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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 22541 Главный судья: Peter Kjaersgaard
Брондбю
1:0
Конец матча
Норшелланн
0'
1:0
27' Гол
Судзуки Юито
36' Желтая карточка
Валлис Николай
39' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
39' Желтая карточка
Скьеллеруп Андреас
72' Желтая карточка
Осман Ибрагим
87' Желтая карточка
Судзуки Юито
90' Желтая карточка
Васс Даниэль
90'+8

Ход матча

27'
Судзуки Юито
(Валлис Николай)
1:0
36'
Валлис Николай
 
39'
Ванлерберге Йорди
 
39'
 
Скьеллеруп Андреас
46'
 
Антман Оливер
Хансен Мадс
46'
 
Сертдемир Зидан
Тверсков Йеппе
66'
 
Расмуссен Кристиан
Беньямин Нюгрен
71'
Квистгарден Матиас
Бундгаард Филип
 
72'
 
Осман Ибрагим
75'
 
Доржелес Марио
Свенссон Даниэль
84'
 
Хардер Конрад
Фресе Мартин
85'
Менса Кевин
Себулонсен Себастьян
 
87'
Судзуки Юито
 
90'
Омойджуфано Охи
Судзуки Юито
 
90'
Васс Даниэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 438 Количество передач 581
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
11
Бундгаард
Филип
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
9
Беньямин
Нюгрен
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
Брондбю
3-4-2-1
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Норшелланн

33 матча

97%
3%
32 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

97%
18.2%
32 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.8%
12.1%
9.1%
26 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

56 матчей

57.1%
17.9%
25%
32 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.1%
26.8%
16.1%
32 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.4%
21.4%
32.2%
26 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

60
52

Голов в среднем за матч

2.5
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.16
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

97
80

Голов в среднем за матч

1.73
1.43

Тотал матчей

2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 86%
Меньше 14%
8
32
Больше 57%
Меньше 43%
24
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
11
Больше 20%
Меньше 80%
45
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

51
63

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 12 0.4
Омойджуфано Охи 10 (2) 0.33
Судзуки Юито 9 0.3
Квистгарден Матиас 8 0.27
Клейбер Шон 4 0.13
Васс Даниэль 3 (2) 0.1
Дивкович Марко 2 0.07
Радошевич Йосип 2 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.03
Греве Матиас 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Алвес Фредерик 1 0.03
Бундгаард Филип 0 0
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 9 (1) 0.3
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.3
Осман Ибрагим 5 0.17
Фресе Мартин 4 0.13
Тверсков Йеппе 4 0.13
Беньямин Нюгрен 4 0.13
Нуама Эрнест 4 0.13
Хардер Конрад 4 0.13
Антман Оливер 3 0.1
Свенссон Даниэль 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Хансен Киан 1 0.03
Вилладсен Оливер 1 0.03
Кулибали Лассо 1 0.03
Нагало Адамо 1 0.03
Доржелес Марио 1 0.03
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 7 0
Алвес Фредерик 6 0
Шиембе Кевин 2 2
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Валлис Николай 3 0
Пенц Патрик 2 0
Дивкович Марко 2 0
Клейбер Шон 1 0
Риверос Блас 1 0
Судзуки Юито 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 7 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Нагало Адамо 4 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Скьеллеруп Андреас 3 0
Осман Ибрагим 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хэй Лукас 2 0
Сертдемир Зидан 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0

Результаты матчей

Брондбю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Норшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
3
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Норшелланн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

25
34
Брондбю
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Норшелланн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

32
37

Голы по времени матча

Забито

27
21
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
8
30%
30%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
3
11%
6
29%
76-90

Пропущено

16
17
2 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
7
44%
3
18%
76-90

Забито

28
34
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
7
25%
9
26%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
18%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
3
21%
76-90

Забито

55
55
32 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 35
25 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
10
18%
4
7%
1-15
7
13%
10
18%
16-30
15
27%
6
11%
31-45
6
11%
11
20%
46-60
7
13%
9
16%
61-75
10
18%
15
27%
76-90

