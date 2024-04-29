Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

41' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бамгбойе Фуншо не смог попасть в створ ударом издали

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Команда Университатя Крайова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Матч остановлен

26' Оня Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

25' Зайков Джоко получил желтую карточку от судьи

23' Хорошую попытку сделал Маркович Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Рахмани Альбион получил желтую карточку от судьи

19' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест в офсайде

12' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест разыграл угловой с левого угла.

2' Меквабишвили Анзор пробует нанести удар издали, но Bogdan Ungureanu держит все под контролем

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру