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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Пеньяроль
2:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
35' Желтая карточка
Франко Алан
58' Желтая карточка
Eduardo Darias
60' Желтая карточка
Соса Игнасио
63' Желтая карточка
Pedro Milans
66' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
1:0
70' Гол
Lucas Francois II
2:0
76' Гол
Сильвера Максимилиано
90' Желтая карточка
Варгас Эдуардо
90' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
90'+6
29
Агирре
Вашингтон
20
Pedro
Milans
2
Leo
Coelho
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
14
Гарсия
Дамиан
10
Рамирес
Гастон
26
Leonardo
Sequeira
8
Фернандес
Леонардо
13
Eduardo
Darias
11
Сильвера
Максимилиано
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
34
Жемерсон
де
Жесус
26
Саравия
Ренсо
13
Арана
Гильерме
23
Франко
Алан
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Пеньяроль
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-4-1-2

История личных встреч

Пеньяроль
Атлетико Минейро

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:2
КБ
0:5

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
5

Среднее время на гол

30
18

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
3.5

Среднее время на гол

60
25

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 5 1
Оливера Максимильяно 1 0.2
Lucas Francois II 1 0.2
Javier Mendez III 1 0.2
Guzman Rodriguez 1 0.2
Eduardo Darias 1 0.2
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 5 1
Скарпа Густаво 3 0.6
Арана Гильерме 1 0.2
Де Лара Фукс Бруно 1 0.2

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 4 0
Рамирес Гастон 2 0
Оливера Максимильяно 1 0
Lucas Francois II 1 0
Javier Mendez III 1 0
Guzman Rodriguez 1 0
Соса Игнасио 1 0
Pedro Milans 1 0
Гарсия Дамиан 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Эдуардо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Франко Алан 2 0
Батталья Родриго 1 0
Арана Гильерме 1 0
Отавио II 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Пеньяроль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Пеньяроль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0 Каракас - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0
Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Данубио 2:0 Пеньяроль - Каракас 5:0 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3
Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2

Результаты матчей

Пеньяроль
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Пеньяроль
 5 3 0 2 10 - 4 9
3.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 3 - 4 4
4.
Каракас
 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пеньяроль
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Каракас
 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Пеньяроль
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Каракас
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Франко Алан получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Отавио II уходит с поля. Игор Гомес выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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