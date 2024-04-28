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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
ЧФР Клуж
2:1
Конец матча
Сепси
0'
1:0
6' Гол
Мухар Карло
7' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
13' Желтая карточка
Оройан Дариус
19' Желтая карточка
Фика Алин
1:1
20' Пенальти
Алими Исник
21' Вторая желтая карточка
Оройан Дариус
22' Желтая карточка
Варга Кевин
45' Красная карточка
Штефан Флорин
54' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
72' Желтая карточка
Камора Мауру
82' Желтая карточка
Никзули Роланд
86' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
90' Желтая карточка
Аганович Аднан
2:1
90' Гол
Мухар Карло
90'+10
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
99
Михаэль
Петер
82
Фика
Алин
33
Никзули
Роланд
17
Оройан
Дариус
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
11
Штефэнеску
Мариус
21
Алими
Исник
59
Каллаку
Шерифф
3
Штефан
Флорин
18
Шафранко
Павол
7
Варга
Кевин
ЧФР Клуж
Сепси

История личных встреч

ЧФР Клуж
Сепси

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:2
К
3:0
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
0:2

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.31

Среднее время на гол

58
68

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.85
0.55

Среднее время на гол

106
165

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.17
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

77
93

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 14 0.38
Бирлигея Даниэль 12 0.32
Мухар Карло 9 0.24
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.16
Авуну Дюрель 3 0.08
Айети Арлинд 3 0.08
Дяк Чиприан 2 0.05
Камора Мауру 2 0.05
Маня Кристьян 2 0.05
Джуричич Лука 2 0.05
Йебоа Эммануэль 2 0.05
Бетанкор Хефте 1 0.03
Михаэль Петер 1 0.03
Эль-Каддури Омар 1 0.03
Бобен Матия 1 0.03
Кейта Абдул-Кадер 1 0.03
Илие Матей 1 0.03
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 12 (3) 0.32
Алими Исник 5 (2) 0.14
Шафранко Павол 5 0.14
Дебелюх Габриэл 5 (1) 0.14
Матей Космин 4 (1) 0.11
Каллаку Шерифф 4 0.11
Аганович Аднан 3 0.08
Штефан Флорин 2 0.05
Паун Николае 2 0.05
Варга Роланд 1 0.03
Чоботарю Денис 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 9 0
Дяк Чиприан 6 0
Тахцидис Панайотис 6 0
Эль-Каддури Омар 4 0
Авуну Дюрель 4 0
Отеле Филип 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Илие Матей 2 1
Камора Мауру 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Бобен Матия 3 0
Фика Алин 3 0
Сава Рэзван 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Джуричич Лука 2 0
Морган Зив 2 0
Муту Адриан 1 0
Айети Арлинд 1 0
Маня Кристьян 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 11 0
Штефэнеску Мариус 11 0
Алими Исник 7 0
Штефан Флорин 5 1
Оройан Дариус 5 1
Аганович Аднан 5 0
Думитреску Андрес 3 1
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Никзули Роланд 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Паун Николае 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Варга Кевин 1 0
Молдован Дину 1 0
Шафранко Павол 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
56% (10)
0% (0)
Сепси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
7
ЧФР Клуж
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Сепси
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

28
25
ЧФР Клуж
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
49% (18)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
35% (13)
19% (7)
Сепси
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
49% (18)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

31
32

Голы по времени матча

Забито

32
20
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
6
19%
3
15%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
9
28%
3
15%
61-75
7
22%
6
30%
76-90

Пропущено

10
23
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
20%
6
26%
1-15
4
40%
2
9%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Забито

31
29
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
10
32%
7
24%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
2
6%
5
17%
61-75
8
26%
7
24%
76-90

Пропущено

31
24
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
5
16%
6
25%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
1
3%
3
13%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
7
23%
2
8%
76-90

Забито

63
49
31 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
10
16%
6
12%
1-15
5
8%
5
10%
16-30
16
25%
12
24%
31-45
6
10%
5
10%
46-60
11
17%
8
16%
61-75
15
24%
13
27%
76-90

Пропущено

41
47
23 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 27
7
17%
12
26%
1-15
9
22%
6
13%
16-30
7
17%
9
19%
31-45
2
5%
6
13%
46-60
9
22%
5
11%
61-75
7
17%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1
Сепси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Сепси

