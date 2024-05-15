Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
0:1
29' ГолAlan Pereira
31' Желтая карточкаOscar Baldomar
44' Желтая карточкаAxel Canete
1:1
68' ГолГалиндо Самуэль
81' Желтая карточкаГалиндо Самуэль
90' Желтая карточкаPedro Arce I
2:1
90' ГолWilson Alvarez
90' Желтая карточкаDiego Josue Hoyos
90'+8
Ход матча
29'
0:1
31'
44'
68'
1:1
81'
90'
90'
2:1
17
Saulo
Guerra
20
Martin
Prost
21
Axel
Canete
20
Wildo
Alonso
35
Alan
Pereira
17
Joel
Roman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Saulo GuerraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Martin ProstНападающий
- Запасные игроки
-
32 Heber LeanosЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Асоге ПедроПолузащитник
-
14 Oscar AnezПолузащитник
-
-
-
-
-
21 Miyel Ortiz
-
-
Главный тренер: Claudio Biaggio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Axel CaneteЗащитник
-
20 Wildo AlonsoЗащитник
-
35 Alan PereiraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Joel RomanНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Mauro Rodas
-
29 Tomas Rayer
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jose Arrua
История личных встреч
Насьональ Потоси
Спортиво Триниденсе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Потоси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Callejo
|2
|0.33
|Wilson Alvarez
|2
|0.33
|Галиндо Самуэль
|1
|0.17
|Martin Prost
|1
|0.17
|Saulo Guerra
|1
|0.17
|Gustavo Cristaldo
|1 (1)
|0.17
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Andrada
|1
|0.2
|Fernando Romero III
|1
|0.2
|Juan Salcedo
|1
|0.2
|Alan Pereira
|1
|0.2
Карточки
Насьональ Потоси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Josue Hoyos
|2
|1
|Claudio Biaggio
|0
|1
|Jorge Marcos Andia
|1
|0
|Галиндо Самуэль
|1
|0
|Martin Prost
|1
|0
|Асоге Педро
|1
|0
|Daniel Mancilla
|1
|0
|Oscar Baldomar
|1
|0
|Ортис Максимилиано
|1
|0
|Saulo Guerra
|1
|0
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Andrada
|1
|1
|Де ла Крус Луис
|2
|0
|Cesar Benitez
|2
|0
|Joel Roman
|2
|0
|Риверос Маркос
|1
|0
|Sergio Mendoza II
|1
|0
|Pedro Arce I
|1
|0
|Oscar Gimenez
|1
|0
|Wildo Alonso
|1
|0
|Wilson Daniel Quinonez
|1
|0
|Jorge Jara
|1
|0
|Tomas Rayer
|1
|0
|Axel Canete
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Потоси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спортиво Триниденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Насьональ Потоси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
2
Насьональ Потоси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортиво Триниденсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Потоси
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стронгест - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Университарио Винто - Насьональ Потоси 3:1
Насьональ Потоси - Университарио Винто 0:1 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Блуминг - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Такуари - Спортиво Триниденсе 0:0 Спортиво Триниденсе - Сол де Америка 4:0
Спортиво Триниденсе - Насьональ Потоси 2:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Спортиво Триниденсе - 2 де Майо 1:2 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2 Эль-Насьональ Кито - Спортиво Триниденсе 0:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Триниденсе - Эль-Насьональ Кито 1:1 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1
Результаты матчей
Насьональ Потоси
Спортиво Триниденсе
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Насьональ Потоси
Спортиво Триниденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
33
14
15
15
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|4.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|5
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|Коринтианс
|Алберто Юри
|5
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|5
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1 2
|Индепендьенте Медельин
|Орехуэла Луис
|3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|3
|Дефенса и Хустисия
|Julian Alejo Lopez
|3