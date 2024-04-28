Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рубен Фонсека нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Германнштадт

8' Джонатан Сиссе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Catalin Cabuz ослабляет давление, выбив мяч.

6' Удар от ворот произведет Германнштадт

6' Alexandru Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Малле Али навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола