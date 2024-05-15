Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
10'
25
Чаукс
Эдер
24
Ортис
Хосе
17
Jimer
Fory
31
Морено
Диего
77
Jhon
Vasquez
27
Brayan
Muniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
- Нападающий
-
-
41 Elian Sosa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ортис ХосеЗащитник
-
17 Jimer ForyЗащитник
- Полузащитник
-
31 Морено ДиегоПолузащитник
-
77 Jhon VasquezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Brayan MunizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Морено ЯйроПолузащитник
-
34 Iker Blanco
-
12 Чунга Хосе
-
-
-
-
-
-
30 Juan Arizala
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Медельин
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.2
|Yorman Zapata
|1
|0.2
|Nicolas Palavecino
|1
|0.2
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brayan Muniz
|4
|0.67
|Mender Garcia
|2
|0.33
|Монсальве Мигель
|2
|0.33
|Jhon Vasquez
|2 (1)
|0.33
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.17
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Herrera
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Бургос Эстебан
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Elias Calderon
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
|Хулио Вакари
|1
|0
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орехуэла Луис
|2
|0
|Pablo Lima I
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Leyser Chaverra
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
6
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Индепендьенте Медельин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2
Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Медельин
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Медельин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|3.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Форталеза Сеара
|Пикашу Яго
|4
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3
|Бельграно
|Лонго Сантьяго
|3
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|3