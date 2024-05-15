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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Тальерес Кордоба
1:0
Конец матча
Кобресал
0'
15' Желтая карточка
Diego Cespedes
50' Желтая карточка
Аларкон Франсиско
75' Желтая карточка
Наварро Мигель
1:0
82' Гол
Джиротти Федерико
84' Желтая карточка
Портилльо Маркос
84' Желтая карточка
Bruno Barticciotto
90'+5
22
Эррера
Гидо
2
Виго
Алекс
28
Juan
Portillo
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
20
Ботта
Рубен
8
Галарса
Матиас
26
Портилльо
Маркос
27
Портилья
Хуан
10
Бустос
Науэль
11
Valentin
Depietri
22
Leandro
Requena
4
Franco
Bechtholdt
5
Аларкон
Франсиско
3
Cristian
Toro
36
Jens
Buss
26
Rodrigo
Sandoval
14
Franco
Garcia
28
Diego
Cespedes
13
Cristopher
Mesias
9
Diego
Coelho
17
Franco
Lobos
Тальерес Кордоба
4-4-2
Кобресал
5-3-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Кобресал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.4
Джиротти Федерико 2 0.4
Боу Густаво 1 0.2
Каталан Матиас 1 0.2
Ramiro Ruiz 1 0.2
Juan Rodriguez2 1 0.2
Соса Рамон 1 0.2
Мантилья Кевин 1 0.2
Кобресал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Coelho 1 0.2
Валенсия Леонардо 1 (1) 0.2

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портилльо Маркос 3 0
Бустос Науэль 2 0
Наварро Мигель 2 0
Портилья Хуан 2 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Bruno Barticciotto 1 0
Кобресал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Pacheco 1 0
Аларкон Франсиско 1 0
Наварро Леандро 1 0
Franco Lobos 1 0
Валенсия Леонардо 1 0
Franco Bechtholdt 1 0
Cristopher Mesias 1 0
Marcelo Filla 1 0
Diego Cespedes 1 0
Julio Castro 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кобресал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
1
Тальерес Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кобресал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
2
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2
Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1
Кобресал
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эвертон Де Вина - Кобресал 3:3 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Кобресал - Коло-Коло 2:2 Аудакс Итальяно - Кобресал 0:1
Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Кобресал - Ньюбленсе 2:2 Кобресал - Депортес Копьяпо 3:0 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2 Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Кобресал

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Кобресал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 5 4 1 0 10 - 4 13
2.
Сан-Паулу
 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Барселона Гуаякиль
 4 0 2 2 4 - 8 2
4.
Кобресал
 5 0 1 4 2 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Кобресал
 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Кобресал
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
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Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Cristian Toro уходит с поля. Наварро Леандро выходит вместо него
    • 15'
      Диего Сеспедес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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