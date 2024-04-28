Тур: 7. Стадион: Оцелул. Главный судья: Andrei Antonie
1:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолFrancois Tobasegnou Yabre
17' Желтая карточкаЖивулич Диего
39' Желтая карточкаTeles
41' Желтая карточкаДоринель Мунтеану
52' Желтая карточкаБейян Флориан
54' Красная карточкаTeles
75' Желтая карточкаСтойка Йонуц
83' Желтая карточкаЯнку Габриэль
90' Желтая карточкаНегуц Кристиан
90'+5
Ход матча
17'
38'
39'
52'
54'
71'
75'
83'
90'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
19
Малле
Али
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
24 Denis Bordun
-
-
14 Andrei Rus
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Оцелул Галац
Германнштадт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.3
|Yuri Cisotti
|9 (3)
|0.24
|Фредерик
|6
|0.16
|Teles
|3
|0.08
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.05
|Jonathan Cisse
|2
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Mihai Adascalitei
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|11 (4)
|0.3
|Балауре Сильвиу
|7
|0.19
|Стойка Янис
|5
|0.14
|Негуц Кристиан
|4
|0.11
|Янку Габриэль
|3
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.05
|Ороиан Александру
|2
|0.05
|Гэман Валеричэ
|2
|0.05
|Альхассан Баба
|2
|0.05
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
|Бутян Михай
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Teles
|8
|1
|Yuri Cisotti
|9
|0
|Гонсалвес
|8
|0
|Живулич Диего
|8
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Фредерик
|4
|1
|Доринель Мунтеану
|4
|1
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Costin Ghiocel
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Ламейра Жоао
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Малле Али
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|12
|1
|Бейян Флориан
|6
|0
|Негуц Кристиан
|6
|0
|Янку Габриэль
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|1
|Ороиан Александру
|4
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Стойка Йонуц
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Германнштадт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
7
Оцелул Галац
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Германнштадт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
18
32
Оцелул Галац
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
35% (13)
38% (14)
Германнштадт
13.6%
86.4%
3 победы 19 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
27% (10)
51% (19)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
6
14
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
30
39
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
24 Не забивали 29
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
19
24
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 17
2
11%
1
4%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
3
16%
6
25%
61-75
9
47%
6
25%
76-90
Забито
22
32
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
2
6%
16-30
1
5%
7
22%
31-45
3
14%
9
28%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
5
23%
6
19%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
6
27%
4
31%
31-45
2
9%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
8
36%
2
15%
76-90
Забито
39
45
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 13
7
18%
5
11%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
5
13%
9
20%
31-45
4
10%
14
31%
46-60
8
21%
5
11%
61-75
9
23%
8
18%
76-90
Пропущено
41
37
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
4
10%
3
8%
1-15
3
7%
7
19%
16-30
10
24%
6
16%
31-45
3
7%
6
16%
46-60
4
10%
7
19%
61-75
17
41%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3
Германнштадт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
Германнштадт
Точный счет
1:0
6 раз 32%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
5 раз 28%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
21 раз 57%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
1 раз 3%
0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
163
316
109
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
99
513
315
117
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
2512
829
1324
136
631
136
235
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|11
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|11