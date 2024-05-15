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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Мильонариос
1:1
Конец матча
Палестино
0'
1:0
40' Гол
Juan Carvajal
61' Желтая карточка
Junior Marabel
62' Желтая карточка
Jonathan Benitez1
64' Желтая карточка
Daniel Giraldo
88' Желтая карточка
Vicente Espinoza
1:1
90' Гол
Junior Marabel
90' Желтая карточка
Кристиан Суарез
90'+7
31
Монтеро
Альваро
22
Delvin
Alfonzo
26
Andres
Llinas
4
Варгас
Хуан
Пабло
37
Jhoan
Hernandez
8
Daniel
Giraldo
21
Joao
Pereira
I
7
Emerson
Rodriguez
14
Давид
Мокуера
Силва
18
Daniel
Rivera
9
Juan
Carvajal
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
17
Ivan
Roman
13
Кристиан
Суарез
10
Misael
Davila
8
Fernando
Cornejo
I
22
Felipe
Chamorro
23
Ariel
Martinez
I
7
Карраско
Браян
27
Junior
Marabel
11
Jonathan
Benitez1
Мильонариос
4-2-3-1
Палестино
4-1-2-3

История личных встреч

Мильонариос
Палестино

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 3 (1) 0.6
Andres Llinas 1 0.2
Daniel Rivera 1 0.2
Juan Carvajal 1 0.2
Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 2 0.22
Junior Marabel 2 0.22
Felipe Chamorro 2 0.22
Карраско Браян 2 (1) 0.22
Кристиан Суарез 1 0.11
Bryan Vejar 1 0.11
Fernando Cornejo I 1 0.11
Ivan Roman 1 0.11

Карточки

Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Giraldo 2 0
Leonardo Castro 2 0
Larry Vasquez 0 1
Delvin Alfonzo 0 1
Ricardo Rosales 1 0
Santiago Giordana 1 0
Варгас Хуан Пабло 1 0
Stiven Vega 1 0
Andres Llinas 1 0
Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Rojas 3 0
Ivan Roman 1 1
Fernando Cornejo I 2 0
Nicolas Linares 2 0
Карраско Браян 1 0
Кристиан Суарез 1 0
Dylan Zuniga 1 0
Joe Abrigo 1 0
Junior Marabel 1 0
Jonathan Benitez1 1 0
Antonio Ceza 1 0
Vicente Espinoza 1 0

Результаты матчей

Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Палестино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Мильонариос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Палестино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
7
Мильонариос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Палестино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
67%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мильонариос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мильонариос - Депортиво Перейра 1:0 Мильонариос - Боливар 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Бояка Чико 3:0
Палестино - Мильонариос 3:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Хуниор 3:2 Депортиво Пасто - Мильонариос 2:3 Боливар - Мильонариос 3:2 Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1
Палестино
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1
Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1

Результаты матчей

Мильонариос
Палестино

Точный счет

1:1
3 раза 100%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мильонариос
Палестино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Палестино
 5 2 1 2 5 - 8 7
3.
Фламенго
 4 1 1 2 4 - 4 4
4.
Мильонариос
 5 0 3 2 6 - 9 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палестино
 3 2 0 1 4 - 5 6
3.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мильонариос
 3 0 3 0 3 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Палестино
 2 0 1 1 1 - 3 1
3.
Фламенго
 3 0 1 2 2 - 4 1
4.
Мильонариос
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
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Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
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    • 40'
      Г О О О О Л - Juan Carvajal бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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