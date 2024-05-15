Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Удар от ворот произведет Вайле

91' Гудьонсен Андри наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

91' Tobias Storm из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Люнгбю

85' Линн Виктор не смог попасть в створ ударом издали

84' Барри Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Линн Виктор пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

80' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Вайле

78' Ювара Муса из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

78' Винтер Каспер из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Онугха Герман пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

77' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Матч возобновлен

74' Гуннелунн Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Люнгбю

71' Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

69' Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Вайле нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

69' Онугха Герман нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.

68' Велков Стефан из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Люнгбю

65' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Люнгбю

63' Судья подбегает и показывает Грегор Паскаль из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.

63' Бьеллан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Барри Хамза из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' О, нет. Из многообещающей позиции Онугха Герман из команды Вайле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

62' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Tobias Storm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Вайле

57' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

56' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошую попытку сделал Лиссенс Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Гудьонсен Андри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Винтер Каспер пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

53' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Люнгбю

52' Чолина Давид не смог попасть в створ ударом издали

52' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Франсуа Тайриз пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

51' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Франсуа Тайриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

50' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

49' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе