Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

93' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Шафранко Павол получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Шафранко Павол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Эль-Каддури Омар пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

86' Рефери не любит споров - именно за это Бирлигея Даниэль сейчас получил желтую

86' Бирлигея Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Рефери не любит споров - именно за это Roland Niczuly сейчас получил желтую

82' Дяк Чиприан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

81' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

79' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Сепси

76' Матч возобновлен

76' Davide Popsa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Сепси

75' Авуну Дюрель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

73' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Камора Мауру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Удар от ворот произведет Сепси

70' Авуну Дюрель нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Сепси

64' Матч возобновлен

63' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

60' Михаэль Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Чоботарю Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Авуну Дюрель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Ниняй Бранислав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

52' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

50' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Сепси

47' Удар от ворот произведет Сепси

46' Михаэль Петер нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.