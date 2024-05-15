Тур: 30. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Aydin Uslu
0'
1:0
35' ГолФусейни Мохаммед
59' Желтая карточкаHugo Andersson2
62' Желтая карточкаСёндергаард Мадс
64' Желтая карточкаКулибали Лассо
65' Желтая карточкаЗалетел Жан
90'+8
Ход матча
35'
1:0
59'
62'
64'
65'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
374 Количество передач 453
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
58
Мантл
Нико
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Anel Zulic
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Виборг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
33 матча
42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.25
1.53
Среднее время на гол
72
58
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
45
42
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|9
|0.3
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.17
|Одей Стивен
|4
|0.13
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.13
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0.07
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Даммерс Вессель
|2
|0.07
|Ольсен Оливер
|1
|0.03
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.03
|Энггаард Мэдс
|1
|0.03
|Hugo Andersson2
|1
|0.03
|Mike Themsen
|1
|0.03
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|8
|0.27
|Йенсен Исак
|6
|0.2
|Ибрагим Саид
|3
|0.1
|Sergio Andrade
|2
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.07
|Бонде Якуб
|2
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Аниембе Даниэль
|1
|0.03
|Вестергорд Магнус
|1
|0.03
|Жуниор Ренато
|1
|0.03
|Томас Найджел
|1
|0.03
|Бундгаард Оливер
|1
|0.03
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|Джатта Алассана
|1
|0.03
|Залетел Жан
|1
|0.03
|Jakob Nielsen
|1
|0.03
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.03
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|5
|1
|Ольсен Оливер
|6
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|1
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|Кулибали Лассо
|4
|0
|Карлгрен Патрик
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
|Mike Themsen
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|6
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|6
|0
|Anosike Ementa
|6
|0
|Сёндергаард Мадс
|5
|0
|Жуниор Ренато
|3
|1
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Аниембе Даниэль
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Залетел Жан
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мантл Нико
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Виборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
6
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Виборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
16
20
Раннерс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Виборг
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
28
26
Голы по времени матча
Забито
21
12
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
5
24%
1
8%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
2
10%
6
50%
76-90
Пропущено
22
26
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
7
32%
5
19%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
4
21%
1
4%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
26%
5
21%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
6
25%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
8%
3
18%
1-15
7
28%
2
12%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90
Забито
40
36
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
9
23%
2
6%
1-15
5
13%
8
22%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
10
25%
5
14%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
6
15%
12
33%
76-90
Пропущено
47
43
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
4
9%
5
12%
1-15
9
19%
5
12%
16-30
6
13%
9
21%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
10
21%
6
14%
61-75
11
23%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2
Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1
Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1
Результаты матчей
Раннерс
Виборг
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
6
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
69
96
114
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
69
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
2010
1218
1218
327
327
129
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|8
|5
|56 - 32
|59
|2.
|29
|18
|4
|7
|60 - 32
|58
|3.
|29
|18
|4
|7
|54 - 36
|58
|4.
|30
|16
|8
|6
|56 - 30
|56
|5.
|29
|9
|11
|9
|36 - 41
|38
|6.
|29
|9
|5
|15
|35 - 45
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|34 - 14
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|14
|3
|2
|9
|15 - 27
|11
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|13 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (8)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8