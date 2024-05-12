  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Тоттенхэм
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 49
Тоттенхэм 12.2% (6)
X 10.2% (5)
Манчестер Сити 77.6% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Сити
6.60
Реклама, fon.bet
6.60
Реклама, zenit.win
1.43
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Тоттенхэм
Манчестер Сити

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Сити

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

39 матчей

41%
10.3%
48.7%
16 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ЛЧ
4:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
МКЧ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КC
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

49
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.11

Среднее время на гол

38
81

Всего голов

75
48

Голов в среднем за матч

1.92
1.23

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

46
73

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 17 (2) 0.47
Ришарлисон 11 0.31
Кулушевски Деян 6 0.17
Джонсон Бреннан 5 0.14
Ромеро Кристиан 5 0.14
Мэддисон Джеймс 4 0.11
Сарр Пап Матар 3 0.08
Ван де Вен Микки 3 0.08
Порро Педро 2 0.06
Вернер Тимо 2 0.06
Удоги Дестини 2 0.06
Ло Чельсо Джовани 2 0.06
Бентанкур Родриго 1 0.03
Дэвис Бен 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 25 (6) 0.69
Фоден Фил 17 0.47
Альварес Хулиан 11 (2) 0.31
Родри Эрнандес 7 0.19
Силва Бернарду 6 0.17
Де Брёйне Кевин 4 0.11
Гвардиол Йошко 4 0.11
Доку Жереми 3 0.08
Грилиш Джек 3 0.08
Аке Натан 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 2
Сарр Пап Матар 8 0
Ромеро Кристиан 6 1
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 7 0
Бентанкур Родриго 6 0
Мэддисон Джеймс 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Эмерсон Жуниор 4 0
Ришарлисон 3 0
Порро Педро 3 0
Скипп Оливер 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Перишич Иван 2 0
Дэвис Бен 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Вернер Тимо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
6% (1)
22% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
17% (3)
72% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

7
7
Тоттенхэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Манчестер Сити
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

29
46
Тоттенхэм
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
17% (6)
33% (12)
Манчестер Сити
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
25% (9)
50% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
19% (7)
36% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

35
9

Упущенные победы

36
53

Голы по времени матча

Забито

35
44
12 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
5
14%
4
9%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
4
11%
5
11%
31-45
9
26%
8
18%
46-60
3
9%
12
27%
61-75
11
31%
8
18%
76-90

Пропущено

28
17
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
5
29%
29%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
6
21%
3
18%
61-75
7
25%
4
24%
76-90

Забито

34
46
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
6
18%
6
13%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
6
18%
5
11%
46-60
7
21%
8
17%
61-75
6
18%
12
26%
76-90

Пропущено

33
17
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
9%
4
24%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
4
12%
3
18%
61-75
7
21%
6
35%
76-90

Забито

69
90
27 В 1-м тайме 37
42 Во 2-м тайме 53
20 Забивали первыми 24
3 Не забивали 3
11
16%
10
11%
1-15
7
10%
13
14%
16-30
9
13%
14
16%
31-45
15
22%
13
14%
46-60
10
14%
20
22%
61-75
17
25%
20
22%
76-90

Пропущено

61
34
28 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
31 Не пропускали 24
6
10%
5
15%
1-15
11
18%
4
12%
16-30
11
18%
7
21%
31-45
9
15%
2
6%
46-60
10
16%
6
18%
61-75
14
23%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Точный счет

2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
5:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 33%
4
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
5:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
18 раз 50%
1
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
3
9 раз 25%
2
8 раз 22%
1
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
1.5
Больше Меньше
13
5
5
13
2.5
8
10
1
17
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
12
6
1.5
13
5
3
15
2.5
10
8
2
16
3.5
4
14
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
3
0.5
Больше Меньше
33
3
26
10
1.5
26
10
8
28
2.5
18
18
3
33
3.5
9
27
1
35
4.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 26 5 5 88 - 28 83
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 Заявка 36 16 9 11 73 - 61 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 16 6 13 52 - 55 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 9 3 5 28 - 25 30
9.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
2.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 42 - 13 39
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 Заявка 18 6 5 7 31 - 36 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Тоттенхэм 12.2% (6)
    X 10.2% (5)
    Манчестер Сити 77.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    6.60
    Реклама, fon.bet
    6.60
    Реклама, zenit.win
    1.43
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Тоттенхэм
    12.2% (6)
    Ничья
    10.2% (5)
    Манчестер Сити
    77.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.72% (36)
    Меньше
    16.28% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    88.37% (38)
    Нет
    11.63% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    51% (25)
    1:3 Манчестер Сити
    10.2% (5)
    0:2 Манчестер Сити
    8.2% (4)
    2:1 Тоттенхэм
    4.1% (2)
    2:3 Манчестер Сити
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный