - 50
|37
|13.
|37
|10
|7
|20
|49 - 60
|37
|14.
|37
|8
|13
|16
|42 - 58
|37
|15.
|37
|9
|8
|20
|27 - 50
|35
|16.
|36
|6
|13
|17
|39 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|4
|2
|34 - 16
|43
|2.
|0:1
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|3.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|4.
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|5.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|6.
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|1:0
|19
|6
|8
|5
|17 - 19
|26
|11.
|18
|6
|7
|5
|23 - 26
|25
|12.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|13.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|3.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|4.
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|6.
|1:0
|18
|5
|9
|4
|22 - 22
|24
|7.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|10.
|19
|4
|6
|9
|25 - 36
|18
|11.
|17
|3
|7
|7
|15 - 25
|16
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|0:1
|18
|2
|7
|9
|14 - 23
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|11
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11