Тур: 5.
2:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаФранко Алан
58' Желтая карточкаEduardo Darias
60' Желтая карточкаСоса Игнасио
63' Желтая карточкаPedro Milans
66' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
1:0
70' ГолLucas Francois II
2:0
76' ГолСильвера Максимилиано
90' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
90' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
90'+6
Ход матча
19'
35'
58'
60'
63'
66'
70'
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Pedro
Milans
22
Эверсон
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Diego SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Соса ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
28 Jose Neris
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Пеньяроль
Атлетико Минейро
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
5
Среднее время на гол
30
18
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
3.5
Среднее время на гол
60
25
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|5
|1
|Оливера Максимильяно
|1
|0.2
|Lucas Francois II
|1
|0.2
|Javier Mendez III
|1
|0.2
|Guzman Rodriguez
|1
|0.2
|Eduardo Darias
|1
|0.2
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|5
|1
|Скарпа Густаво
|3
|0.6
|Арана Гильерме
|1
|0.2
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.2
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|4
|0
|Рамирес Гастон
|2
|0
|Оливера Максимильяно
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Javier Mendez III
|1
|0
|Guzman Rodriguez
|1
|0
|Соса Игнасио
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
|Гарсия Дамиан
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Пеньяроль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Пеньяроль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:0 Каракас - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 3:0
Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Бостон Ривер - Пеньяроль 1:3 Пеньяроль - Данубио 2:0 Пеньяроль - Каракас 5:0 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3
Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2
Результаты матчей
Пеньяроль
Атлетико Минейро
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
23
14
14
14
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 2
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|3