Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Брондбю

49' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет Норшеланн

48' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

45' Удар от ворот произведет Норшеланн

45' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Удар от ворот произведет Брондбю

42' Скьеллеруп Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

39' Скьеллеруп Андреас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

39' Ванлерберге Йорди грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

38' Удар от ворот произведет Брондбю

38' Осман Ибрагим из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Нагало Адамо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Валлис Николай получил желтую карточку от судьи

36' Удар от ворот произведет Норшеланн

36' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Sebastian Sebulonsen не смог попасть в створ ударом издали

36' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Радошевич Йосип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Норшеланн

30' Дивкович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Судзуки Юито забивает с правой ноги!

27' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Ванлерберге Йорди из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Осман Ибрагим из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

21' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Фресе Мартин

16' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Норшеланн

11' Валлис Николай из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Брондбю

6' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Норшеланн

3' Удар от ворот произведет Брондбю

3' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля