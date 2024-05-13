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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 14.
Ротор
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 38
Ротор 76.3% (29)
X 21.1% (8)
Краснодар-2 2.6% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Краснодар-2

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ВЛА
3:2
ВЛА
3:1
ВЛА
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
КФ
1:1
ВДЗЮ
3:0
ВДЗЮ
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.2
Сафронов Илья 5 0.17
Арсентьев Даниил 5 0.17
Никитин Алексей 4 0.13
Зуйков Сергей 3 0.1
Магомедов Рашид 3 (1) 0.1
Дворецков Филипп 2 0.07
Пяткин Иван 2 0.07
Шумских Алексей 1 0.03
Болов Руслан 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Лаврищев Дмитрий 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Железнов Юрий 6 (1) 0.2
Муллин Камиль 5 0.17
Карпов Данил 5 (2) 0.17
Жилкин Григорий 4 0.13
Гайворонский Данила 2 0.07
Арутюнян Георгий 2 0.07
Гетьман Никита 2 0.07
Кучугура Дмитрий 2 0.07
Богданец Кирилл 2 0.07
Кокшаров Александр 2 0.07
Шахов Виталий 1 0.03
Губжоков Ислам-Бек 1 0.03
Комар Степан 1 0.03
Иванов Дмитрий III 1 0.03
Домоцев Андрей 1 0.03
Ярлыков Владимир 1 0.03

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карпов Данил 0 1
Багринцев Эдуард 0 1
Голиков Даниил 0 1

Результаты матчей

Ротор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Краснодар-2
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
5
Ротор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Краснодар-2
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

12
19
Ротор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Краснодар-2
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

23
17
4 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
6
26%
5
29%
29%
61-75
8
35%
3
18%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
27%
7
33%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
4
27%
6
29%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
6
38%
76-90

Забито

38
38
9 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
3
8%
0
0%
1-15
0
0%
9
24%
16-30
6
16%
11
29%
31-45
8
21%
3
8%
46-60
9
24%
6
16%
61-75
12
32%
9
24%
76-90

Пропущено

29
36
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 21
2
7%
2
6%
1-15
6
21%
5
14%
16-30
4
14%
9
25%
31-45
6
21%
5
14%
46-60
6
21%
3
8%
61-75
5
17%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3
Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2
Краснодар-2
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Родина-2 Москва - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Краснодар-2 - Челябинск 0:0 Краснодар-2 - Муром 1:2
Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Чайка - Краснодар-2 4:1 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Краснодар-2 - Родина-2 Москва 0:0 Муром - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Велес Москва 1:0 Краснодар-2 - Динамо-2 Москва 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Алания - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Краснодар-2 - Динамо Брянск 1:1 Уфа - Краснодар-2 0:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 4:1

Результаты матчей

Ротор
Краснодар-2

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ротор
Краснодар-2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
5
11
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
24
6
11
19
1.5
10
20
3
27
2.5
4
26
1
29
3.5
1
29

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 12 6 3 3 14 - 8 21
2.
Новосибирск
 12 5 6 1 14 - 7 21
3.
Ротор
 Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
4.
Чайка
 Заявка 12 4 6 2 13 - 12 18
5.
Родина-2 Москва
 12 4 4 4 21 - 15 16
6.
Краснодар-2
 Заявка 12 4 4 4 12 - 15 16
7.
Челябинск
 11 3 4 4 14 - 13 13
8.
Муром
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
9.
Велес Москва
 Заявка 12 3 3 6 6 - 12 12
10.
Металлург Липецк
 13 2 4 7 8 - 18 10

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 12 8 3 1 17 - 5 27
2.
Машук-КМВ
 12 5 3 4 10 - 11 18
3.
Авангард Курск
 12 5 2 5 10 - 13 17
4.
Химик Дзержинск
 12 4 5 3 12 - 11 17
5.
Текстильщик
 12 3 8 1 12 - 10 17
6.
Калуга
 12 3 5 4 17 - 18 14
7.
Иртыш Омск
 Заявка 12 3 5 4 9 - 12 14
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 12 3 4 5 15 - 12 13
9.
Торпедо Миасс
 12 2 5 5 10 - 14 11
10.
Динамо Брянск
 Заявка 12 2 4 6 13 - 19 10

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Новосибирск
 7 4 3 0 9 - 2 15
3.
Чайка
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4.
Родина-2 Москва
 6 4 1 1 17 - 6 13
5.
Краснодар-2
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Ротор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
7.
Челябинск
 4 3 1 0 8 - 1 10
8.
Муром
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Велес Москва
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Металлург Липецк
 7 1 4 2 5 - 7 7

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
2.
Химик Дзержинск
 7 3 3 1 7 - 5 12
3.
Авангард Курск
 6 3 1 2 5 - 5 10
4.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Текстильщик
 6 1 5 0 5 - 4 8
6.
Машук-КМВ
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 1 2 2 6 - 4 5
8.
Динамо Брянск
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
9.
Калуга
 6 1 2 3 9 - 9 5
10.
Торпедо Миасс
 6 1 2 3 5 - 8 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
2.
Новосибирск
 5 1 3 1 5 - 5 6
3.
Уфа
 Заявка 6 1 2 3 1 - 3 5
4.
Велес Москва
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
5.
Муром
 Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
6.
Краснодар-2
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
7.
Чайка
 Заявка 6 0 4 2 3 - 9 4
8.
Металлург Липецк
 6 1 0 5 3 - 11 3
9.
Родина-2 Москва
 6 0 3 3 4 - 9 3
10.
Челябинск
 7 0 3 4 6 - 12 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
2.
Машук-КМВ
 5 3 1 1 4 - 2 10
3.
Текстильщик
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Калуга
 6 2 3 1 8 - 9 9
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
6.
Авангард Курск
 6 2 1 3 5 - 8 7
7.
Торпедо Миасс
 6 1 3 2 5 - 6 6
8.
Иртыш Омск
 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
9.
Химик Дзержинск
 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Динамо Брянск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 16
Чайка Долгов Павел 11
Текстильщик Скворцов Алексей 11
Текстильщик Евсеев Алексей 8
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Челябинск Першин Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Текстильщик Скворцов Алексей 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



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  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 38
    Ротор 76.3% (29)
    X 21.1% (8)
    Краснодар-2 2.6% (1)
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    Прогнозы на матч Ротор - Краснодар-2

    Исход игры
    Ротор
    76.3% (29)
    Ничья
    21.1% (8)
    Краснодар-2
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (16)
    Меньше
    56.76% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    34.2% (13)
    1:0 Ротор
    23.7% (9)
    1:1 Ничья
    18.4% (7)
    2:0 Ротор
    13.2% (5)
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    Ротор
    Краснодар-2
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