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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
ЛДУ Кито
0:1
Конец матча
Хуниор
0'
29' Желтая карточка
Walmer Pacheco
0:1
37' Гол
Jose Enamorado
45' Желтая карточка
Мина Ричард
90'+6
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
3
Мина
Ричард
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
9
Lisandro
Alzugaray
18
Lucas
Piovi
88
Ангуло
Марко
8
Эступинан
Луис
19
Alex
Arce
11
Эстрада
Микаэль
77
Меле
Сантьяго
21
Walmer
Pacheco
18
Emanuel
Olivera
28
Jermein
Pena
12
Фуэнтес
Габриэль
99
Jose
Enamorado
6
Didier
Moreno
24
Кантильо
Виктор
8
Чара
Йимми
17
Перес
Марко
70
Бакка
Карлос
ЛДУ Кито
4-4-2
Хуниор
4-4-2

История личных встреч

ЛДУ Кито
Хуниор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 1 0.2
Эстрада Микаэль 1 0.2
Киньонес Лионель 1 0.2
Alex Arce 1 (1) 0.2
Хуниор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакка Карлос 3 (2) 0.6
Jose Enamorado 1 0.2
Кайседо Дейбер 1 0.2
Фуэнтес Габриэль 1 0.2
Bryan Castrillon 1 0.2

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстрада Микаэль 2 0
Хулио Джоян 2 0
Гонсалес Себастьян 1 0
Домингес Александер 1 0
Lucas Piovi 1 0
Мина Ричард 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Ангуло Марко 1 0
Alex Arce 1 0
Хуниор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walmer Pacheco 2 0
Бакка Карлос 1 0
Jose Enamorado 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Omar Albornoz 1 0
Homer Martinez 1 0
Brayan Ceballos 1 0
Jermein Pena 1 0
Howell Mena 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хуниор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2
ЛДУ Кито
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хуниор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
25%
3
43%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3
ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0
Хуниор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Букараманга - Хуниор 0:0 Университарио Депортес Лима - Хуниор 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Депортиво Кали - Хуниор 0:0
Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Хуниор - Онсе Кальдас 1:0 Мильонариос - Хуниор 3:2 Хуниор - Энвигадо 1:1 Хуниор - Университарио Депортес Лима 1:1 Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0 Депортиво Перейра - Хуниор 3:3 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 3:0 Хуниор - Депортес Толима 0:1 Форталеса Сипакира - Хуниор 2:0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Хуниор

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Хуниор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
3.
Университарио Депортес Лима
 4 1 2 1 5 - 6 5
4.
ЛДУ Кито
 5 1 1 3 4 - 6 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ЛДУ Кито
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Хуниор
 2 0 2 0 2 - 2 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Университарио Депортес Лима
 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
ЛДУ Кито
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
Весь список
  • 55'
    Jose Enamorado уходит с поля. Брайан Кастрильон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ричард Мина получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Перес Марко сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Jose Enamorado бьет в цель!
  • 29'
    Walmer Pacheco получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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