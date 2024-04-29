Тур: 7. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Андрей Флорин
1:1
Второй тайм: 78'
0'
0:1
5' ГолМирон Джордже
1:1
12' ГолИробисо Кристиан Окечукву
26' Желтая карточкаТичу Валентин Константин
54' Желтая карточкаAldair Ferreira
1:1
71' Не забитый пенальтиХанка Серджу
72' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
Ход матча
5'
0:1
12'
54'
71'
1:1
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
28
Петро
Чарльз
44
Садику
Рияд
93
Zoran
Mitrov
10
Капроф
Хуан
11
Офусу
Риги
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
20 Ханка СерджуЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
24 Raul Bucur
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Zoran MitrovНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
11 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
66 Муаддиб ЖалиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Razvan Cret
-
12 Adams Friday
-
27 Enzo Lopez
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Петролул Плоешти
Ботошани
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|8 (2)
|0.22
|Жаир
|7
|0.19
|Иробисо Кристиан Окечукву
|6
|0.16
|Муси Александру Мариан
|4
|0.11
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.05
|Бериша Альбин
|2
|0.05
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Юрю Томми
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|11 (3)
|0.3
|Enzo Lopez
|6 (1)
|0.16
|Eugen Gabriel David
|4
|0.11
|Дикан Виктор
|3
|0.08
|Майлат Себастьян
|3
|0.08
|Капроф Хуан
|2
|0.05
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Тичу Валентин Константин
|6
|1
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Ханка Серджу
|6
|0
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Zoran Mitrov
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Сэто Такаюки
|2
|0
|Зима Лукаш
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eugen Gabriel David
|9
|0
|Пий Джуниор
|7
|1
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|4
|1
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Садику Рияд
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Bogdan Andone
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Муаддиб Жали
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Enzo Lopez
|2
|0
|Aldair Ferreira
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
10
16
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
72% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Ботошани
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
8
20
Петролул Плоешти
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (9)
61% (22)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Ботошани
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
18
36
Голы по времени матча
Забито
23
18
7 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
7
30%
6
33%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
5
22%
5
28%
76-90
Пропущено
26
36
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
3
12%
5
14%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
5
19%
6
17%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
9
35%
11
31%
76-90
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
30 Не забивали 25
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
3
33%
4
19%
61-75
3
33%
6
29%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
8
33%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
13%
76-90
Забито
32
39
9 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
4
13%
1
3%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
8
25%
10
26%
46-60
7
22%
7
18%
61-75
8
25%
11
28%
76-90
Пропущено
43
60
17 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 24
25 Не пропускали 30
4
9%
9
15%
1-15
5
12%
11
18%
16-30
8
19%
9
15%
31-45
8
19%
11
18%
46-60
5
12%
6
10%
61-75
13
30%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Ботошани
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
0:0
9 раз 25%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 44%
1
10 раз 28%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 36%
2
11 раз 31%
1
10 раз 28%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
711
810
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
126
315
513
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2016
Больше Меньше
2313
1026
1323
333
234
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|24
|9
|4
|65 - 34
|81
|2.
|37
|18
|9
|10
|64 - 40
|63
|3.
|36
|16
|10
|10
|55 - 46
|58
|4.
|36
|15
|11
|10
|61 - 46
|56
|5.
|37
|15
|11
|11
|51 - 46
|56
|6.
|37
|14
|12
|11
|48 - 51
|54
|7.
|37
|12
|15
|10
|46 - 36
|51
|8.
|37
|12
|14
|11
|43 - 45
|50
|9.
|37
|11
|17
|9
|39 - 41
|50
|10.
|37
|13
|10
|14
|51 - 45
|49
|11.
|1:1
|37
|9
|17
|11
|35 - 42
|44
|12.
|37
|10
|7
|20
|49 - 60
|37
|13.
|37
|8
|13
|16
|37 - 52
|37
|14.
|37
|8
|13
|16
|42 - 58
|37
|15.
|37
|9
|8
|20
|27 - 50
|35
|16.
|1:1
|37
|6
|14
|17
|40 - 61
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|4
|2
|34 - 16
|43
|2.
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|3.
|18
|11
|4
|3
|32 - 10
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|5.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|6.
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|19
|6
|8
|5
|17 - 19
|26
|11.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|24 - 27
|26
|12.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|14.
|1:1
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|20 - 23
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|18
|8
|5
|5
|29 - 25
|29
|3.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|4.
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|6.
|18
|5
|9
|4
|22 - 22
|24
|7.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|8.
|18
|6
|2
|10
|20 - 23
|20
|9.
|18
|4
|7
|7
|17 - 25
|19
|10.
|1:1
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|11.
|19
|4
|6
|9
|25 - 36
|18
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|18
|2
|7
|9
|14 - 23
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|1:1
|19
|1
|6
|12
|18 - 38
|9
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|11