Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

91' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

90' Кулибали Лассо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' ШТАНГА! Пробил головой Аносике Эмента прямо в каркас ворот!

88' Ибрагим Саид из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Матч возобновлен

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

87' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Одей Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Виборг

81' Нордли Симен Болькан не смог попасть в створ ударом издали

81' Нордли Симен Болькан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Раннерс

75' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

74' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

74' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

71' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Раннерс

70' Хорошую попытку сделал Оливер Бундгар Кристенсен. Удар в створ, но вратарь начеку

69' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Залетел Жан получил желтую карточку от судьи

64' Кулибали Лассо получил желтую карточку от судьи

63' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Виборг

63' Браянац Муамер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Сёндергаард Мадс получил желтую карточку от судьи

61' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Хьюго Андерссон получил желтую карточку от судьи

58' Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновлен

56' Матч остановлен

53' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Раннерс

51' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Раннерс

47' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля