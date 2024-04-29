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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 30.
Черноморец Нв
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 140
Черноморец Нв 14.3% (20)
X 23.6% (33)
Динамо Махачкала 62.1% (87)
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Черноморец Нв
Динамо Махачкала

История личных встреч

Черноморец Нв
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Антон 7 (3) 0.25
Руденко Владислав 4 0.14
Саадуев Шамиль 3 0.11
Уридия Мераби 2 0.07
Маклаков Иван 2 0.07
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.07
Мельников Никита 1 0.04
Фомин Денис 1 0.04
Магомедов Зикрула 1 0.04
Абакаров Магомед 1 0.04
Будагян Юрий 1 0.04
Родионов Илья 1 0.04
Зазвонкин Иван 1 0.04
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 8 0.29
Магомедов Ражаб 4 0.14
Касинтура Эгаш 4 0.14
Глушков Никита Сергеевич 3 0.11
Алибеков Муталип 2 0.07
Абдуллахи Квари 2 0.07
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.07
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Сундуков Темиркан 1 0.04

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Дмитрий 6 0
Кумбурович Никола 4 0
Фомин Денис 2 1
Гараев Виктор 3 0
Саадуев Шамиль 3 0
Енин Иван 3 0
Мельников Никита 1 1
Гречкин Алексей 2 0
Красильниченко Олег 2 0
Маклаков Иван 2 0
Хагур Руслан 2 0
Магомедов Зикрула 2 0
Чичинадзе Анри 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Гурченко Даниил 2 0
Тюрин Матвей 0 1
Адаев Владислав 1 0
Руденко Владислав 1 0
Кириленко Владислав 1 0
Абакаров Магомед 1 0
Будагян Юрий 1 0
Басыров Станислав 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Динамо Махачкала
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
2
Черноморец Нв
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Динамо Махачкала
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
17
Черноморец Нв
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Динамо Махачкала
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
4
22%
5
38%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
57%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
6
35%
61-75
2
20%
3
18%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
16%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
6
32%
1
14%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
5
26%
3
43%
76-90

Забито

28
30
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
3
11%
4
13%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
7
25%
8
27%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
4
14%
6
20%
61-75
4
14%
6
20%
76-90

Пропущено

30
14
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
4
13%
1
7%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
5
17%
4
29%
61-75
6
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0
Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0
Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1

Результаты матчей

Черноморец Нв
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
6
8
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
18
10
6
22
1.5
9
19
3
25
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 29 16 6 7 45 - 32 54
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 15 6 7 30 - 14 51
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
5.
Родина Москва
 Заявка 28 12 8 8 43 - 25 44
6.
Тюмень
 Заявка 28 11 8 9 31 - 28 41
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 11 8 10 30 - 28 41
8.
Алания
 Заявка 29 10 11 8 37 - 39 41
9.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 11 7 11 31 - 30 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 Заявка 29 10 9 10 27 - 28 39
13.
Торпедо Москва
 Заявка 29 9 9 11 26 - 29 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 28 7 11 10 27 - 31 32
15.
Сокол
 Заявка 29 7 7 15 23 - 46 28
16.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
7.
Родина Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 11 26
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 14 5 5 4 17 - 12 20
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 4 4 12 - 8 22
4.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 14 5 4 5 13 - 16 19
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
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Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
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Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2024, осталось 28 минут.



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  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 140
    Черноморец Нв 14.3% (20)
    X 23.6% (33)
    Динамо Махачкала 62.1% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.65
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    3.00
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    2.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черноморец Нв - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Черноморец Нв
    14% (20)
    Ничья
    23.8% (34)
    Динамо Махачкала
    62.2% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (38)
    Меньше
    66.67% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (65)
    Нет
    42.98% (49)
    Популярный счёт
    0:1 Динамо Махачкала
    21% (30)
    1:2 Динамо Махачкала
    19.6% (28)
    1:1 Ничья
    18.9% (27)
    0:2 Динамо Махачкала
    7% (10)
    2:1 Черноморец Нв
    5.6% (8)
    1:0 Черноморец Нв
    4.2% (6)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
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