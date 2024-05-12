Тур: 34. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Кавана Крис
Позже
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Главный тренер: Постекоглу Анге
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Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Тоттенхэм
Манчестер Сити
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
41.2%
14 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
39 матчей
41%
10.3%
48.7%
16 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
49
20
Голов в среднем за матч
2.33
1.11
Среднее время на гол
38
81
Всего голов
75
48
Голов в среднем за матч
1.92
1.23
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
46
73
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|17 (2)
|0.47
|Ришарлисон
|11
|0.31
|Кулушевски Деян
|6
|0.17
|Джонсон Бреннан
|5
|0.14
|Ромеро Кристиан
|5
|0.14
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.11
|Сарр Пап Матар
|3
|0.08
|Ван де Вен Микки
|3
|0.08
|Порро Педро
|2
|0.06
|Вернер Тимо
|2
|0.06
|Удоги Дестини
|2
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.06
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|25 (6)
|0.69
|Фоден Фил
|17
|0.47
|Альварес Хулиан
|11 (2)
|0.31
|Родри Эрнандес
|7
|0.19
|Силва Бернарду
|6
|0.17
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.11
|Гвардиол Йошко
|4
|0.11
|Доку Жереми
|3
|0.08
|Грилиш Джек
|3
|0.08
|Аке Натан
|2
|0.06
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|Льюис Рико
|2
|0.06
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|2
|Сарр Пап Матар
|8
|0
|Ромеро Кристиан
|6
|1
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|7
|0
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|4
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Скипп Оливер
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
6% (1)
22% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
17% (3)
72% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
7
7
Тоттенхэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Манчестер Сити
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
29
46
Тоттенхэм
63.3%
36.7%
19 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
17% (6)
33% (12)
Манчестер Сити
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (9)
25% (9)
50% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
19% (7)
36% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
35
9
Упущенные победы
36
53
Голы по времени матча
Забито
35
44
12 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 20
5
14%
4
9%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
4
11%
5
11%
31-45
9
26%
8
18%
46-60
3
9%
12
27%
61-75
11
31%
8
18%
76-90
Пропущено
28
17
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
18%
5
29%
29%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
6
21%
3
18%
61-75
7
25%
4
24%
76-90
Забито
34
46
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
6
18%
6
13%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
6
18%
5
11%
46-60
7
21%
8
17%
61-75
6
18%
12
26%
76-90
Пропущено
33
17
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
3
9%
4
24%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
4
12%
3
18%
61-75
7
21%
6
35%
76-90
Забито
69
90
27 В 1-м тайме 37
42 Во 2-м тайме 53
20 Забивали первыми 24
3 Не забивали 3
11
16%
10
11%
1-15
7
10%
13
14%
16-30
9
13%
14
16%
31-45
15
22%
13
14%
46-60
10
14%
20
22%
61-75
17
25%
20
22%
76-90
Пропущено
61
34
28 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 11
31 Не пропускали 24
6
10%
5
15%
1-15
11
18%
4
12%
16-30
11
18%
7
21%
31-45
9
15%
2
6%
46-60
10
16%
6
18%
61-75
14
23%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
5:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 33%
4
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 11%
5:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
18 раз 50%
1
7 раз 19%
3
5 раз 14%
0
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
3
9 раз 25%
2
8 раз 22%
1
7 раз 19%
4
5 раз 14%
0
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
513
810
117
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
162
126
135
315
108
216
414
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
333
Больше Меньше
333
2610
2610
828
1818
333
927
135
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|2.
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|73 - 61
|57
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|52 - 55
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 25
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|42 - 13
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 36
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
Исход игры
Тоттенхэм
12.2% (6)
Ничья
10.2% (5)
Манчестер Сити
77.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
83.72% (36)
Меньше
16.28% (7)
Обе команды забьют
Да
88.37% (38)
Нет
11.63% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
51% (25)
1:3 Манчестер Сити
10.2% (5)
0:2 Манчестер Сити
8.2% (4)
2:1 Тоттенхэм
4.1% (2)
2:3 Манчестер Сити
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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