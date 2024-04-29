Тур: 7. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Хацеган Овидиу
1:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаРахмани Альбион
25' Желтая карточкаЗайков Джоко
0:1
30' ГолИван Андрей
1:1
77' ГолBorisav Burmaz
87' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
90' Желтая карточкаЯкоб Паул
1:2
90' ГолКрецу Александру
90' Желтая карточкаКрецу Александру
90'+8
Ход матча
19'
25'
30'
0:1
77'
90'
90'
90'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
26
Оайдэ
Рэзван
96
Папо
Джейсон
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
14
Хури
Льес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Jalen Blesa
-
31 Stefan Bana
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед
26 матчей
11.5%
26.9%
61.6%
3 победы 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.5%
57.7%
30.8%
3 победы 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
97
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.62
Среднее время на гол
54
55
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.38
1.27
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
70
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|0.46
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.16
|Папо Джейсон
|5
|0.14
|Красники Эрмал
|5
|0.14
|Ионицэ Александру II
|5
|0.14
|Borisav Burmaz
|5
|0.14
|Петрила Клаудиу
|4
|0.11
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.11
|Якоб Паул
|2
|0.05
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Джокович Дамьян
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.35
|Баярам Штефан
|8
|0.22
|Крецу Александру
|6
|0.16
|Маркович Йован
|6
|0.16
|Иван Андрей
|5 (2)
|0.14
|Хури Льес
|3 (1)
|0.08
|Рогульич Анте
|3
|0.08
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.08
|Банку Никусор
|2
|0.05
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.05
|Мальдонадо Дениль
|2
|0.05
|Дансиу Мариан
|2
|0.05
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Якоб Паул
|5
|0
|Рахмани Альбион
|5
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Stefan Panoiu
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Григоре Драгош
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Джокович Дамьян
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|12
|0
|Хури Льес
|8
|1
|Кэпэцынэ Михай
|9
|0
|Juraj Badelj
|6
|1
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Попеску Лаурентиу
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Маркович Йован
|5
|0
|Крецу Александру
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
|Jalen Blesa
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Университатя Крайова
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
10
9
Рапид Бухарест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Университатя Крайова
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
18
23
Рапид Бухарест
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Университатя Крайова
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
27% (10)
51% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
20
Упущенные победы
28
32
Голы по времени матча
Забито
41
33
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
6
15%
3
9%
1-15
3
7%
2
6%
16-30
7
17%
7
21%
31-45
5
12%
6
18%
46-60
5
12%
4
12%
61-75
15
37%
11
33%
76-90
Пропущено
25
24
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
5
21%
16-30
5
20%
10
42%
31-45
6
24%
2
8%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
4
16%
3
13%
76-90
Забито
23
26
15 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
5
22%
7
27%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
8
35%
4
15%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
2
9%
5
19%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
5
24%
7
33%
46-60
6
29%
5
24%
61-75
3
14%
2
10%
76-90
Забито
64
59
31 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 31
19 Забивали первыми 19
7 Не забивали 7
11
17%
10
17%
1-15
5
8%
7
12%
16-30
15
23%
11
19%
31-45
9
14%
8
14%
46-60
7
11%
7
12%
61-75
17
27%
16
27%
76-90
Пропущено
46
45
19 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 30
7
15%
3
7%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
7
15%
15
33%
31-45
11
24%
9
20%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
7
15%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
3:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 30%
2
9 раз 24%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
153
127
711
712
216
415
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
145
612
118
216
514
117
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
298
Больше Меньше
298
1819
1819
928
730
532
235
136
136
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|18 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|17 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (5)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (11)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|12
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 10
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|11