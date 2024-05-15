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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Расинг Монтевидео
2:1
Конец матча
Насьональ Асунсьон
0'
44' Желтая карточка
Jose Varela II
0:1
53' Пенальти
Байлоне Игнасио
1:1
54' Гол
Dylan Nandin
63' Желтая карточка
Luis Gorocito
2:1
64' Гол
Gaston Bueno
90' Желтая карточка
Orlando Gaona Lugo
90' Желтая карточка
Jordan Santacruz
90'+6
25
Rodrigo
Odriozola
Lopez
3
Gaston
Bueno
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
14
Erik
De
Los
Santos
17
Martin
Ferreira
7
Jose
Varela
II
21
Lucas
Rodriguez
20
Уррета
Хонатан
9
Dylan
Nandin
27
Tomas
Lupi
1
Силва
Энтони
4
Juan
Luis
Alfaro
5
Охеда
Серхио
14
Claudio
Nunez2
25
Leonardo
Rivas
11
Gustavo
Caballero
24
Jordan
Santacruz
6
Хуан
Альфаро
21
Blas
Antonio
Caceres
9
Байлоне
Игнасио
23
Diego
Duarte
Расинг Монтевидео
Насьональ Асунсьон

История личных встреч

Расинг Монтевидео
Насьональ Асунсьон

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 5 0.83
Gaston Bueno 1 0.17
Уррета Хонатан 1 0.17
Nicolas Sosa 1 0.17
Juan Rivero 1 0.17
Erik De Los Santos 1 0.17
Agustin Alaniz 1 0.17
Dylan Nandin 1 0.17
Насьональ Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jordan Santacruz 1 0.2
Leonardo Rivas 1 0.2
Gustavo Caballero 1 0.2
Rodrigo Arevalo 1 0.2
Байлоне Игнасио 1 (1) 0.2

Карточки

Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Varela II 2 0
Lucas Rodriguez 1 0
Luis Gorocito 1 0
Tomas Lupi 1 0
Dylan Nandin 1 0
Agustin Pereira 1 0
Насьональ Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Meza 3 0
Rodrigo Arevalo 0 1
Tiago Caballero 0 1
Orlando Gaona Lugo 1 0
Blas Antonio Caceres 1 0
Jordan Santacruz 1 0
Claudio Nunez2 1 0
Gustavo Caballero 1 0
Juan Luis Alfaro 1 0

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
2
Расинг Монтевидео
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Насьональ Асунсьон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0
Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1
Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Насьональ Асунсьон 3:1
Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
Насьональ Асунсьон

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Расинг Монтевидео
Насьональ Асунсьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Коринтианс
 4 2 1 1 7 - 2 7
3.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 5 - 7 6
4.
Насьональ Асунсьон
 5 0 1 4 5 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Коринтианс
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 1 - 3 3
4.
Насьональ Асунсьон
 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Коринтианс
 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Насьональ Асунсьон
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Бельграно Лонго Сантьяго 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Jose Varela получил желтую карточку от судьи
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