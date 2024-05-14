Уокер получил мяч на правом фланге и от края штрафной мощно прострелил в центр, а там внимательно сыграл Ромеро, сумевший сильно выбить сферу подальше от владений Викарио.

К середине подобралась у нас первая половина встречи. Довольно осторожный футбол мы пока наблюдаем, однако уровня футболистов хватает, дабы команды создавали опасные моменты.

Дрэгушин со своей половины поля довольно авантюрно решил бежать в атаку, однако против него нарушил правила Ковачич. Повезло защитнику "шпор", что этот момент не закончился потерей.

Бентанкур получил отличный пас на левом фланге и пытался выполнить передачу на дальний край штрафной, где был открыт Джонсон. Рубен Диаш сыграл внимательно в этом моменте и совершил перехват.

Ромеро со своей половины поля вырезал филигранный пас вперёд, Хын Мин Сон мог убежать на рандеву с Эдерсоном, однако Рубен Диаш в последний момент эту передачу сумел перехватить!

Красивую комбинацию перед штрафной соперника разыграли футболисты "Тоттенхэма", после чего Джонсон прострелил в центр с правого фланга, вот только эта передача была перехвачена Рубеном Диашем.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Тоттенхэма". Мэддисон выполнил классный навес в центр штрафной, однако защитники гостей смогли справиться с угрозой и выбить мяч.

Де Брёйне получил мяч правее центра перед штрафной соперника и попытался с левой ноги пробить по воротам, однако ему помешал Холанн, забравший игровой снаряд у бельгийца.

Провалился левый фланг обороны "шпор", после чего Уокер без помех ворвался в штрафную и прострелил во "второй темп", а там внимательно сыграл Хёйбьерг и вынес мяч за лицевую.

Два подряд угловых на правом фланге заработали футболисты "Манчестер Сити", однако защитники хозяев с трудом, но всё-таки сумели справиться с каждой из попыток.

ШАНСИЩЕ! Хёйбьерг в простой ситуации не смог вынести мяч из своей штрафной, после чего сфера пришла к левому углу вратарской, откуда без помех пробил Фоден, но Викарио в невероятном стиле парировал этот выстрел!

Сарр оказался с мячом перед радиусом штрафной соперника и отдал передачу на правый край, Джонсон прострелил вдоль ворот, но эту попытку сумел заблокировать Гвардиол.

Угловой на правом фланге заработали "шпоры". Мэддисон выполнил кросс в центр штрафной, Дрэгушин головой перевёл сферу к левой штанге, а там Сон к мячу успеть не сумел.

Холанн по центру рвался к штрафной соперника, и его откровенно в спину толкнул Ромеро. Рефери нарушения не увидел и свистка не дал, что вызвало бурю эмоций у игроков "Сити".

Бентанкур в центральной части поля немного не успел к мячу и жёстко наступил на ногу Фодену. Кавана нарушение зафиксировал, а вот карточку показывать почему-то не стал.

15' Родри из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной соперника, Уокер на высокой скорости рвался вперёд, однако всё что он смог, так это выбить сферу за боковую.

14' Мэддисон ошибся с передачей на своей половине поля, мяч пришёл к Ковачичу, который вперёд рваться не стал, а просто сохранил владение для своей команды. Показательный момент.

13' "Тоттенхэм" продолжает больше владеть мячом в эти минуты, но особого продвижения вперёд от хозяев мы не видим. Сложности возникают у "шпор" в позиционной атаке.

12' Бернарду Силва с правого фланга пытался ворваться в штрафную соперника, вот только против него оказалось сразу четыре футболиста "Тоттенхэма", которые смогли снаряд перехватить.

11' Уокер получил мяч на правом полуфланге, ворвался в штрафную и скинул сферу на Де Брёйне, который с убойной позиции пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил Ван де Вена и ушёл левее створа, однако в начальной стадии атаки футболист гостей забрался в офсайд.

10' Заметно, что давит результат этой встречи на футболистов "Манчестер Сити". Зажато выглядят гости на первых минутах, а вот "шпоры" бегут в атаку и пытаются быстро открыть счёт.

9' Угловой на правом фланге в предыдущем моменте заработали "шпоры". Мэддисон выполнил высокий кросс к дальней штанге, а там никого из одноклубников не оказалось.

8' МОМЕНТ! Порро получил мяч на правом фланге, протащил сферу до штрафной и отдал пас в центр, Бентанкур с левой ноги с 15 метров пробил под перекладину, однако Эдерсон сумел справиться!

7' Де Брёйне оказался с мячом в центральном круге, и его в спину подтолкнул Бентанкур. Очень напряжёнными получаются стартовые минуты, в которых команды заняты позиционной борьбой.