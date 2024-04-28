Тур: 7. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Бирсан Марсель
Ход матча
6'
1:0
13'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
82
Фика
Алин
21
Алими
Исник
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
82 Фика АлинНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Francisc Dican
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Denis Renta
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
ЧФР Клуж
Сепси
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.31
Среднее время на гол
58
68
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.85
0.55
Среднее время на гол
106
165
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.17
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
77
93
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|14
|0.38
|Бирлигея Даниэль
|12
|0.32
|Мухар Карло
|8
|0.22
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.16
|Авуну Дюрель
|3
|0.08
|Айети Арлинд
|3
|0.08
|Дяк Чиприан
|2
|0.05
|Камора Мауру
|2
|0.05
|Маня Кристьян
|2
|0.05
|Джуричич Лука
|2
|0.05
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|12 (3)
|0.32
|Шафранко Павол
|5
|0.14
|Дебелюх Габриэл
|5 (1)
|0.14
|Матей Космин
|4 (1)
|0.11
|Алими Исник
|4 (1)
|0.11
|Каллаку Шерифф
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.08
|Штефан Флорин
|2
|0.05
|Паун Николае
|2
|0.05
|Варга Роланд
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|9
|0
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Сава Рэзван
|3
|0
|Бирлигея Даниэль
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Камора Мауру
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|11
|0
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Алими Исник
|7
|0
|Штефан Флорин
|5
|0
|Думитреску Андрес
|3
|1
|Аганович Аднан
|4
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Оройан Дариус
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
59% (10)
0% (0)
Сепси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
6
ЧФР Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Сепси
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
28
25
ЧФР Клуж
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
36% (13)
19% (7)
Сепси
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
31
31
Голы по времени матча
Забито
30
19
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
5
17%
3
16%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
20%
5
26%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
9
30%
3
16%
61-75
6
20%
6
32%
76-90
Пропущено
9
21
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
22%
5
24%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Забито
31
29
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
10
32%
7
24%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
2
6%
5
17%
61-75
8
26%
7
24%
76-90
Пропущено
31
24
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
5
16%
6
25%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
7
23%
2
8%
76-90
Забито
61
48
30 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
9
15%
6
13%
1-15
5
8%
4
8%
16-30
16
26%
12
25%
31-45
6
10%
5
10%
46-60
11
18%
8
17%
61-75
14
23%
13
27%
76-90
Пропущено
40
45
22 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
7
18%
11
24%
1-15
8
20%
6
13%
16-30
7
18%
9
20%
31-45
2
5%
6
13%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
7
18%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Сепси
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
0
8 раз 22%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
2
4 раза 11%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
154
89
712
611
316
314
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
125
811
512
613
215
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
279
1620
1224
1224
531
630
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|24
|9
|4
|65 - 34
|81
|2.
|1:0
|37
|18
|9
|10
|63 - 39
|63
|3.
|36
|16
|10
|10
|55 - 46
|58
|4.
|36
|15
|11
|10
|61 - 46
|56
|5.
|37
|15
|11
|11
|51 - 46
|56
|6.
|37
|14
|12
|11
|48 - 51
|54
|7.
|37
|12
|15
|10
|46 - 36
|51
|8.
|37
|12
|14
|11
|43 - 45
|50
|9.
|37
|11
|17
|9
|39 - 41
|50
|10.
|0:1
|37
|13
|10
|14
|50 - 44
|49
|11.
|36
|9
|16
|11
|34 - 41
|43
|12.
|37
|10
|7
|20
|49 - 60
|37
|13.
|37
|8
|13
|16
|37 - 52
|37
|14.
|37
|8
|13
|16
|42 - 58
|37
|15.
|37
|9
|8
|20
|27 - 50
|35
|16.
|36
|6
|13
|17
|39 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|4
|2
|34 - 16
|43
|2.
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|3.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|31 - 9
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|5.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|6.
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|0:1
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|19
|6
|8
|5
|17 - 19
|26
|11.
|18
|6
|7
|5
|23 - 26
|25
|12.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|14.
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|20 - 23
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|3.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|4.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|6.
|18
|5
|9
|4
|22 - 22
|24
|7.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|8.
|0:1
|18
|6
|2
|10
|19 - 22
|20
|9.
|18
|4
|7
|7
|17 - 25
|19
|10.
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|11.
|19
|4
|6
|9
|25 - 36
|18
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|18
|2
|7
|9
|14 - 23
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|11