Тур: 7. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Хацеган Овидиу
0:1
Перерыв
Ход матча
19'
25'
30'
0:1
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
14
Хури
Льес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jalen Blesa
-
31 Stefan Bana
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед
26 матчей
11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.62
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.38
1.27
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
70
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|0.46
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.16
|Папо Джейсон
|5
|0.14
|Красники Эрмал
|5
|0.14
|Ионицэ Александру II
|5
|0.14
|Петрила Клаудиу
|4
|0.11
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.11
|Borisav Burmaz
|4
|0.11
|Якоб Паул
|2
|0.05
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.35
|Баярам Штефан
|8
|0.22
|Маркович Йован
|6
|0.16
|Крецу Александру
|5
|0.14
|Иван Андрей
|5 (2)
|0.14
|Хури Льес
|3 (1)
|0.08
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.08
|Банку Никусор
|2
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.05
|Дансиу Мариан
|2
|0.05
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Рахмани Альбион
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Якоб Паул
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Stefan Panoiu
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Григоре Драгош
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|8
|1
|Кэпэцынэ Михай
|9
|0
|Juraj Badelj
|6
|1
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Попеску Лаурентиу
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Маркович Йован
|5
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Университатя Крайова
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
9
9
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Университатя Крайова
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
18
23
Рапид Бухарест
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Университатя Крайова
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
28% (10)
53% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
39% (14)
19% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
27
32
Голы по времени матча
Забито
40
31
16 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
6
15%
3
10%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
7
18%
7
23%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
14
35%
10
32%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
5
22%
10
43%
31-45
6
26%
2
9%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
3
13%
2
9%
76-90
Забито
23
26
15 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
5
22%
7
27%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
8
35%
4
15%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
2
9%
5
19%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
5
24%
7
33%
46-60
6
29%
5
24%
61-75
3
14%
2
10%
76-90
Забито
63
57
31 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
11
17%
10
18%
1-15
5
8%
6
11%
16-30
15
24%
11
19%
31-45
9
14%
8
14%
46-60
7
11%
7
12%
61-75
16
25%
15
26%
76-90
Пропущено
44
44
18 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 29
7
16%
3
7%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
7
16%
15
34%
31-45
11
25%
9
20%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
6
14%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Точный счет
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
126
711
711
216
414
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
612
108
216
513
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
288
1818
1719
927
729
531
234
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|24
|9
|4
|65 - 34
|81
|2.
|37
|18
|9
|10
|64 - 40
|63
|3.
|1:0
|37
|17
|10
|10
|56 - 46
|61
|4.
|0:1
|37
|15
|11
|11
|61 - 47
|56
|5.
|37
|15
|11
|11
|51 - 46
|56
|6.
|37
|14
|12
|11
|48 - 51
|54
|7.
|37
|12
|15
|10
|46 - 36
|51
|8.
|37
|12
|14
|11
|43 - 45
|50
|9.
|37
|11
|17
|9
|39 - 41
|50
|10.
|37
|13
|10
|14
|51 - 45
|49
|11.
|37
|9
|16
|12
|35 - 43
|43
|12.
|37
|10
|7
|20
|49 - 60
|37
|13.
|37
|8
|13
|16
|37 - 52
|37
|14.
|37
|8
|13
|16
|42 - 58
|37
|15.
|37
|9
|8
|20
|27 - 50
|35
|16.
|37
|7
|13
|17
|41 - 61
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|4
|2
|34 - 16
|43
|2.
|19
|10
|8
|1
|32 - 13
|38
|3.
|18
|11
|4
|3
|32 - 10
|37
|4.
|19
|10
|5
|4
|31 - 26
|35
|5.
|0:1
|19
|10
|2
|7
|38 - 26
|32
|6.
|1:0
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|7.
|19
|7
|8
|4
|31 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|9.
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|10.
|19
|6
|8
|5
|17 - 19
|26
|11.
|19
|6
|7
|6
|24 - 28
|25
|12.
|18
|7
|3
|8
|33 - 32
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|13 - 17
|23
|14.
|18
|5
|8
|5
|22 - 23
|23
|15.
|18
|5
|8
|5
|20 - 23
|23
|16.
|18
|4
|7
|7
|17 - 22
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|31 - 18
|38
|2.
|1:0
|19
|9
|5
|5
|30 - 25
|32
|3.
|19
|8
|4
|7
|23 - 27
|28
|4.
|19
|7
|5
|7
|32 - 30
|26
|5.
|0:1
|18
|5
|9
|4
|23 - 21
|24
|6.
|18
|5
|9
|4
|22 - 22
|24
|7.
|18
|5
|9
|4
|24 - 24
|24
|8.
|18
|6
|2
|10
|20 - 23
|20
|9.
|18
|4
|7
|7
|17 - 25
|19
|10.
|18
|3
|9
|6
|11 - 15
|18
|11.
|19
|4
|6
|9
|25 - 36
|18
|12.
|19
|3
|5
|11
|17 - 29
|14
|13.
|18
|2
|7
|9
|14 - 23
|13
|14.
|19
|3
|4
|12
|16 - 28
|13
|15.
|19
|3
|3
|13
|14 - 33
|12
|16.
|19
|2
|5
|12
|19 - 38
|11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|11