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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Andrei Antonie
Оцелул Галац
1:0
Первый тайм: 18'
Германнштадт
0'
1:0
3' Гол
Francois Tobasegnou Yabre
17' Желтая карточка
Живулич Диего

Ход матча

3'
Francois Tobasegnou Yabre
(Бодиштяну Штефан)
1:0
17'
Живулич Диего
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оцелул Галац
Ничья
Германнштадт
2.78
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4.50
4.30
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Все Коэффициенты
94
Пап
Эдуард
2
Желев
Милен
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
6
Jonathan
Cisse
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
31
Живулич
Диего
20
Бодиштяну
Штефан
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
19
Малле
Али
25
Кабуз
Каталин
2
Медина
Паоло
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
29
Ciprian
Biceanu
97
Alexandru
Daniel
Jipa
99
Фонсека
Рубен
30
Паращив
Даниэль
Оцелул Галац
Германнштадт

История личных встреч

Оцелул Галац
Германнштадт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.3
Yuri Cisotti 9 (3) 0.24
Фредерик 6 0.16
Teles 3 0.08
Бодиштяну Штефан 2 0.05
Jonathan Cisse 2 0.05
Фатаи Кехинде 1 0.03
Танасе Рэзван 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Francois Tobasegnou Yabre 1 0.03
Ламейра Жоао 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Живулич Диего 0 0
Mihai Adascalitei 0 0
Costin Ghiocel 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 11 (4) 0.3
Балауре Сильвиу 7 0.19
Стойка Янис 5 0.14
Негуц Кристиан 4 0.11
Янку Габриэль 3 0.08
Alexandru Daniel Jipa 2 0.05
Ороиан Александру 2 0.05
Гэман Валеричэ 2 0.05
Альхассан Баба 2 0.05
Мурджа Алессандро 1 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Бутян Михай 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuri Cisotti 9 0
Гонсалвес 8 0
Teles 7 0
Живулич Диего 7 0
Желев Милен 7 0
Mihai Adascalitei 7 0
Ariel Lopez1 6 0
Фредерик 4 1
Andrei Rus 4 1
George Carjan 5 0
Jonathan Cisse 5 0
Бодиштяну Штефан 5 0
Доринель Мунтеану 3 1
Alexandru Pop 3 1
Танасе Рэзван 4 0
Relu Stoian 3 0
Costin Ghiocel 3 0
Жардан Василий 2 0
Ламейра Жоао 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Francois Tobasegnou Yabre 1 0
Рушевич Анес 1 0
Малле Али 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 12 1
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Мурджа Алессандро 3 1
Янку Габриэль 4 0
Ороиан Александру 4 0
Балауре Сильвиу 3 0
Petru Dragos 3 0
Marius Constantin Maldarasanu 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Германнштадт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
7
Оцелул Галац
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Германнштадт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

18
32
Оцелул Галац
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
33% (12)
39% (14)
Германнштадт
14.3%
85.7%
3 победы 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
25% (9)
53% (19)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

30
39

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
24 Не забивали 28
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
3
16%
6
26%
61-75
9
47%
6
26%
76-90

Забито

22
32
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
1
5%
7
22%
31-45
3
14%
9
28%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
5
23%
6
19%
76-90

Пропущено

22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
6
27%
4
31%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
8
36%
2
15%
76-90

Забито

38
45
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
9 Не забивали 12
6
16%
5
11%
1-15
6
16%
4
9%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
4
11%
14
31%
46-60
8
21%
5
11%
61-75
9
24%
8
18%
76-90

Пропущено

41
36
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 27
4
10%
2
6%
1-15
3
7%
7
19%
16-30
10
24%
6
17%
31-45
3
7%
6
17%
46-60
4
10%
7
19%
61-75
17
41%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
Германнштадт

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 25%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 25%
1:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
20 раз 56%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
3
3
15
1.5
10
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
9
8
5
13
1.5
3
14
1
17
2.5
2
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
25
11
8
28
1.5
13
23
1
35
2.5
6
30
1
35
3.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 36 17 9 10 62 - 39 60
3.
Университатя Крайова
 36 16 10 10 55 - 46 58
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 37 15 11 11 51 - 46 56
6.
УТА Арад
 36 13 12 11 46 - 51 51
7.
Германнштадт
 0:1 37 12 15 10 46 - 36 51
8.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
9.
Оцелул Галац
 1:0 37 11 17 9 39 - 41 50
10.
Сепси
 36 13 10 13 50 - 43 49
11.
Петролул Плоешти
 36 9 16 11 34 - 41 43
12.
Политехника Яссы
 36 8 13 15 37 - 50 37
13.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
14.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 0:1 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
4.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
5.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Оцелул Галац
 1:0 19 6 8 5 17 - 19 26
11.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
14.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
15.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 1:0 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
10.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
11.
УТА Арад
 17 3 7 7 15 - 25 16
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 0:1 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Фарул Констанца Попеску Михай 11
Сепси Штефэнеску Мариус 11
Весь список
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    Оцелул Галац
    Ничья
    Германнштадт
    2.78
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    4.50
    4.30
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