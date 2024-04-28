Тур: 7. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Бирсан Марсель
0'
1:0
6' ГолМухар Карло
7' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
13' Желтая карточкаОройан Дариус
19' Желтая карточкаФика Алин
1:1
20' ПенальтиАлими Исник
21' Вторая желтая карточкаОройан Дариус
22' Желтая карточкаВарга Кевин
45' Красная карточкаШтефан Флорин
54' Желтая карточкаНиняй Бранислав
72' Желтая карточкаКамора Мауру
82' Желтая карточкаНикзули Роланд
86' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
90' Желтая карточкаАганович Аднан
2:1
90' ГолМухар Карло
90'+10
Ход матча
6'
1:0
13'
19'
20'
1:1
21'
22'
45'
46'
54'
72'
82'
86'
90'
90'
2:1
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
82
Фика
Алин
21
Алими
Исник
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
-
82 Фика АлинНападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Francisc Dican
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
-
24 Denis Renta
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
ЧФР Клуж
Сепси
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.31
Среднее время на гол
58
68
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.85
0.55
Среднее время на гол
106
165
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.17
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
77
93
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|14
|0.38
|Бирлигея Даниэль
|12
|0.32
|Мухар Карло
|9
|0.24
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.16
|Авуну Дюрель
|3
|0.08
|Айети Арлинд
|3
|0.08
|Дяк Чиприан
|2
|0.05
|Камора Мауру
|2
|0.05
|Маня Кристьян
|2
|0.05
|Джуричич Лука
|2
|0.05
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.05
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Михаэль Петер
|1
|0.03
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.03
|Бобен Матия
|1
|0.03
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.03
|Илие Матей
|1
|0.03
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|12 (3)
|0.32
|Алими Исник
|5 (2)
|0.14
|Шафранко Павол
|5
|0.14
|Дебелюх Габриэл
|5 (1)
|0.14
|Матей Космин
|4 (1)
|0.11
|Каллаку Шерифф
|4
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.08
|Штефан Флорин
|2
|0.05
|Паун Николае
|2
|0.05
|Варга Роланд
|1
|0.03
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|9
|0
|Дяк Чиприан
|6
|0
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|Эль-Каддури Омар
|4
|0
|Авуну Дюрель
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Илие Матей
|2
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Фика Алин
|3
|0
|Сава Рэзван
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Муту Адриан
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|11
|0
|Штефэнеску Мариус
|11
|0
|Алими Исник
|7
|0
|Штефан Флорин
|5
|1
|Оройан Дариус
|5
|1
|Аганович Аднан
|5
|0
|Думитреску Андрес
|3
|1
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Никзули Роланд
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
56% (10)
0% (0)
Сепси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
7
ЧФР Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Сепси
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
28
25
ЧФР Клуж
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
35% (13)
19% (7)
Сепси
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
31
32
Голы по времени матча
Забито
32
20
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
6
19%
3
15%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
9
28%
3
15%
61-75
7
22%
6
30%
76-90
Пропущено
10
23
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
20%
6
26%
1-15
4
40%
2
9%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Забито
31
29
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
10
32%
7
24%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
2
6%
5
17%
61-75
8
26%
7
24%
76-90
Пропущено
31
24
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
5
16%
6
25%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
7
23%
2
8%
76-90
Забито
63
49
31 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
10
16%
6
12%
1-15
5
8%
5
10%
16-30
16
25%
12
24%
31-45
6
10%
5
10%
46-60
11
17%
8
16%
61-75
15
24%
13
27%
76-90
Пропущено
41
47
23 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
7
17%
12
26%
1-15
9
22%
6
13%
16-30
7
17%
9
19%
31-45
2
5%
6
13%
46-60
9
22%
5
11%
61-75
7
17%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Сепси
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
8 раз 22%
3
6 раз 16%
4
6 раз 16%
2
5 раз 14%
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
154
99
712
612
316
315
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
135
811
513
613
216
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
289
1720
1225
1225
532
631
334
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|11