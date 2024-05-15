Тур: 30. Стадион: Брондбю. Зрители: 22541 Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолСудзуки Юито
36' Желтая карточкаВаллис Николай
39' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
39' Желтая карточкаСкьеллеруп Андреас
72' Желтая карточкаОсман Ибрагим
87' Желтая карточкаСудзуки Юито
90' Желтая карточкаВасс Даниэль
90'+8
Ход матча
27'
1:0
36'
72'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
438 Количество передач 581
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брондбю
Норшелланн
33 матча
97%
3%
32 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
97%
18.2%
32 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.8%
12.1%
9.1%
26 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
56 матчей
57.1%
17.9%
25%
32 победы 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.1%
26.8%
16.1%
32 победы 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.4%
21.4%
32.2%
26 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
52
Голов в среднем за матч
2.5
1.63
Среднее время на гол
36
55
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.16
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
97
80
Голов в среднем за матч
1.73
1.43
Тотал матчей
2.5
55
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 86%
Меньше 14%
8
32
Больше 57%
Меньше 43%
24
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
11
Больше 20%
Меньше 80%
45
7
Больше 13%
Меньше 88%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
51
63
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|12
|0.4
|Омойджуфано Охи
|10 (2)
|0.33
|Судзуки Юито
|9
|0.3
|Квистгарден Матиас
|8
|0.27
|Клейбер Шон
|4
|0.13
|Васс Даниэль
|3 (2)
|0.1
|Дивкович Марко
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Греве Матиас
|1
|0.03
|Эвьен Хэкон
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Алвес Фредерик
|1
|0.03
|Бундгаард Филип
|0
|0
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|9 (1)
|0.3
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.3
|Осман Ибрагим
|5
|0.17
|Фресе Мартин
|4
|0.13
|Тверсков Йеппе
|4
|0.13
|Беньямин Нюгрен
|4
|0.13
|Нуама Эрнест
|4
|0.13
|Хардер Конрад
|4
|0.13
|Антман Оливер
|3
|0.1
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Хансен Киан
|1
|0.03
|Вилладсен Оливер
|1
|0.03
|Кулибали Лассо
|1
|0.03
|Нагало Адамо
|1
|0.03
|Доржелес Марио
|1
|0.03
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|7
|0
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Шиембе Кевин
|2
|2
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Лауритсен Расмус
|3
|0
|Валлис Николай
|3
|0
|Пенц Патрик
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Судзуки Юито
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|7
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Нагало Адамо
|4
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Скьеллеруп Андреас
|3
|0
|Осман Ибрагим
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Сертдемир Зидан
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Норшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
3
Брондбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Норшелланн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
25
34
Брондбю
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Норшелланн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
32
37
Голы по времени матча
Забито
27
21
17 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
15%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
8
30%
30%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
3
11%
6
29%
76-90
Пропущено
16
17
2 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
7
44%
3
18%
76-90
Забито
28
34
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
7
21%
16-30
7
25%
3
9%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
7
25%
9
26%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
18%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
6
35%
3
21%
76-90
Забито
55
55
32 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 35
25 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
10
18%
4
7%
1-15
7
13%
10
18%
16-30
15
27%
6
11%
31-45
6
11%
11
20%
46-60
7
13%
9
16%
61-75
10
18%
15
27%
76-90
Пропущено
33
31
8 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
3
9%
4
13%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
4
12%
5
16%
31-45
6
18%
5
16%
46-60
6
18%
5
16%
61-75
13
39%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1
АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0
Норшелланн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2
Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0
Результаты матчей
Брондбю
Норшелланн
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
3
6 раз 20%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
411
78
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
105
69
411
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
291
Больше Меньше
228
1713
1515
822
1119
228
426
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|8
|5
|56 - 32
|59
|2.
|29
|18
|4
|7
|60 - 32
|58
|3.
|29
|18
|4
|7
|54 - 36
|58
|4.
|30
|16
|8
|6
|56 - 30
|56
|5.
|29
|9
|11
|9
|36 - 41
|38
|6.
|29
|9
|5
|15
|35 - 45
|32
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|15
|9
|5
|1
|34 - 14
|32
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|14
|9
|1
|4
|28 - 13
|28
|5.
|15
|6
|3
|6
|20 - 18
|21
|6.
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|3
|3
|32 - 19
|30
|2.
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|14
|3
|2
|9
|15 - 27
|11
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|13 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13
|Брондбю
|Валлис Николай
|12 (8)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8