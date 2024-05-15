Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаJose Varela II
0:1
53' ПенальтиБайлоне Игнасио
1:1
54' ГолDylan Nandin
63' Желтая карточкаLuis Gorocito
2:1
64' ГолGaston Bueno
90' Желтая карточкаOrlando Gaona Lugo
90' Желтая карточкаJordan Santacruz
90'+6
Ход матча
44'
53'
0:1
54'
1:1
63'
64'
2:1
90'
27
Tomas
Lupi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas LupiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
10 Juan Rivero
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Espinel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Diego DuarteНападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan Gomez
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Victor Bernay
История личных встреч
Расинг Монтевидео
Насьональ Асунсьон
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Lupi
|5
|0.83
|Gaston Bueno
|1
|0.17
|Уррета Хонатан
|1
|0.17
|Nicolas Sosa
|1
|0.17
|Juan Rivero
|1
|0.17
|Erik De Los Santos
|1
|0.17
|Agustin Alaniz
|1
|0.17
|Dylan Nandin
|1
|0.17
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jordan Santacruz
|1
|0.2
|Leonardo Rivas
|1
|0.2
|Gustavo Caballero
|1
|0.2
|Rodrigo Arevalo
|1
|0.2
|Байлоне Игнасио
|1 (1)
|0.2
Карточки
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Varela II
|2
|0
|Lucas Rodriguez
|1
|0
|Luis Gorocito
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Dylan Nandin
|1
|0
|Agustin Pereira
|1
|0
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Meza
|3
|0
|Rodrigo Arevalo
|0
|1
|Tiago Caballero
|0
|1
|Orlando Gaona Lugo
|1
|0
|Blas Antonio Caceres
|1
|0
|Jordan Santacruz
|1
|0
|Claudio Nunez2
|1
|0
|Gustavo Caballero
|1
|0
|Juan Luis Alfaro
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Монтевидео
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
2
Расинг Монтевидео
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Насьональ Асунсьон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
4
31%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 0:1 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0
Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1
Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Насьональ Асунсьон - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Насьональ Асунсьон 3:1
Насьональ Асунсьон - Расинг Монтевидео 2:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1
Результаты матчей
Расинг Монтевидео
Насьональ Асунсьон
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Расинг Монтевидео
Насьональ Асунсьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
15
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Бельграно
|Лонго Сантьяго
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3