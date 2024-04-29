  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Петролул Плоешти
1:2
Конец матча
Ботошани
0'
0:1
5' Гол
Мирон Джордже
1:1
12' Гол
Иробисо Кристиан Окечукву
26' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
54' Желтая карточка
Aldair Ferreira
1:1
71' Не забитый пенальти
Ханка Серджу
72' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
1:2
87' Гол
Садику Рияд
90' Желтая карточка
Кукич Лука
90' Желтая карточка
Мирон Джордже
90'+6
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
5
Тичу
Валентин
Константин
11
Сэто
Такаюки
6
Юрю
Томми
99
Муси
Александру
Мариан
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
1
Кукич
Лука
28
Петро
Чарльз
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
8
Флореску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
83
Aldair
Ferreira
93
Zoran
Mitrov
10
Капроф
Хуан
11
Офусу
Риги
Петролул Плоешти
Ботошани

История личных встреч

Петролул Плоешти
Ботошани

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

54.5%
18.2%
27.3%
12 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.8%
54.5%
13.7%
7 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
5:0
С
2:1
Л1ГБ
0:4
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
4:2
ВД
2:1
ВД
2:2
ВД
1:0
ВД
4:2
ВД
0:2
ВД
1:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 8 (2) 0.22
Жаир 7 0.19
Иробисо Кристиан Окечукву 6 0.16
Муси Александру Мариан 4 0.11
Хужа Мариан Фернандо 2 0.05
Бериша Альбин 2 0.05
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Будеску Константин 1 (1) 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Юрю Томми 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Ханка Серджу 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Guilherme Gomes Garutti 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 11 (3) 0.3
Enzo Lopez 6 (1) 0.16
Eugen Gabriel David 4 0.11
Дикан Виктор 3 0.08
Майлат Себастьян 3 0.08
Капроф Хуан 2 0.05
Иличич Мирослав 1 0.03
Виргиль Пинсон 1 0.03
Муаддиб Жали 1 0.03
Офусу Риги 1 0.03
Шерони Алин 1 0.03
Марджиотта Франческо 1 0.03
Дроле Жан-Армель 1 0.03
Садику Рияд 1 0.03
Роман Михай V 1 0.03
Бензар Ромарио 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 9 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Тичу Валентин Константин 6 1
Диоманде Исмаэль 5 1
Ханка Серджу 6 0
Грозав Георге-Теодор 5 0
Zoran Mitrov 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Florin Pirvu 3 0
Сэто Такаюки 2 0
Зима Лукаш 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Бериша Альбин 2 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Юрю Томми 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eugen Gabriel David 9 0
Пий Джуниор 7 1
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Капроф Хуан 4 1
Цигэнашу Александр 4 0
Бензар Ромарио 4 0
Мирон Джордже 4 0
Садику Рияд 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Bogdan Andone 2 1
Филип Иоан 3 0
Патаке Андрей 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Муаддиб Жали 2 0
Daniel Celea 2 0
Enzo Lopez 2 0
Aldair Ferreira 2 0
Andrei Dragu 2 0
Кукич Лука 1 0
Касап Карло 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

11
16
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
72% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Ботошани
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (9)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

8
20
Петролул Плоешти
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (9)
62% (23)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Ботошани
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
35% (13)
41% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

19
36

Голы по времени матча

Забито

24
20
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
7
29%
29%
6
30%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
21%
6
30%
76-90

Пропущено

28
37
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
4
14%
6
16%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
5
18%
6
16%
46-60
2
7%
6
16%
61-75
10
36%
11
30%
30%
76-90

Забито

9
21
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
31 Не забивали 26
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
3
33%
4
19%
61-75
3
33%
6
29%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
6%
4
17%
1-15
2
12%
8
33%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
3
18%
5
21%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
13%
76-90

Забито

33
41
10 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
5
15%
2
5%
1-15
3
9%
4
10%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
8
24%
10
24%
46-60
7
21%
7
17%
61-75
8
24%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

45
61
18 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 24
26 Не пропускали 31
5
11%
10
16%
1-15
5
11%
11
18%
16-30
8
18%
9
15%
31-45
8
18%
11
18%
46-60
5
11%
6
10%
61-75
14
31%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Ботошани

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%

Точный счет

0:0
9 раз 24%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 43%
1
11 раз 30%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
0
13 раз 35%
2
12 раз 32%
1
10 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
7
7
12
1.5
8
10
2
17
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
13
6
3
15
1.5
6
13
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
16
0.5
Больше Меньше
24
13
10
27
1.5
14
23
3
34
2.5
2
35
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 37 18 9 10 64 - 40 63
3.
Университатя Крайова
 1:0 37 17 10 10 56 - 46 61
4.
Рапид Бухарест
 0:1 37 15 11 11 61 - 47 56
5.
Фарул Констанца
 37 15 11 11 51 - 46 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Германнштадт
 37 12 15 10 46 - 36 51
8.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
9.
Оцелул Галац
 37 11 17 9 39 - 41 50
10.
Сепси
 37 13 10 14 51 - 45 49
11.
Петролул Плоешти
 37 9 16 12 35 - 43 43
12.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
13.
Политехника Яссы
 37 8 13 16 37 - 52 37
14.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 37 7 13 17 41 - 61 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
ЧФР Клуж
 18 11 4 3 32 - 10 37
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 0:1 19 10 2 7 38 - 26 32
6.
Университатя Крайова
 1:0 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
11.
Петролул Плоешти
 19 6 7 6 24 - 28 25
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
14.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 1:0 19 9 5 5 30 - 25 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 0:1 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 18 6 2 10 20 - 23 20
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
11.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Сепси Ниняй Бранислав 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Петролул Плоешти 1:2 Ботошани онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (21) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный