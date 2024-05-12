Тур: 34. Стадион: Фалмер. Главный судья: Солсбери Майкл
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Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брайтон
Челси
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.75
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (4)
|0.25
|Адингра Симон
|6
|0.17
|Фергюсон Эван
|6
|0.17
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.11
|Уэлбек Данни
|4
|0.11
|Митома Каору
|3
|0.08
|Данк Льюис
|3
|0.08
|Марч Соломон
|3
|0.08
|Буонанотте Факундо
|3
|0.08
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.08
|Эступиньян Первис
|2
|0.06
|Фати Ансу
|2
|0.06
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|21 (9)
|0.58
|Джексон Николас
|14
|0.39
|Стерлинг Рахим
|7
|0.19
|Галлахер Конор
|5
|0.14
|Мудрик Михаил
|5
|0.14
|Мадуэке Нони
|5 (1)
|0.14
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.08
|Силва Тьяго
|3
|0.08
|Нкунку Кристофер
|2
|0.06
|Дисаси Аксель
|2
|0.06
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гилкрист Алфи
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилмор Билли
|7
|1
|Данк Льюис
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Балеба Карлос
|7
|0
|Гросс Паскаль
|6
|0
|Де Дзерби Роберто
|5
|0
|Уэлбек Данни
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Адингра Симон
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Энсисо Хулио
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|Бэйкер-Боайти Бенисио
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|11
|0
|Джексон Николас
|10
|0
|Галлахер Конор
|8
|1
|Кукурелья Марк
|9
|0
|Гюсто Мало
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Мудрик Михаил
|5
|0
|Силва Тьяго
|4
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Челси
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
8
13
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Челси
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
16
40
Брайтон
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
31% (11)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Челси
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
53% (19)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
19% (7)
50% (18)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
35
15
Упущенные победы
24
53
Голы по времени матча
Забито
28
31
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
3
11%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
9
32%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
24
36
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
0
0%
5
14%
1-15
6
25%
4
11%
16-30
6
25%
4
11%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
6
25%
7
19%
61-75
5
21%
9
25%
76-90
Забито
23
43
11 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
25 Не забивали 21
2
9%
6
14%
1-15
7
30%
10
23%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
6
26%
4
9%
46-60
2
9%
7
16%
61-75
4
17%
9
21%
76-90
Пропущено
37
24
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
7
19%
0
0%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
4
11%
6
25%
31-45
3
8%
4
17%
46-60
8
22%
3
13%
61-75
9
24%
8
33%
76-90
Забито
51
74
22 В 1-м тайме 36
29 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 20
12 Не забивали 6
5
10%
10
14%
1-15
11
22%
14
19%
16-30
6
12%
12
16%
31-45
8
16%
6
8%
46-60
8
16%
14
19%
61-75
13
25%
18
24%
76-90
Пропущено
61
60
29 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 28
7
11%
5
8%
1-15
12
20%
7
12%
16-30
10
16%
10
17%
31-45
4
7%
11
18%
46-60
14
23%
10
17%
61-75
14
23%
17
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2
Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1
Результаты матчей
Брайтон
Челси
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%
2
10 раз 28%
1
8 раз 22%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
153
710
135
512
711
314
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
153
514
99
415
513
217
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
306
1224
2214
927
1224
531
630
135
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|2.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|73 - 61
|57
|8.
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|52 - 56
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 26
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 36
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
Прогнозы на матч Брайтон - Челси
Исход игры
Брайтон
5.9% (2)
Ничья
17.6% (6)
Челси
76.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
79.41% (27)
Меньше
20.59% (7)
Обе команды забьют
Да
88.24% (30)
Нет
11.76% (4)
Популярный счёт
1:2 Челси
52.9% (18)
1:1 Ничья
8.8% (3)
1:3 Челси
8.8% (3)
0:2 Челси
5.9% (2)
0:1 Челси
5.9% (2)
2:2 Ничья
5.9% (2)
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