Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Ботошани

47' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Флореску Эдуард пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

44' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Юрю Томми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Ботошани

38' Удар от ворот произведет Ботошани

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Грозав Георге-Теодор . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Удар от ворот произведет Ботошани

21' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Ох, нехорошо это выглядит. Флореску Эдуард получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Флореску Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

15' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Петролул Плоешти будет все-таки засчитан.

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Петролул Плоешти

12' Жаир из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Команда Ботошани забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Мирон Джордже забивает с правой ноги!

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Кукич Лука взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.