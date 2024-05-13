Тур: 14.
Позже
История личных встреч
Ротор
Краснодар-2
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.2
|Сафронов Илья
|5
|0.17
|Арсентьев Даниил
|5
|0.17
|Никитин Алексей
|4
|0.13
|Зуйков Сергей
|3
|0.1
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.1
|Дворецков Филипп
|2
|0.07
|Пяткин Иван
|2
|0.07
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Болов Руслан
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Железнов Юрий
|6 (1)
|0.2
|Муллин Камиль
|5
|0.17
|Карпов Данил
|5 (2)
|0.17
|Жилкин Григорий
|4
|0.13
|Гайворонский Данила
|2
|0.07
|Арутюнян Георгий
|2
|0.07
|Гетьман Никита
|2
|0.07
|Кучугура Дмитрий
|2
|0.07
|Богданец Кирилл
|2
|0.07
|Кокшаров Александр
|2
|0.07
|Шахов Виталий
|1
|0.03
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0.03
|Комар Степан
|1
|0.03
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.03
|Домоцев Андрей
|1
|0.03
|Ярлыков Владимир
|1
|0.03
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карпов Данил
|0
|1
|Багринцев Эдуард
|0
|1
|Голиков Даниил
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Краснодар-2
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
5
Ротор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Краснодар-2
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
12
19
Ротор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Краснодар-2
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
23
17
4 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
6
26%
5
29%
29%
61-75
8
35%
3
18%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
27%
7
33%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
4
27%
6
29%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
6
38%
76-90
Забито
38
38
9 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
3
8%
0
0%
1-15
0
0%
9
24%
16-30
6
16%
11
29%
31-45
8
21%
3
8%
46-60
9
24%
6
16%
61-75
12
32%
9
24%
76-90
Пропущено
29
36
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 21
2
7%
2
6%
1-15
6
21%
5
14%
16-30
4
14%
9
25%
31-45
6
21%
5
14%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
5
17%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3
Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2
Краснодар-2
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Родина-2 Москва - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Краснодар-2 - Муром 1:2
Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Чайка - Краснодар-2 4:1 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Краснодар-2 - Родина-2 Москва 0:0 Муром - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Велес Москва 1:0 Краснодар-2 - Динамо-2 Москва 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Алания - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Краснодар-2 - Динамо Брянск 1:1 Уфа - Краснодар-2 0:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1
Результаты матчей
Ротор
Краснодар-2
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ротор
Краснодар-2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
610
511
313
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
246
1119
1020
327
426
129
129
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 8
|21
|2.
|12
|5
|6
|1
|14 - 7
|21
|3.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|4.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 12
|18
|5.
|12
|4
|4
|4
|21 - 15
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|6 - 12
|12
|10.
|13
|2
|4
|7
|8 - 18
|10
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 5
|27
|2.
|12
|5
|3
|4
|10 - 11
|18
|3.
|12
|5
|2
|5
|10 - 13
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|5.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|6.
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|9 - 12
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 12
|13
|9.
|12
|2
|5
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 19
|10
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|9 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|2.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|1 - 3
|5
|4.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|5.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|6.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|7.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 9
|4
|8.
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|9.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Муром
|Азявин Илья
|16
|Чайка
|Долгов Павел
|11
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|11
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Уфа
|Агеян Мигран
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
Прогнозы на матч Ротор - Краснодар-2
Исход игры
Ротор
76.3% (29)
Ничья
21.1% (8)
Краснодар-2
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (16)
Меньше
56.76% (21)
Обе команды забьют
Да
59.46% (22)
Нет
40.54% (15)
Популярный счёт
2:1 Ротор
34.2% (13)
1:0 Ротор
23.7% (9)
1:1 Ничья
18.4% (7)
2:0 Ротор
13.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!