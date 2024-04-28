Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Ionut Stoica. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

88' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Янку Габриэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

78' Джонатан Сиссе успешно блокирует удар.

78' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Стойка Янис из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ionut Stoica - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Сантиметры! Удар с лета нанес Янку Габриэль , но попал в штангу!

66' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Бодиштяну Штефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Бейян Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Mihai Adascalitei

56' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Оцелул Галац

55' Sota Mino на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' УДАЛЕНИЕ! - Teles удален за серьёзный фол

53' Удар от ворот произведет Германнштадт

52' Судья подбегает и показывает Бейян Флориан из команды Германнштадт отложенную желтую карточку за фол.

52' Малле Али не смог попасть в створ ударом издали

52' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Cristian Negut наказан за толчок Бодиштяну Штефан

50' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

49' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бейян Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Рубен Фонсека уходит с поля и его заменяет Cristian Negut