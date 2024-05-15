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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Вайле
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
44' Желтая карточка
Велков Стефан
63' Желтая карточка
Грегор Паскаль
1:0
69' Гол
Онугха Герман
90' Желтая карточка
Линн Виктор
90'+7

Ход матча

44'
Велков Стефан
 
63'
 
Грегор Паскаль
63'
Линн Виктор
Эммануилидис Димитриос
 
64'
 
Johan Meyer
Бьеллан Андреас
64'
 
Чуквуани Точи
Магнуссон Сайвар-Атли
69'
Онугха Герман
(Барри Хамза)
1:0
76'
 
Гюткьяер Фредерик
Ромер Марсель
78'
Marius Elvius
Гуннелунн Томас
 
78'
Anders Jacobsen II
Ювара Муса
 
85'
 
Michael Opoku
Грегор Паскаль
90'
Колингер Денис
Онугха Герман
 
90'
Линн Виктор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 323 Количество передач 370
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
35
Франсуа
Тайриз
5
Барри
Хамза
38
Чолина
Давид
11
Ювара
Муса
9
Онугха
Герман
17
Эммануилидис
Димитриос
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Лиссенс
Лукас
24
Tobias
Storm
30
Ромер
Марсель
13
Винтер
Каспер
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
22
Гудьонсен
Андри
17
Амон
Джонатан
Вайле
3-4-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Вайле
Люнгбю

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

20 матчей

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.82

Среднее время на гол

54
110

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.33

Среднее время на гол

66
67

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
85

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 13 0.43
Ювара Муса 3 0.1
Альбентоса Рауль 2 0.07
Kristian Kirkegaard 2 0.07
Нгбакото Йени 2 0.07
Эммануилидис Димитриос 2 0.07
Барри Хамза 1 0.03
Эззатоллахи Саид 1 0.03
Леуритсен Тобиас 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Oliver Provstgaard 1 0.03
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Тротт Натан 0 0
Marius Elvius 0 0
Франсуа Тайриз 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 13 (1) 0.43
Гюткьяер Фредерик 5 (2) 0.17
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0.1
Чуквуани Точи 3 0.1
Финнссон Кольбейн 2 0.07
Йенсен Магнус 2 0.07
Финнбогасон Альфред 2 0.07
Грегор Паскаль 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Бьеллан Андреас 1 0.03
Винтер Каспер 1 0.03
William Kumado 0 0
Амон Джонатан 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 11 0
Колингер Денис 8 0
Велков Стефан 6 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Леуритсен Тобиас 3 1
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Офори Эбенезер 3 0
Барри Хамза 3 0
Тротт Натан 3 0
Marius Elvius 3 0
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Чолина Давид 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Линн Виктор 1 0
Ivan Prelec 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 1
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 5 0
Йенсен Магнус 4 0
Чуквуани Точи 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Лиссенс Лукас 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Johan Meyer 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Вайле
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
11
Вайле
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Люнгбю
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

9
19
Вайле
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
67% (20)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Люнгбю
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
23% (7)
60% (18)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Пропущено

17
30
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
12%
5
17%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
6
20%
31-45
5
29%
29%
6
20%
46-60
3
18%
3
10%
61-75
3
18%
5
17%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
15%
5
24%
46-60
4
31%
4
19%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
1
5%
2
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
7
37%
6
29%
76-90

Забито

29
37
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
4
14%
2
5%
1-15
3
10%
7
19%
16-30
3
10%
8
22%
31-45
3
10%
8
22%
46-60
9
31%
4
11%
61-75
7
24%
8
22%
76-90

Пропущено

36
51
12 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
3
8%
7
14%
1-15
4
11%
5
10%
16-30
5
14%
10
20%
31-45
7
19%
11
22%
46-60
7
19%
7
14%
61-75
10
28%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1
Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1
Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1
Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2

