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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 5.
Насьональ Потоси
2:1
Конец матча
Спортиво Триниденсе
0'
0:1
29' Гол
Alan Pereira
31' Желтая карточка
Oscar Baldomar
44' Желтая карточка
Axel Canete
1:1
68' Гол
Галиндо Самуэль
81' Желтая карточка
Галиндо Самуэль
90' Желтая карточка
Pedro Arce I
2:1
90' Гол
Wilson Alvarez
90' Желтая карточка
Diego Josue Hoyos
90'+8
1
Said
Mustafa
23
Oscar
Baldomar
2
Ортис
Максимилиано
6
Edisson
Restrepo
5
Daniel
Mancilla
17
Saulo
Guerra
22
Diego
Josue
Hoyos
10
Галиндо
Самуэль
9
Gustavo
Cristaldo
19
Facundo
Callejo
20
Martin
Prost
1
Wilson
Daniel
Quinonez
5
Juan
Vera
23
Cesar
Benitez
3
David
Villalba2
21
Axel
Canete
20
Wildo
Alonso
35
Alan
Pereira
6
Jorge
Jara
8
Diego
Mercado
27
Marcos
Machuca
17
Joel
Roman
Насьональ Потоси
Спортиво Триниденсе

История личных встреч

Насьональ Потоси
Спортиво Триниденсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Потоси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Callejo 2 0.33
Wilson Alvarez 2 0.33
Галиндо Самуэль 1 0.17
Martin Prost 1 0.17
Saulo Guerra 1 0.17
Gustavo Cristaldo 1 (1) 0.17
Спортиво Триниденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Andrada 1 0.2
Fernando Romero III 1 0.2
Juan Salcedo 1 0.2
Alan Pereira 1 0.2

Карточки

Насьональ Потоси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Josue Hoyos 2 1
Claudio Biaggio 0 1
Jorge Marcos Andia 1 0
Галиндо Самуэль 1 0
Martin Prost 1 0
Асоге Педро 1 0
Daniel Mancilla 1 0
Oscar Baldomar 1 0
Ортис Максимилиано 1 0
Saulo Guerra 1 0
Спортиво Триниденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Andrada 1 1
Де ла Крус Луис 2 0
Cesar Benitez 2 0
Joel Roman 2 0
Риверос Маркос 1 0
Sergio Mendoza II 1 0
Pedro Arce I 1 0
Oscar Gimenez 1 0
Wildo Alonso 1 0
Wilson Daniel Quinonez 1 0
Jorge Jara 1 0
Tomas Rayer 1 0
Axel Canete 1 0

Результаты матчей

Насьональ Потоси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спортиво Триниденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Насьональ Потоси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
2
Насьональ Потоси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортиво Триниденсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Потоси
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Университарио Винто - Насьональ Потоси 3:1
Насьональ Потоси - Университарио Винто 0:1 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Блуминг - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:0 Спортиво Триниденсе - Сол де Америка 4:0
Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Спортиво Триниденсе - 2 де Майо 1:2 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2 Эль-Насьональ Кито - Спортиво Триниденсе 0:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Триниденсе - Эль-Насьональ Кито 1:1 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1

Результаты матчей

Насьональ Потоси
Спортиво Триниденсе

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Насьональ Потоси
Спортиво Триниденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 4 3 0 1 12 - 6 9
2.
Бока Хуниорс
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Насьональ Потоси
 5 2 1 2 6 - 9 7
4.
Спортиво Триниденсе
 5 1 0 4 4 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Потоси
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Форталеза Сеара
 2 2 0 0 9 - 2 6
3.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Спортиво Триниденсе
 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 4 - 5 4
2.
Форталеза Сеара
 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Спортиво Триниденсе
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Насьональ Потоси
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 5
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 5
Коринтианс Алберто Юри 5
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 5
Весь список

Топ нарушителей
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1 2
Индепендьенте Медельин Орехуэла Луис 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 3
Дефенса и Хустисия Julian Alejo Lopez 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Axel Canete получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Daniel Mancilla уходит с поля. Heber Leanos выходит вместо него
    • 31'
      Oscar Baldomar получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Alan Pereira бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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