  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 6.
Сан-Паулу
1:1
Первый тайм: 45+'
Флуминенсе
0'
9' Желтая карточка
Rodrigo Nestor
24' Желтая карточка
Лима
24' Желтая карточка
Маноэл
0:1
29' Гол в свои ворота
Igor Vinicius
1:1
32' Гол
Бобадиллья Дамиан
34' Желтая карточка
Alisson II
45' Желтая карточка
Лусиано Невес
45' Красная карточка
Диниз Фернандо

Ход матча

9'
Rodrigo Nestor
 
24'
 
Лима
24'
 
Маноэл
29'
0:1
Igor Vinicius
32'
Бобадиллья Дамиан
(Жуан Бланко)
1:1
34'
Alisson II
 
45'
Лусиано Невес
 
45'
 
Диниз Фернандо
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Сан-Паулу
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23
Рафаэл
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
28
Alan
Franco1
36
Patryck
11
Rodrigo
Nestor
21
Бобадиллья
Дамиан
25
Alisson
II
10
Лусиано
Невес
17
Силва
Андре
III
31
Жуан
Бланко
1
Фабио
Лопес
77
Маркус
Аленсар
26
Маноэл
25
Карлос
Антонио
6
Диого
VII
8
Мартинелли
Габриэл
5
Александр
Гомес
II
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
11
Кено
19
Кауан
Элиас
Сан-Паулу
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Флуминенсе

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:0
БСА
1:3
БСА
5:2
БСА
2:1
БСА
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.18

Среднее время на гол

80
76

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.82
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.48
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 3 (1) 0.5
Феррейра Факундо 2 0.33
Силва Андре III 1 0.17
Кальери Хонатан 1 0.17
Феррареси Науэль 1 0.17
Бобадиллья Дамиан 1 0.17
Жуан Бланко 0 0
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Igor Vinicius 0 0
Арруда Эрик 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 2 0.33
Лима II 2 0.33
Гансо Пауло 1 0.17
Аугусто Ренато 1 0.17
Мартинелли Габриэл 1 0.17
Марсело Виера 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michel Araujo 3 0
Лусиано Невес 2 0
Igor Vinicius 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Коста Диего 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Alisson II 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Alan Franco1 1 0
Бобадиллья Дамиан 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 3 0
Лима II 3 0
Мело Фелипе 2 0
Андре 2 0
Гуга III 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Кано Херман 1 0
Маноэл 1 0
Диого VII 1 0
Ариас Джон 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Александр Гомес II 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6
Сан-Паулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Флуминенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
40%
4
40%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2

Результаты матчей

Сан-Паулу
Флуминенсе

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Байя
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Фламенго
 6 3 2 1 7 - 5 11
4.
Крузейро
 5 3 1 1 8 - 7 10
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
Атлетико Минейро
 5 2 3 0 9 - 3 9
7.
Ред Булл Брагантино
 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Сан-Паулу
 1:1 6 2 2 2 9 - 6 8
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 2 2 3 - 3 8
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Форталеза Сеара
 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Васко да Гама
 6 2 0 4 6 - 11 6
14.
Флуминенсе
 1:1 6 1 3 2 8 - 11 6
15.
Крисьюма
 3 1 2 0 6 - 2 5
16.
Жувентуде
 4 1 2 1 5 - 7 5
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Витория
 5 0 1 4 5 - 11 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
5.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Васко да Гама
 3 2 0 1 4 - 6 6
9.
Коринтианс
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Флуминенсе
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Атлетико Минейро
 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Форталеза Сеара
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Сан-Паулу
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
18.
Витория
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Атлетико Гойаненсе
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Сан-Паулу
 1:1 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Фламенго
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Байя
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Крузейро
 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Ред Булл Брагантино
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Жувентуде
 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Флуминенсе
 1:1 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Витория
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
19.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Васко да Гама Pablo Vegetti 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Байя Стум Эвералдо 3
Весь список

Топ нарушителей
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1 2
Атлетико Паранаэнсе Lucas Esquivel 1 2
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 3
Жувентуде Caique 3
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    УДАЛЕНИЕ! - Диниз Сильва Фернандо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 52'
    Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Алиссон получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Жуан Бланко сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Бобадиллья Дамиан бьет в цель!
  • 29'
    Г О О О О Л - Игор Винисиус уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 24'
    Маноэл получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Лима II получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Родриго Нестор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Флуминенсе
1.88
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5.20
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6.10
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Сан-Паулу
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