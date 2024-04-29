Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Оооо... вот это был удар! Борза Себастьян должен был забить с этой позиции.

90' Борза Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Оооо... вот это был удар! Дансиу Мариан должен был забить с этой позиции.

88' Дансиу Мариан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи

87' Борисав Бурмаз не смог попасть в створ ударом издали

86' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Меквабишвили Анзор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Г О О О О Л - Борисав Бурмаз забивает с левой ноги!

76' Рахмани Альбион нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Ох, нехорошо это выглядит. Зайков Джоко получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Зайков Джоко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Раул Силва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Рахмани Альбион завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

70' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Иван Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Тактическая замена. Джейсон Папо уходит с поля и его заменяет Эммерс Сиан

66' Банку Никусор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

62' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Джейсон Папо не смог попасть в створ ударом издали

57' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Джейсон Папо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Попеску Лаурентиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Меквабишвили Анзор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Оайдэ Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника