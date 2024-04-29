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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
Рапид Бухарест
0:1
Перерыв
Университатя Крайова
0'
19' Желтая карточка
Рахмани Альбион
25' Желтая карточка
Зайков Джоко
0:1
30' Гол
Иван Андрей

Ход матча

19'
Рахмани Альбион
 
25'
 
Зайков Джоко
30'
0:1
Иван Андрей
(Крецу Александру)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Университатя Крайова
5.95
3.80
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2.45
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Все Коэффициенты
99
Bogdan
Ungureanu
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
19
Оня
Рэзван
26
Оайдэ
Рэзван
4
Кяйт
Маттиас
7
Бамгбойе
Фуншо
96
Папо
Джейсон
77
Красники
Эрмал
9
Рахмани
Альбион
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
14
Хури
Льес
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Рапид Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед

26 матчей

11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
0:1
Л1ГБ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ЛI
1:3
ЛI
1:0
ЛI
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ДА
0:0
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
3:4
ДА
0:3
ДА
0:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.62

Среднее время на гол

54
55

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.38
1.27

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
70

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 17 (4) 0.46
Дуганджич Марко 6 (2) 0.16
Папо Джейсон 5 0.14
Красники Эрмал 5 0.14
Ионицэ Александру II 5 0.14
Петрила Клаудиу 4 0.11
Бамгбойе Фуншо 4 0.11
Borisav Burmaz 4 0.11
Якоб Паул 2 0.05
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Джокович Дамьян 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 13 (1) 0.35
Баярам Штефан 8 0.22
Маркович Йован 6 0.16
Крецу Александру 5 0.14
Иван Андрей 5 (2) 0.14
Хури Льес 3 (1) 0.08
Рогульич Анте 3 0.08
Кольич Элвир 3 (1) 0.08
Банку Никусор 2 0.05
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.05
Мальдонадо Дениль 2 0.05
Дансиу Мариан 2 0.05
Скречу Владимир 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Кымпану Георге 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 7 1
Папо Джейсон 7 0
Браун Кристофер 5 0
Бамгбойе Фуншо 5 0
Рахмани Альбион 5 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Якоб Паул 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Громада Якуб 3 0
Албу Кристиан 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Stefan Panoiu 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Григоре Драгош 2 0
Валье Борха 2 0
Джокович Дамьян 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 12 0
Хури Льес 8 1
Кэпэцынэ Михай 9 0
Juraj Badelj 6 1
Влэдою Штефан 7 0
Митрицэ Александру 6 0
Попеску Лаурентиу 6 0
Иван Андрей 4 1
Матею Александру 5 0
Скречу Владимир 5 0
Маркович Йован 5 0
Кольич Элвир 4 0
Крецу Александру 3 0
Раул Силва 3 0
Баярам Штефан 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Зайков Джоко 2 0
Борца Флорин 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Ишфан Александру 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0
Jalen Blesa 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Университатя Крайова
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
9
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Университатя Крайова
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

18
23
Рапид Бухарест
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Университатя Крайова
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
28% (10)
53% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
39% (14)
19% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

27
32

Голы по времени матча

Забито

40
31
16 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
6
15%
3
10%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
7
18%
7
23%
31-45
5
13%
6
19%
46-60
5
13%
4
13%
61-75
14
35%
10
32%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
17%
2
9%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
5
22%
10
43%
31-45
6
26%
2
9%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
3
13%
2
9%
76-90

Забито

23
26
15 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
5
22%
7
27%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
8
35%
4
15%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
2
9%
5
19%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
5
24%
7
33%
46-60
6
29%
5
24%
61-75
3
14%
2
10%
76-90

Забито

63
57
31 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 18
7 Не забивали 7
11
17%
10
18%
1-15
5
8%
6
11%
16-30
15
24%
11
19%
31-45
9
14%
8
14%
46-60
7
11%
7
12%
61-75
16
25%
15
26%
76-90

Пропущено

44
44
18 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 29
7
16%
3
7%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
7
16%
15
34%
31-45
11
25%
9
20%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
6
14%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Точный счет

