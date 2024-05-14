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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 29'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 164
Тоттенхэм 17.1% (28)
X 14.6% (24)
Манчестер Сити 68.3% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
6
Дрэгушин
Раду
37
Ван
де
Вен
Микки
10
Мэддисон
Джеймс
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
30
Бентанкур
Родриго
22
Джонсон
Бреннан
29
Сарр
Пап
Матар
7
Хын
Мин
Сон
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
Тоттенхэм
4-3-3
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Сити

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

39 матчей

41%
10.3%
48.7%
16 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

49
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.11

Среднее время на гол

38
81

Всего голов

75
48

Голов в среднем за матч

1.92
1.23

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

46
73

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 17 (2) 0.46
Ришарлисон 11 0.3
Кулушевски Деян 6 0.16
Джонсон Бреннан 5 0.14
Ромеро Кристиан 5 0.14
Мэддисон Джеймс 4 0.11
Сарр Пап Матар 3 0.08
Ван де Вен Микки 3 0.08
Порро Педро 2 0.05
Вернер Тимо 2 0.05
Удоги Дестини 2 0.05
Ло Чельсо Джовани 2 0.05
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 25 (6) 0.68
Фоден Фил 17 0.46
Альварес Хулиан 11 (2) 0.3
Родри Эрнандес 7 0.19
Силва Бернарду 6 0.16
Де Брёйне Кевин 4 0.11
Гвардиол Йошко 4 0.11
Доку Жереми 3 0.08
Грилиш Джек 3 0.08
Аке Натан 2 0.05
Аканджи Мануэль 2 0.05
Льюис Рико 2 0.05
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 2
Сарр Пап Матар 8 0
Ромеро Кристиан 6 1
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 7 0
Бентанкур Родриго 6 0
Мэддисон Джеймс 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Эмерсон Жуниор 4 0
Ришарлисон 3 0
Порро Педро 3 0
Скипп Оливер 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
6% (1)
22% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
17% (3)
72% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

7
7
Тоттенхэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Манчестер Сити
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

29
46
Тоттенхэм
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
17% (6)
33% (12)
Манчестер Сити
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
25% (9)
50% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
19% (7)
36% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

35
9

Упущенные победы

36
53

Голы по времени матча

Забито

35
44
12 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
5
14%
4
9%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
4
11%
5
11%
31-45
9
26%
8
18%
46-60
3
9%
12
27%
61-75
11
31%
8
18%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
5
29%
29%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
6
21%
3
18%
61-75
7
25%
4
24%
76-90

Забито

34
46
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
6
18%
6
13%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
6
18%
5
11%
46-60
7
21%
8
17%
61-75
6
18%
12
26%
76-90

Пропущено

33
17
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
9%
4
24%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
4
12%
3
18%
61-75
7
21%
6
35%
76-90

Забито

69
90
27 В 1-м тайме 37
42 Во 2-м тайме 53
20 Забивали первыми 24
3 Не забивали 3
11
16%
10
11%
1-15
7
10%
13
14%
16-30
9
13%
14
16%
31-45
15
22%
13
14%
46-60
10
14%
20
22%
61-75
17
25%
20
22%
76-90

Пропущено

61
34
28 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
31 Не пропускали 24
6
10%
5
15%
1-15
11
18%
4
12%
16-30
11
18%
7
21%
31-45
9
15%
2
6%
46-60
10
16%
6
18%
61-75
14
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Точный счет