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
0
8 раз 22%
3
6 раз 16%
4
6 раз 16%
2
5 раз 14%
1
16 раз 43%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
4
9
9
1.5
7
12
6
12
2.5
3
16
3
15
3.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
8
11
1.5
5
13
6
13
2.5
2
16
3
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
8
0.5
Больше Меньше
28
9
17
20
1.5
12
25
12
25
2.5
5
32
6
31
3.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 37 18 9 10 64 - 40 63
3.
Университатя Крайова
 36 16 10 10 55 - 46 58
4.
Рапид Бухарест
 36 15 11 10 61 - 46 56
5.
Фарул Констанца
 37 15 11 11 51 - 46 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Германнштадт
 37 12 15 10 46 - 36 51
8.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
9.
Оцелул Галац
 37 11 17 9 39 - 41 50
10.
Сепси
 37 13 10 14 51 - 45 49
11.
Петролул Плоешти
 36 9 16 11 34 - 41 43
12.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
13.
Политехника Яссы
 37 8 13 16 37 - 52 37
14.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 36 6 13 17 39 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
ЧФР Клуж
 18 11 4 3 32 - 10 37
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
11.
Петролул Плоешти
 18 6 7 5 23 - 26 25
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
14.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 18 8 5 5 29 - 25 29
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 18 6 2 10 20 - 23 20
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
11.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Сепси Ниняй Бранислав 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 75%, Сепси: 25%.
  • 100'
    Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    ЧФР Клуж начинает контратаку
  • 98'
    Игрок из команды Сепси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 98'
    Абейд Али ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 98'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 96'
    Эль-Каддури Омар сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Мухар Карло забивает с левой ноги!
  • 96'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 75%, Сепси: 25%.
  • 96'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Габриэл Дебелюх ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 95'
    Рефери не любит споров - именно за это Аганович Аднан сейчас получил желтую
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 67%, Сепси: 33%.
    • 52'
      Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 51'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 65%, Сепси: 35%.
    • 51'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 50'
      Тахцидис Панайотис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 49'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 49'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Сепси.
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Флорин Штефан удален за серьёзный фол
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Флорин Штефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Михаэль Петер
    • 47'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 46'
      Кейта Абдул-Кадер из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 64%, Сепси: 36%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Мухар Карло из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Варга Кевин
    • 44'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 44'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 43'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Думитреску Андрес из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 41'
      Кейта Абдул-Кадер задерживает мяч рукой
    • 40'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 62%, Сепси: 38%.
    • 40'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 39'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Кейта Абдул-Кадер из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 37'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 36'
      Хорошую попытку сделал Мухар Карло. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Алими Исник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Кейта Абдул-Кадер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 57%, Сепси: 43%.
    • 35'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Думитреску Андрес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 34'
      Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 34'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 33'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
    • 33'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 32'
      Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 32'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 51%, Сепси: 49%.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 31'
      Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Алими Исник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 30'
      Кейта Абдул-Кадер выиграл воздушное противоборство у Шафранко Павол.
    • 30'
      Фика Алин пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • 29'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Бобен Матия из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 28'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 28'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 27'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 45%, Сепси: 55%.
    • 27'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 27'
      Шафранко Павол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Могос Василе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 25'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 24'
      Тахцидис Панайотис нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.
    • 24'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
    • 23'
      Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 23'
      Фика Алин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Могос Василе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 22'
      Кейта Абдул-Кадер из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Варга Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Оройан Дариус получает вторую желтую за споры
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Оройан Дариус из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Михаэль Петер
    • 21'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 41%, Сепси: 59%.
    • 20'
      Г О О О О О Л - Алими Исник из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Рэзван Сава прыгнул не в ту сторону.
    • 19'
      Фика Алин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 19'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси.
    • 19'
      После проверки VAR судья изменил решение - Сепси пробьет пенальти!
    • 18'
      ПЕНАЛЬТИ - Фика Алин из команды ЧФР Клуж привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Marius Stefanescu.
    • 16'
      Думитреску Андрес возвращается на поле.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Варга Кевин
    • 15'
      Крешич Антон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 43%, Сепси: 57%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Рефери не любит споров - именно за это Оройан Дариус сейчас получил желтую
    • 13'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 13'
      Михаэль Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Михаэль Петер не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      ЧФР Клуж начинает контратаку
    • 12'
      Варга Кевин из команды Сепси подал угловой справа.
    • 11'
      Фика Алин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Флорин Штефан
    • 10'
      Бобен Матия ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 55%, Сепси: 45%.
    • 10'
      Могос Василе выиграл воздушное противоборство у Шафранко Павол.
    • 9'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 9'
      Варга Кевин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Ох, нехорошо это выглядит. Думитреску Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 7'
      Рефери не любит споров - именно за это Тахцидис Панайотис сейчас получил желтую
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Тахцидис Панайотис из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Думитреску Андрес
    • 7'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 7'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 59%, Сепси: 41%.
    • 6'
      Дяк Чиприан сделал результативную передачу.
    • 6'
      ГОООООЛ - Мухар Карло ЧФР Клуж забивает ударом головой
    • 6'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Могос Василе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
    • 5'
      Оройан Дариус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 5'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 4'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж в офсайде
    • 4'
      Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 3'
      Бобен Матия ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бобен Матия
    • 2'
      Крешич Антон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Мухар Карло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 2:1 Сепси онлайн

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