Пропущено

33
31
8 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
3
9%
4
13%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
4
12%
5
16%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
6
18%
5
16%
61-75
13
39%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2
Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0

Результаты матчей

Брондбю
Норшелланн

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
3
6 раз 20%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
1.5
Больше Меньше
9
6
4
11
2.5
7
8
2
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
6
9
4
11
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
1
0.5
Больше Меньше
22
8
17
13
1.5
15
15
8
22
2.5
11
19
2
28
3.5
4
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 30 17 8 5 56 - 32 59
2.
Копенгаген
 29 18 4 7 60 - 32 58
3.
Мидтьюлланн
 29 18 4 7 54 - 36 58
4.
Норшелланн
 30 16 8 6 56 - 30 56
5.
АГФ Орхус
 29 9 11 9 36 - 41 38
6.
Силькеборг
 29 9 5 15 35 - 45 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 30 9 11 10 40 - 47 38
2.
Виборг
 30 10 7 13 35 - 44 37
3.
Вайле
 30 8 9 13 30 - 35 33
4.
Люнгбю
 30 8 8 14 36 - 52 32
5.
Оденсе
 29 6 8 15 32 - 45 26
6.
Видовре
 29 4 7 18 26 - 57 19

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 15 9 5 1 34 - 14 32
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 14 9 1 4 28 - 13 28
5.
Силькеборг
 15 6 3 6 20 - 18 21
6.
АГФ Орхус
 14 5 4 5 17 - 20 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 15 7 4 4 23 - 18 25
2.
Люнгбю
 15 5 7 3 23 - 19 22
3.
Раннерс
 15 5 6 4 21 - 22 21
4.
Вайле
 15 5 4 6 17 - 16 19
5.
Видовре
 14 1 2 11 11 - 32 5
6.
Оденсе
 15 0 3 12 11 - 30 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 9 3 3 32 - 19 30
2.
Брондбю
 15 8 5 2 28 - 17 29
3.
Мидтьюлланн
 14 8 1 5 23 - 21 25
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 14 3 2 9 15 - 27 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 6 5 3 21 - 15 23
2.
Раннерс
 15 4 5 6 19 - 25 17
3.
Вайле
 15 3 5 7 13 - 19 14
4.
Видовре
 15 3 5 7 15 - 25 14
5.
Виборг
 15 3 3 9 12 - 26 12
6.
Люнгбю
 15 3 1 11 13 - 33 10

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 13 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13
Брондбю Валлис Николай 12 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22541 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Брондбю: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 98'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Сертдемир Зидан выиграл воздушное противоборство у Квистгарден Матиас.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 96'
    Васс Даниэль получил желтую карточку от судьи
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    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 86'
      Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
    • 84'
      Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Хардер Конрад
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Лауритсен Расмус из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Расмуссен Кристиан
    • 82'
      Валлис Николай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 81'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 80'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 76'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Тактическая замена. Свенссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио
    • 75'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Хорошую попытку сделал Судзуки Юито. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      Дивкович Марко из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 74'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Осман Ибрагим получил желтую карточку от судьи
    • 72'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Осман Ибрагим нырнул в штрафной. Спорно!
    • 72'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Тактическая замена. Бундгаард Филип уходит с поля и его заменяет Квистгарден Матиас
    • 70'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 70'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 70'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Расмуссен Кристиан
    • 66'
      Валлис Николай из команды Брондбю в офсайде
    • 66'
      Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Брондбю: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 60'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Васс Даниэль
    • 58'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Судзуки Юито пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 57'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Расмуссен Якоб из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Скьеллеруп Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 55'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Рефери не любит споров - именно за это Johannes Hoff Thorup сейчас получил желтую
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Васс Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Лауритсен Расмус из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 50'
      Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Бундгаард Филип не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
    • 47'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Тверсков Йеппе получил легкую травму, и его заменил Сертдемир Зидан.
    • 46'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 46'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 1:0 Норшелланн онлайн

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