Тур: 30.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
62 Будачёв ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Пучков СемёнПолузащитник
-
24 Будагян ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаранин Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
История личных встреч
Черноморец Нв
Динамо Махачкала
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|7 (3)
|0.25
|Руденко Владислав
|4
|0.14
|Саадуев Шамиль
|3
|0.11
|Уридия Мераби
|2
|0.07
|Маклаков Иван
|2
|0.07
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.07
|Мельников Никита
|1
|0.04
|Фомин Денис
|1
|0.04
|Магомедов Зикрула
|1
|0.04
|Абакаров Магомед
|1
|0.04
|Будагян Юрий
|1
|0.04
|Родионов Илья
|1
|0.04
|Зазвонкин Иван
|1
|0.04
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|8
|0.29
|Магомедов Ражаб
|4
|0.14
|Касинтура Эгаш
|4
|0.14
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.11
|Алибеков Муталип
|2
|0.07
|Абдуллахи Квари
|2
|0.07
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Ковачевич Владимир
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Сундуков Темиркан
|1
|0.04
Карточки
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|6
|0
|Кумбурович Никола
|4
|0
|Фомин Денис
|2
|1
|Гараев Виктор
|3
|0
|Саадуев Шамиль
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Мельников Никита
|1
|1
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Красильниченко Олег
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Хагур Руслан
|2
|0
|Магомедов Зикрула
|2
|0
|Чичинадзе Анри
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Гурченко Даниил
|2
|0
|Тюрин Матвей
|0
|1
|Адаев Владислав
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Кириленко Владислав
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
|Будагян Юрий
|1
|0
|Басыров Станислав
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Храмцов Максим
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сердеров Сердер
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Нв
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Динамо Махачкала
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
2
Черноморец Нв
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Динамо Махачкала
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
17
Черноморец Нв
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Динамо Махачкала
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
4
22%
5
38%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
57%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
18%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
1
10%
6
35%
61-75
2
20%
3
18%
76-90
Пропущено
19
7
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
16%
1
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
6
32%
1
14%
46-60
1
5%
2
29%
61-75
5
26%
3
43%
76-90
Забито
28
30
15 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
3
11%
4
13%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
7
25%
8
27%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
4
14%
6
20%
61-75
4
14%
6
20%
76-90
Пропущено
30
14
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
4
13%
1
7%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
7
23%
1
7%
46-60
5
17%
4
29%
61-75
6
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Нв
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0
Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0
Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1
Результаты матчей
Черноморец Нв
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
2:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Черноморец Нв
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
410
68
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1810
622
919
325
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 32
|54
|2.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|30 - 14
|51
|3.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|41 - 22
|50
|4.
|29
|11
|14
|4
|35 - 22
|47
|5.
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|43 - 25
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 28
|41
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 28
|41
|8.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|37 - 39
|41
|9.
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|48 - 39
|40
|10.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|31 - 30
|40
|11.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 38
|40
|12.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 28
|39
|13.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|26 - 29
|36
|14.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|27 - 31
|32
|15.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 46
|28
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 39
|27
|18.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|20 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 11
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 15
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|16 - 11
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|12 - 8
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 16
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|15
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Черноморец Нв - Динамо Махачкала
Исход игры
Черноморец Нв
14% (20)
Ничья
23.8% (34)
Динамо Махачкала
62.2% (89)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (38)
Меньше
66.67% (76)
Обе команды забьют
Да
57.02% (65)
Нет
42.98% (49)
Популярный счёт
0:1 Динамо Махачкала
21% (30)
1:2 Динамо Махачкала
19.6% (28)
1:1 Ничья
18.9% (27)
0:2 Динамо Махачкала
7% (10)
2:1 Черноморец Нв
5.6% (8)
1:0 Черноморец Нв
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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