Результаты матчей

Вайле
Люнгбю

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 53%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
2
10 раз 33%
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вайле
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
7
8
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
21
9
6
24
1.5
12
18
2
28
2.5
2
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 30 17 8 5 56 - 32 59
2.
Копенгаген
 29 18 4 7 60 - 32 58
3.
Мидтьюлланн
 29 18 4 7 54 - 36 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 29 9 11 9 36 - 41 38
6.
Силькеборг
 29 9 5 15 35 - 45 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 30 9 11 10 40 - 47 38
2.
Виборг
 30 10 7 13 35 - 44 37
3.
Вайле
 30 8 9 13 30 - 35 33
4.
Люнгбю
 30 8 8 14 36 - 52 32
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
4.
Вайле
 15 5 4 6 17 - 16 19
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 14 3 2 9 15 - 27 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 15 3 3 9 12 - 26 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 13 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Онугха Герман из команды Вайле сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вайле вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8743 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Вайле: 47%, Люнгбю: 53%.
  • 97'
    Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 92'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 92'
      Винтер Каспер задерживает мяч рукой
    • 91'
      Гудьонсен Андри наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
    • 91'
      Tobias Storm из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 90'
      Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Вайле: 48%, Люнгбю: 52%.
    • 90'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 89'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Линн Виктор задерживает мяч рукой
    • 88'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Тротт Натан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Oliver Provstgaard успешно блокирует удар.
    • 86'
      Чуквуани Точи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 86'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Тактическая замена. Грегор Паскаль уходит с поля и его заменяет Michael Opoku
    • 85'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Контроль мяча: Вайле: 48%, Люнгбю: 52%.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 85'
      Линн Виктор не смог попасть в створ ударом издали
    • 84'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 84'
      Гудьонсен Андри из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Барри Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Лиссенс Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 83'
      Финнссон Кольбейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Винтер Каспер наказан за толчок Барри Хамза
    • 82'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 82'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 81'
      Линн Виктор пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем
    • 80'
      Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 80'
      Контроль мяча: Вайле: 51%, Люнгбю: 49%.
    • 80'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 78'
      Тактическая замена. Ювара Муса уходит с поля и его заменяет Андерс К. Якобсен
    • 78'
      Тактическая замена. Гуннелунн Томас уходит с поля и его заменяет Marius Elvius
    • 78'
      Ювара Муса из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 78'
      Вайле начинает контратаку
    • 78'
      Винтер Каспер из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 77'
      Онугха Герман пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем
    • 77'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Тактическая замена. Ромер Марсель уходит с поля и его заменяет Гюткьяер Фредерик
    • 76'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 76'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 75'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Вайле: 51%, Люнгбю: 49%.
    • 75'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Гуннелунн Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 74'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 74'
      Гуннелунн Томас наказан за толчок Амон Джонатан
    • 74'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Амон Джонатан пострадал.
    • 73'
      Вайле контролирует мяч.
    • 73'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Франсуа Тайриз наказан за толчок Ромер Марсель
    • 72'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 71'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 71'
      Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Вайле: 54%, Люнгбю: 46%.
    • 69'
      Барри Хамза сделал результативную передачу.
    • 69'
      Команда Вайле забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 69'
      ГОООООЛ - Онугха Герман Вайле забивает ударом головой
    • 69'
      Онугха Герман выиграл воздушное противоборство у Гудьонсен Андри.
    • 69'
      Барри Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 69'
      Барри Хамза из команды Вайле подал угловой слева.
    • 69'
      Вайле нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 69'
      Онугха Герман нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.
    • 68'
      Велков Стефан из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Вайле контролирует мяч.
    • 68'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 67'
      Ромер Марсель успешно блокирует удар.
    • 67'
      Ювара Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Johan Meyer из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 66'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 66'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 65'
      Барри Хамза из команды Вайле нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 65'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Лиссенс Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Вайле: 50%, Люнгбю: 50%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 64'
      Тактическая замена. Магнуссон Сайвар-Атли уходит с поля и его заменяет Чуквуани Точи
    • 64'
      Бьеллан Андреас получил травму и заменен. Johan Meyer выходит на поле.
    • 63'
      Тактическая замена. Эммануилидис Димитриос уходит с поля и его заменяет Линн Виктор
    • 63'
      Судья подбегает и показывает Грегор Паскаль из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.
    • 63'
      Бьеллан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 62'
      Барри Хамза из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 62'
      О, нет. Из многообещающей позиции Онугха Герман из команды Вайле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 62'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Вайле контролирует мяч.
    • 61'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Tobias Storm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Вайле контролирует мяч.
    • 60'
      Гудьонсен Андри из команды Люнгбю в офсайде
    • 60'
      Контроль мяча: Вайле: 50%, Люнгбю: 50%.
    • 60'
      Сторк Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Вайле начинает контратаку
    • 60'
      Гуннелунн Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 57'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Вайле контролирует мяч.
    • 56'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 56'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Барри Хамза из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Магнуссон Сайвар-Атли нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Бьеллан Андреас из команды Люнгбю заходит слишком далеко, он валит Альбентоса Рауль.
    • 55'
      Контроль мяча: Вайле: 51%, Люнгбю: 49%.
    • 54'
      Винтер Каспер из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
    • 54'
      Онугха Герман из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Тротт Натан делает важнейший сейв!
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Лиссенс Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Гудьонсен Андри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Барри Хамза успешно блокирует удар.
    • 53'
      Амон Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Винтер Каспер пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем
    • 53'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 52'
      Чолина Давид не смог попасть в створ ударом издали
    • 52'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Амон Джонатан наказан за толчок Велков Стефан
    • 51'
      Франсуа Тайриз пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем
    • 51'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Франсуа Тайриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Ромер Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Вайле: 53%, Люнгбю: 47%.
    • 50'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 49'
      Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 49'
      Сторк Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 48'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 47'
      Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Лиссенс Лукас из команды Люнгбю толкнул локтем оппонента. Это Ювара Муса заработал фол
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 46'
      Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Вайле 1:0 Люнгбю онлайн

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