1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 28%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
15
3
12
6
1.5
7
11
7
11
2.5
2
16
4
14
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
10
8
2
16
2.5
5
13
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
28
8
18
18
1.5
17
19
9
27
2.5
7
29
5
31
3.5
2
34
1
35
4.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 37 24 9 4 65 - 34 81
2.
ЧФР Клуж
 37 18 9 10 64 - 40 63
3.
Университатя Крайова
 1:0 37 17 10 10 56 - 46 61
4.
Рапид Бухарест
 0:1 37 15 11 11 61 - 47 56
5.
Фарул Констанца
 37 15 11 11 51 - 46 56
6.
УТА Арад
 37 14 12 11 48 - 51 54
7.
Германнштадт
 37 12 15 10 46 - 36 51
8.
Университатя Клуж
 37 12 14 11 43 - 45 50
9.
Оцелул Галац
 37 11 17 9 39 - 41 50
10.
Сепси
 37 13 10 14 51 - 45 49
11.
Петролул Плоешти
 37 9 16 12 35 - 43 43
12.
У Крайова 1948
 37 10 7 20 49 - 60 37
13.
Политехника Яссы
 37 8 13 16 37 - 52 37
14.
Волунтари
 37 8 13 16 42 - 58 37
15.
Динамо Бухарест
 37 9 8 20 27 - 50 35
16.
Ботошани
 37 7 13 17 41 - 61 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 19 13 4 2 34 - 16 43
2.
Германнштадт
 19 10 8 1 32 - 13 38
3.
ЧФР Клуж
 18 11 4 3 32 - 10 37
4.
УТА Арад
 19 10 5 4 31 - 26 35
5.
Рапид Бухарест
 0:1 19 10 2 7 38 - 26 32
6.
Университатя Крайова
 1:0 18 8 5 5 26 - 21 29
7.
Сепси
 19 7 8 4 31 - 22 29
8.
Фарул Констанца
 18 7 7 4 28 - 19 28
9.
Университатя Клуж
 19 7 5 7 19 - 21 26
10.
Оцелул Галац
 19 6 8 5 17 - 19 26
11.
Петролул Плоешти
 19 6 7 6 24 - 28 25
12.
У Крайова 1948
 18 7 3 8 33 - 32 24
13.
Динамо Бухарест
 18 6 5 7 13 - 17 23
14.
Ботошани
 18 5 8 5 22 - 23 23
15.
Политехника Яссы
 18 5 8 5 20 - 23 23
16.
Волунтари
 18 4 7 7 17 - 22 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 18 11 5 2 31 - 18 38
2.
Университатя Крайова
 1:0 19 9 5 5 30 - 25 32
3.
Фарул Констанца
 19 8 4 7 23 - 27 28
4.
ЧФР Клуж
 19 7 5 7 32 - 30 26
5.
Рапид Бухарест
 0:1 18 5 9 4 23 - 21 24
6.
Оцелул Галац
 18 5 9 4 22 - 22 24
7.
Университатя Клуж
 18 5 9 4 24 - 24 24
8.
Сепси
 18 6 2 10 20 - 23 20
9.
УТА Арад
 18 4 7 7 17 - 25 19
10.
Петролул Плоешти
 18 3 9 6 11 - 15 18
11.
Волунтари
 19 4 6 9 25 - 36 18
12.
Политехника Яссы
 19 3 5 11 17 - 29 14
13.
Германнштадт
 18 2 7 9 14 - 23 13
14.
У Крайова 1948
 19 3 4 12 16 - 28 13
15.
Динамо Бухарест
 19 3 3 13 14 - 33 12
16.
Ботошани
 19 2 5 12 19 - 38 11
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 18 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 17 (4)
ФКСБ Олару Дариус 15 (5)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 9
Университатя Крайова Банку Никусор 12
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 10
Сепси Ниняй Бранислав 11
Весь список
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    Рапид Бухарест
    Ничья
    Университатя Крайова
    5.95
    3.80
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    2.45
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