2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
5:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 33%
4
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
5:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
18 раз 50%
1
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
3
9 раз 25%
2
8 раз 22%
1
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
1.5
Больше Меньше
13
5
5
13
2.5
8
10
1
17
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
12
6
1.5
13
5
3
15
2.5
10
8
2
16
3.5
4
14
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
3
0.5
Больше Меньше
33
3
26
10
1.5
26
10
8
28
2.5
18
18
3
33
3.5
9
27
1
35
4.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 37 26 8 3 91 - 33 86
3.
Ливерпуль
 Заявка 37 23 10 4 84 - 41 79
4.
Астон Вилла
 Заявка 37 20 8 9 76 - 56 68
5.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 37 19 7 11 71 - 59 64
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 Заявка 36 16 9 11 73 - 61 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 16 6 14 52 - 56 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 25 40
5.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
6.
Астон Вилла
 Заявка 19 12 4 3 48 - 28 40
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 3 6 28 - 26 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 19 13 3 3 43 - 18 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 19 9 7 3 37 - 24 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 Заявка 18 6 5 7 31 - 36 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (13)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    30'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Тоттенхэма". Мэддисон выполнил классный навес в центр штрафной, однако защитники гостей смогли справиться с угрозой и выбить мяч. 
  • 29'
    Красивую комбинацию перед штрафной соперника разыграли футболисты "Тоттенхэма", после чего Джонсон прострелил в центр с правого фланга, вот только эта передача была перехвачена Рубеном Диашем. 
  • 28'
    Ромеро со своей половины поля вырезал филигранный пас вперёд, Хын Мин Сон мог убежать на рандеву с Эдерсоном, однако Рубен Диаш в последний момент эту передачу сумел перехватить!
  • 27'
    Бентанкур получил отличный пас на левом фланге и пытался выполнить передачу на дальний край штрафной, где был открыт Джонсон. Рубен Диаш сыграл внимательно в этом моменте и совершил перехват. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Дрэгушин со своей половины поля довольно авантюрно решил бежать в атаку, однако против него нарушил правила Ковачич. Повезло защитнику "шпор", что этот момент не закончился потерей. 
  • 25'
    К середине подобралась у нас первая половина встречи. Довольно осторожный футбол мы пока наблюдаем, однако уровня футболистов хватает, дабы команды создавали опасные моменты. 
  • 24'
    Уокер получил мяч на правом фланге и от края штрафной мощно прострелил в центр, а там внимательно сыграл Ромеро, сумевший сильно выбить сферу подальше от владений Викарио. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Бентанкур в центральной части поля немного не успел к мячу и жёстко наступил на ногу Фодену. Кавана нарушение зафиксировал, а вот карточку показывать почему-то не стал. 
  • Судья
    22'
    Холанн по центру рвался к штрафной соперника, и его откровенно в спину толкнул Ромеро. Рефери нарушения не увидел и свистка не дал, что вызвало бурю эмоций у игроков "Сити". 
  • Угловой
    21'
    Угловой на правом фланге заработали "шпоры". Мэддисон выполнил кросс в центр штрафной, Дрэгушин головой перевёл сферу к левой штанге, а там Сон к мячу успеть не сумел. 
  • 20'
    Сарр оказался с мячом перед радиусом штрафной соперника и отдал передачу на правый край, Джонсон прострелил вдоль ворот, но эту попытку сумел заблокировать Гвардиол. 
  • Опасный момент
    19'
    ШАНСИЩЕ! Хёйбьерг в простой ситуации не смог вынести мяч из своей штрафной, после чего сфера пришла к левому углу вратарской, откуда без помех пробил Фоден, но Викарио в невероятном стиле парировал этот выстрел!
  • Угловой
    18'
    Два подряд угловых на правом фланге заработали футболисты "Манчестер Сити", однако защитники хозяев с трудом, но всё-таки сумели справиться с каждой из попыток. 
  • 17'
    Провалился левый фланг обороны "шпор", после чего Уокер без помех ворвался в штрафную и прострелил во "второй темп", а там внимательно сыграл Хёйбьерг и вынес мяч за лицевую. 
  • 16'
    Де Брёйне получил мяч правее центра перед штрафной соперника и попытался с левой ноги пробить по воротам, однако ему помешал Холанн, забравший игровой снаряд у бельгийца. 
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    • 15'
      Родри из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной соперника, Уокер на высокой скорости рвался вперёд, однако всё что он смог, так это выбить сферу за боковую. 
    • 14'
      Мэддисон ошибся с передачей на своей половине поля, мяч пришёл к Ковачичу, который вперёд рваться не стал, а просто сохранил владение для своей команды. Показательный момент. 
    • 13'
      "Тоттенхэм" продолжает больше владеть мячом в эти минуты, но особого продвижения вперёд от хозяев мы не видим. Сложности возникают у "шпор" в позиционной атаке. 
    • 12'
      Бернарду Силва с правого фланга пытался ворваться в штрафную соперника, вот только против него оказалось сразу четыре футболиста "Тоттенхэма", которые смогли снаряд перехватить. 
    • Офсайд
      11'
      Уокер получил мяч на правом полуфланге, ворвался в штрафную и скинул сферу на Де Брёйне, который с убойной позиции пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил Ван де Вена и ушёл левее створа, однако в начальной стадии атаки футболист гостей забрался в офсайд. 
    • 10'
      Заметно, что давит результат этой встречи на футболистов "Манчестер Сити". Зажато выглядят гости на первых минутах, а вот "шпоры" бегут в атаку и пытаются быстро открыть счёт.
    • Угловой
      9'
      Угловой на правом фланге в предыдущем моменте заработали "шпоры". Мэддисон выполнил высокий кросс к дальней штанге, а там никого из одноклубников не оказалось. 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТ! Порро получил мяч на правом фланге, протащил сферу до штрафной и отдал пас в центр, Бентанкур с левой ноги с 15 метров пробил под перекладину, однако Эдерсон сумел справиться!
    • Фол, нарушение
      7'
      Де Брёйне оказался с мячом в центральном круге, и его в спину подтолкнул Бентанкур. Очень напряжёнными получаются стартовые минуты, в которых команды заняты позиционной борьбой. 
    • 6'
      Ван де Вен получил игровой снаряд на левом фланге на чужой половине поля и отдал пас в штрафную, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и сфера ушла к "горожанам". 
    • Фол, нарушение
      5'
      Холанн вступил в активный прессинг на чужой половине поля, однако сыграл довольно грубо и нарушил правила против Ромеро. Ждём сегодня хорошей игры от норвежского форварда. 
    • 4'
      Напомню, что эта встреча носит невероятно важное турнирное значение. Коллектив из Манчестера продолжает вести борьбу за чемпионство, поэтому очки терять сегодня им категорически запрещено. 
    • 3'
      "Горожане" на старте матча забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно его перекатывают на своей половине поля. Футболисты "Тоттенхэма" в прессинг вступать не спешат. 
    • 2'
      Футболисты "Тоттенхэма" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, гости играют в форме тёмного цвета. Ворота Эдерсона в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Тоттенхэм
    16.9% (28)
    Ничья
    14.5% (24)
    Манчестер Сити
    68.7% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.19% (94)
    Меньше
    16.81% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    88.5% (100)
    Нет
    11.5% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    33.7% (56)
    1:3 Манчестер Сити
    12% (20)
    1:1 Ничья
    4.2% (7)
    2:3 Манчестер Сити
    3.6% (6)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    0:2 Манчестер Сити
    3% (5)
    0:1 Манчестер Сити
    2.4% (4)
    2:1 Тоттенхэм
    1.2% (2)
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