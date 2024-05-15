  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
1:0
Конец матча
Виборг
0'
1:0
35' Гол
Фусейни Мохаммед
59' Желтая карточка
Hugo Andersson2
62' Желтая карточка
Сёндергаард Мадс
64' Желтая карточка
Кулибали Лассо
65' Желтая карточка
Залетел Жан
90'+8

Ход матча

35'
Фусейни Мохаммед
1:0
59'
Hugo Andersson2
 
60'
Sabil Hansen
Лауэнборг Фредерик
 
62'
 
Сёндергаард Мадс
64'
Кулибали Лассо
 
65'
 
Залетел Жан
67'
 
Jakob Nielsen
Гроннинг Йеппе
68'
 
Ибрагим Саид
Сёндергаард Мадс
68'
 
Аниембе Даниэль
Srdjan Kuzmic
78'
Одей Стивен
Фусейни Мохаммед
 
79'
Нордли Симен Болькан
Бьёркенгрен Йон
 
79'
 
Anosike Ementa
Йенсен Исак
85'
 
Радич Стипе
Залетел Жан
90'
Jeppe Kudsk
Кулибали Лассо
 
90'
Занден Оливер
Браянац Муамер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 374 Количество передач 453
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
5
Hugo
Andersson2
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
14
Лауэнборг
Фредерик
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Кулибали
Лассо
23
Браянац
Муамер
77
Фусейни
Мохаммед
II
58
Мантл
Нико
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
13
Гроннинг
Йеппе
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
29
Абубакари
Малик
15
Йенсен
Исак
Раннерс
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

33 матча

42.4%
30.3%
27.3%
14 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СД
0:0
СД
3:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.25
1.53

Среднее время на гол

72
58

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

45
42

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 9 0.3
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.17
Одей Стивен 4 0.13
Бундгаард Филип 4 (2) 0.13
Копплин Бьорн 2 0.07
Бьёркенгрен Йон 2 0.07
Хег Даниэль 2 0.07
Даммерс Вессель 2 0.07
Ольсен Оливер 1 0.03
Эйджийри Эрнест 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Hugo Andersson2 1 0.03
Mike Themsen 1 0.03
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 8 0.27
Йенсен Исак 6 0.2
Ибрагим Саид 3 0.1
Sergio Andrade 2 0.07
Сёндергаард Мадс 2 0.07
Бонде Якуб 2 0.07
Абубакари Малик 2 0.07
Аниембе Даниэль 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Жуниор Ренато 1 0.03
Томас Найджел 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Джатта Алассана 1 0.03
Залетел Жан 1 0.03
Jakob Nielsen 1 0.03
Srdjan Kuzmic 1 0.03
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Каллесеэ Миккель 3 1
Бьёркенгрен Йон 4 0
Кулибали Лассо 4 0
Карлгрен Патрик 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Одей Стивен 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Мбом Жан-Мануэль 6 0
Anosike Ementa 6 0
Сёндергаард Мадс 5 0
Жуниор Ренато 3 1
Гроннинг Йеппе 3 0
Аниембе Даниэль 3 0
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Залетел Жан 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мантл Нико 1 0
Якобс Ями 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Абубакари Малик 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Раннерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Виборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
6
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Виборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

16
20
Раннерс
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Виборг
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

28
26

Голы по времени матча

Забито

21
12
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
5
24%
1
8%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
2
10%
6
50%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
3
14%
6
23%
46-60
5
23%
4
15%
61-75
7
32%
5
19%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
4
21%
1
4%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
26%
5
21%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
6
25%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
8%
3
18%
1-15
7
28%
2
12%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
4
16%
2
12%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
36
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
9
23%
2
6%
1-15
5
13%
8
22%
16-30
6
15%
4
11%
31-45
10
25%
5
14%
46-60
4
10%
5
14%
61-75
6
15%
12
33%
76-90

Пропущено

47
43
19 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 26
4
9%
5
12%
1-15
9
19%
5
12%
16-30
6
13%
9
21%
31-45
7
15%
8
19%
46-60
10
21%
6
14%
61-75
11
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2
Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1
Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2 Эсбьерг - Виборг 3:1 Виборг - Сённерйюск 2:1

Результаты матчей

Раннерс
Виборг

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
6
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
9
6
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
20
10
12
18
1.5
12
18
3
27
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 30 17 8 5 56 - 32 59
2.
Копенгаген
 29 18 4 7 60 - 32 58
3.
Мидтьюлланн
 29 18 4 7 54 - 36 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 29 9 11 9 36 - 41 38
6.
Силькеборг
 29 9 5 15 35 - 45 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 30 9 11 10 40 - 47 38
2.
Виборг
 30 10 7 13 35 - 44 37
3.
Вайле
 30 8 9 13 30 - 35 33
4.
Люнгбю
 30 8 8 14 36 - 52 32
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
4.
Вайле
 15 5 4 6 17 - 16 19
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 14 3 2 9 15 - 27 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 15 3 3 9 12 - 26 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 13 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6609 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Раннерс: 46%, Виборг: 54%.
  • 98'
    Абубакари Малик из команды Виборг в офсайде
  • 98'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Ольсен Оливер из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
  • 95'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Раннерс: 46%, Виборг: 54%.
  • 95'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
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