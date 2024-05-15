Тур: 5.
0'
29' Желтая карточкаWalmer Pacheco
0:1
37' ГолJose Enamorado
45' Желтая карточкаМина Ричард
90'+6
Ход матча
29'
37'
0:1
45'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Lucas
Piovi
88
Ангуло
Марко
19
Alex
Arce
28
Jermein
Pena
17
Перес
Марко
70
Бакка
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex ArceНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Ethan Minda
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Адриан Хосе Габбарини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Jermein PenaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес МаркоНападающий
-
70 Бакка КарлосНападающий
- Запасные игроки
-
13 Велес ДжонПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рейес Артуро
История личных встреч
ЛДУ Кито
Хуниор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.2
|Эстрада Микаэль
|1
|0.2
|Киньонес Лионель
|1
|0.2
|Alex Arce
|1 (1)
|0.2
Хуниор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакка Карлос
|3 (2)
|0.6
|Jose Enamorado
|1
|0.2
|Кайседо Дейбер
|1
|0.2
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0.2
|Bryan Castrillon
|1
|0.2
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстрада Микаэль
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Гонсалес Себастьян
|1
|0
|Домингес Александер
|1
|0
|Lucas Piovi
|1
|0
|Мина Ричард
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
|Ангуло Марко
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Хуниор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Walmer Pacheco
|2
|0
|Бакка Карлос
|1
|0
|Jose Enamorado
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Omar Albornoz
|1
|0
|Homer Martinez
|1
|0
|Brayan Ceballos
|1
|0
|Jermein Pena
|1
|0
|Howell Mena
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хуниор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
ЛДУ Кито
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хуниор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
25%
3
43%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3
ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0
Хуниор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Букараманга - Хуниор 0:0 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0
Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0 Депортиво Перейра - Хуниор 3:3 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 3:0 Хуниор - Депортес Толима 0:1 Форталеса Сипакира - Хуниор 2:0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Хуниор
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Хуниор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|2.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|4.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 2
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|3