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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
ЧФР Клуж
1:0
Первый тайм: 19'
Сепси
0'
1:0
6' Гол
Мухар Карло
7' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
13' Желтая карточка
Оройан Дариус

Ход матча

6'
Мухар Карло
(Дяк Чиприан)
1:0
7'
Тахцидис Панайотис
 
13'
 
Оройан Дариус

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Сепси
1.68
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6.10
4.70
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Все Коэффициенты
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
99
Михаэль
Петер
82
Фика
Алин
33
Никзули
Роланд
17
Оройан
Дариус
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
11
Штефэнеску
Мариус
21
Алими
Исник
59
Каллаку
Шерифф
3
Штефан
Флорин
18
Шафранко
Павол
7
Варга
Кевин
ЧФР Клуж
Сепси

История личных встреч

ЧФР Клуж
Сепси

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:2
К
3:0
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.31

Среднее время на гол

58
68

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.85
0.55

Среднее время на гол

106
165

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.17
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

77
93

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 14 0.38
Бирлигея Даниэль 12 0.32
Мухар Карло 8 0.22
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.16
Авуну Дюрель 3 0.08
Айети Арлинд 3 0.08
Дяк Чиприан 2 0.05
Камора Мауру 2 0.05
Маня Кристьян 2 0.05
Джуричич Лука 2 0.05
Йебоа Эммануэль 2 0.05
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 12 (3) 0.32
Шафранко Павол 5 0.14
Дебелюх Габриэл 5 (1) 0.14
Матей Космин 4 (1) 0.11
Алими Исник 4 (1) 0.11
Каллаку Шерифф 4 0.11
Аганович Аднан 3 0.08
Штефан Флорин 2 0.05
Паун Николае 2 0.05
Варга Роланд 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 9 0
Дяк Чиприан 6 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Отеле Филип 4 0
Илие Матей 2 1
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Бобен Матия 3 0
Сава Рэзван 3 0
Бирлигея Даниэль 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Камора Мауру 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Фика Алин 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Джуричич Лука 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Маня Кристьян 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 11 0
Ниняй Бранислав 10 0
Алими Исник 7 0
Штефан Флорин 5 0
Думитреску Андрес 3 1
Аганович Аднан 4 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Оройан Дариус 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Шафранко Павол 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
59% (10)
0% (0)
Сепси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
6
ЧФР Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Сепси
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

28
25
ЧФР Клуж
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
36% (13)
19% (7)
Сепси
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

31
31

Голы по времени матча

Забито

30
19
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
5
17%
3
16%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
6
20%
5
26%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
9
30%
3
16%
61-75
6
20%
6
32%
76-90

Пропущено

9
21
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
22%
5
24%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
1
5%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Забито

31
29
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
10
32%
7
24%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
2
6%
5
17%
61-75
8
26%
7
24%
76-90

Пропущено

31
24
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
5
16%
6
25%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
7
23%
2
8%
76-90

Забито

61
48
30 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
9
15%
6
13%
1-15
5
8%
4
8%
16-30
16
26%
12
25%
31-45
6
10%
5
10%
46-60
11
18%
8
17%
61-75
14
23%
13
27%
76-90

Пропущено

40
45
22 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
7
18%
11
24%
1-15
8
20%
6
13%
16-30
7
18%
9
20%
31-45
2
5%
6
13%
46-60
9
23%
5
11%
61-75
7
18%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Сепси

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
0
8 раз 22%
3
6 раз 17%
4
6 раз 17%
2
4 раза 11%
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
4
8
9
1.5
7
12
6
11
2.5
3
16
3
14
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
5
8
11
1.5
5
12
6
13
2.5
2
15
3
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
27
9
16
20
1.5
12
24
12
24
2.5
5
31
6
30
3.5
3
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 1:0 37 18 9 10 63 - 39 63
3.
Университатя Крайова
 36 16 10 10 55 - 46 58
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 37 15 11 11 51 - 46 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Германнштадт
 37 12 15 10 46 - 36 51
8.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
9.
Оцелул Галац
 37 11 17 9 39 - 41 50
10.
Сепси
 0:1 37 13 10 14 50 - 44 49
11.
Петролул Плоешти
 36 9 16 11 34 - 41 43
12.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
13.
Политехника Яссы
 37 8 13 16 37 - 52 37
14.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
ЧФР Клуж
 1:0 18 11 4 3 31 - 9 37
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 0:1 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
11.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
14.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 1:0 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 0:1 18 6 2 10 19 - 22 20
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
11.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Фарул Констанца Попеску Михай 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Думитреску Андрес возвращается на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Варга Кевин
  • 15'
    Крешич Антон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 15'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 43%, Сепси: 57%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Рефери не любит споров - именно за это Оройан Дариус сейчас получил желтую
  • 13'
    Михаэль Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Михаэль Петер не смог попасть в створ ударом издали
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    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Сепси
    1.68
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    6.10
    4.70
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