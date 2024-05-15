Тур: 30. Стадион: Вейле. Главный судья: Jonas Hansen
0'
44' Желтая карточкаВелков Стефан
63' Желтая карточкаГрегор Паскаль
1:0
69' ГолОнугха Герман
90' Желтая карточкаЛинн Виктор
90'+7
Ход матча
44'
63'
69'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
323 Количество передач 370
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Чолина ДавидПолузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Johan Meyer
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Люнгбю
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
20 матчей
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.82
Среднее время на гол
54
110
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.33
Среднее время на гол
66
67
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
85
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|13
|0.43
|Ювара Муса
|3
|0.1
|Альбентоса Рауль
|2
|0.07
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.07
|Нгбакото Йени
|2
|0.07
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.07
|Барри Хамза
|1
|0.03
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.03
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Oliver Provstgaard
|1
|0.03
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Тротт Натан
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
|Франсуа Тайриз
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|0.43
|Гюткьяер Фредерик
|5 (2)
|0.17
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0.1
|Чуквуани Точи
|3
|0.1
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.07
|Йенсен Магнус
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.07
|Грегор Паскаль
|1
|0.03
|Ромер Марсель
|1
|0.03
|Бьеллан Андреас
|1
|0.03
|Винтер Каспер
|1
|0.03
|William Kumado
|0
|0
|Амон Джонатан
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|11
|0
|Колингер Денис
|8
|0
|Велков Стефан
|6
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|1
|Онугха Герман
|3
|1
|Альборнос Миико
|4
|0
|Офори Эбенезер
|3
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Тротт Натан
|3
|0
|Marius Elvius
|3
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Нгбакото Йени
|2
|0
|Чолина Давид
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Франсуа Тайриз
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|5
|1
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|5
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Чуквуани Точи
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Лиссенс Лукас
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Johan Meyer
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
11
Вайле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Люнгбю
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
9
19
Вайле
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
67% (20)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Люнгбю
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
23% (7)
60% (18)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Пропущено
17
30
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
12%
5
17%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
6
20%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
3
18%
3
10%
61-75
3
18%
5
17%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
7
37%
6
29%
76-90
Забито
29
37
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
4
14%
2
5%
1-15
3
10%
7
19%
16-30
3
10%
8
22%
31-45
3
10%
8
22%
46-60
9
31%
4
11%
61-75
7
24%
8
22%
76-90
Пропущено
36
51
12 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
3
8%
7
14%
1-15
4
11%
5
10%
16-30
5
14%
10
20%
31-45
7
19%
11
22%
46-60
7
19%
7
14%
61-75
10
28%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1
Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1
Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1
Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2
Результаты матчей
Вайле
Люнгбю
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 53%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
2
10 раз 33%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вайле
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
411
78
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
219
624
1218
228
228
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|8
|5
|56 - 32
|59
|2.
|29
|18
|4
|7
|60 - 32
|58
|3.
|29
|18
|4
|7
|54 - 36
|58
|4.
|30
|16
|8
|6
|56 - 30
|56
|5.
|29
|9
|11
|9
|36 - 41
|38
|6.
|29
|9
|5
|15
|35 - 45
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|34 - 14
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|14
|3
|2
|9
|15 - 27
|11
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|13 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (8)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8