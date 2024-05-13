Тур: 6.
1:1
Первый тайм: 45+'
0'
9' Желтая карточкаRodrigo Nestor
24' Желтая карточкаЛима
24' Желтая карточкаМаноэл
0:1
29' Гол в свои воротаIgor Vinicius
1:1
32' ГолБобадиллья Дамиан
34' Желтая карточкаAlisson II
45' Желтая карточкаЛусиано Невес
45' Красная карточкаДиниз Фернандо
Ход матча
24'
24'
29'
0:1
32'
1:1
34'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
36
Patryck
25
Alisson
II
31
Жуан
Бланко
26
Маноэл
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
11
Кено
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
-
36 PatryckЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
35 Sabino2
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
11 КеноНападающий
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
- Защитник
-
23 ГугаЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
-
-
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Сан-Паулу
Флуминенсе
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
33 матча
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
39.4%
27.3%
11 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.18
Среднее время на гол
80
76
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.82
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.48
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|3 (1)
|0.5
|Феррейра Факундо
|2
|0.33
|Силва Андре III
|1
|0.17
|Кальери Хонатан
|1
|0.17
|Феррареси Науэль
|1
|0.17
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0.17
|Жуан Бланко
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|2
|0.33
|Лима II
|2
|0.33
|Гансо Пауло
|1
|0.17
|Аугусто Ренато
|1
|0.17
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.17
|Марсело Виера
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michel Araujo
|3
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Коста Диего
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Alan Franco1
|1
|0
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|3
|0
|Лима II
|3
|0
|Мело Фелипе
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Гуга III
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Диого VII
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Александр Гомес II
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Сан-Паулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Флуминенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
40%
4
40%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2
Результаты матчей
Сан-Паулу
Флуминенсе
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|14.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|16.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Байя
|Стум Эвералдо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1 2
|Атлетико Паранаэнсе
|Lucas Esquivel
|1 2
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|3
|Жувентуде
|Caique
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|3