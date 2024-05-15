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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 19'
Индепендьенте Медельин
0'
10' Желтая карточка
Brayan Muniz

Ход матча

10'
 
Brayan Muniz
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Индепендьенте Медельин
2.25
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4.15
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4.26
Все Коэффициенты
22
Cristopher
Fiermarin
14
Ezequiel
Cannavo
4
Nicolas
Tripicchio
28
Victor
Emanuel
Aguilera
5
Facundo
Gutierrez
16
Молинас
Аарон
3
Сото
Алексис
17
Gabriel
Alanis
33
Nicolas
Palavecino
24
Francisco
Marco
29
Nicolas
Fernandez
I
25
Чаукс
Эдер
28
Орехуэла
Луис
23
Fainer
Torijano
Cano
24
Ортис
Хосе
17
Jimer
Fory
5
Pablo
Lima
I
31
Морено
Диего
77
Jhon
Vasquez
10
Монсальве
Мигель
15
Альварадо
Джейми
27
Brayan
Muniz
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Медельин

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Медельин

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.2
Yorman Zapata 1 0.2
Nicolas Palavecino 1 0.2
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Muniz 4 0.67
Mender Garcia 2 0.33
Монсальве Мигель 2 0.33
Jhon Vasquez 2 (1) 0.33
Перласа Бальдомеро 1 0.17

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Herrera 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Бургос Эстебан 2 0
Лопес Кевин 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Сото Алексис 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Elias Calderon 1 0
Benjamin Schamine 1 0
Хулио Вакари 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орехуэла Луис 2 0
Pablo Lima I 1 0
Морено Диего 1 0
Leyser Chaverra 1 0
Монсальве Мигель 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
6
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Индепендьенте Медельин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2
Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Медельин

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Индепендьенте Медельин
 0:0 5 3 1 1 11 - 6 10
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 1 2 2 3 - 6 5
4.
Сесар Вальехо
 4 0 0 4 3 - 12 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Индепендьенте Медельин
 0:0 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
2.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 1 0 2 2 - 5 3
3.
Олвейс Реди
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Бельграно Лонго Сантьяго 3
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Brayan Muniz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Дефенса и Хустисия.
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Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Индепендьенте Медельин
2.25
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4.15
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4.26
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