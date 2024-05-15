Тур: 5.
1:1
Конец матча
0'
1:0
40' ГолJuan Carvajal
61' Желтая карточкаJunior Marabel
62' Желтая карточкаJonathan Benitez1
64' Желтая карточкаDaniel Giraldo
88' Желтая карточкаVicente Espinoza
1:1
90' ГолJunior Marabel
90' Желтая карточкаКристиан Суарез
90'+7
Ход матча
40'
1:0
61'
64'
88'
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Jorge AriasЗащитник
-
29 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
-
28 Stiven Vega
-
-
-
-
-
-
-
25 Luis Paredes
-
Главный тренер: Alberto Gamero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бисама ХосеЗащитник
-
19 Bryan VejarПолузащитник
-
-
-
14 Joe Abrigo
-
29 Ian Gargues
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
История личных встреч
Мильонариос
Палестино
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Castro
|3 (1)
|0.6
|Andres Llinas
|1
|0.2
|Daniel Rivera
|1
|0.2
|Juan Carvajal
|1
|0.2
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|2
|0.22
|Junior Marabel
|2
|0.22
|Felipe Chamorro
|2
|0.22
|Карраско Браян
|2 (1)
|0.22
|Кристиан Суарез
|1
|0.11
|Bryan Vejar
|1
|0.11
|Fernando Cornejo I
|1
|0.11
|Ivan Roman
|1
|0.11
Карточки
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Giraldo
|2
|0
|Leonardo Castro
|2
|0
|Larry Vasquez
|0
|1
|Delvin Alfonzo
|0
|1
|Ricardo Rosales
|1
|0
|Santiago Giordana
|1
|0
|Варгас Хуан Пабло
|1
|0
|Stiven Vega
|1
|0
|Andres Llinas
|1
|0
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Rojas
|3
|0
|Ivan Roman
|1
|1
|Fernando Cornejo I
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Карраско Браян
|1
|0
|Кристиан Суарез
|1
|0
|Dylan Zuniga
|1
|0
|Joe Abrigo
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Antonio Ceza
|1
|0
|Vicente Espinoza
|1
|0
Результаты матчей
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Палестино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Мильонариос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Палестино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
7
Мильонариос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Палестино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
67%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мильонариос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мильонариос - Депортиво Перейра 1:0 Мильонариос - Боливар 1:1 Хуниор - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Бояка Чико 3:0
Палестино - Мильонариос 3:1 Депортиво Перейра - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Хуниор 3:2 Депортиво Пасто - Мильонариос 2:3 Боливар - Мильонариос 3:2 Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1
Палестино
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1
Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1
Результаты матчей
Мильонариос
Палестино
Точный счет
1:1
3 раза 100%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мильонариос
Палестино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
45
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|4.
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 2
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|3