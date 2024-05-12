  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Брайтон
 
Позже
Челси
Прогнозы 34
Брайтон 5.9% (2)
X 17.6% (6)
Челси 76.5% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Челси
4.00
Реклама, zenit.win
4.00
Реклама, betcity.ru
2.12
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Брайтон
Челси

История личных встреч

Брайтон
Челси

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
3:2
КЛ
1:0
ТМК
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.75

Среднее время на гол

47
51

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (4) 0.25
Адингра Симон 6 0.17
Фергюсон Эван 6 0.17
Гросс Паскаль 4 (1) 0.11
Уэлбек Данни 4 0.11
Митома Каору 3 0.08
Данк Льюис 3 0.08
Марч Соломон 3 0.08
Буонанотте Факундо 3 0.08
Хиншелвуд Джек 3 0.08
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Вельтман Йоел 1 0.03
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 21 (9) 0.58
Джексон Николас 14 0.39
Стерлинг Рахим 7 0.19
Галлахер Конор 5 0.14
Мудрик Михаил 5 0.14
Мадуэке Нони 5 (1) 0.14
Фернандес Энцо 3 (1) 0.08
Силва Тьяго 3 0.08
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Чалоба Трево 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гилкрист Алфи 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилмор Билли 7 1
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Балеба Карлос 7 0
Гросс Паскаль 6 0
Де Дзерби Роберто 5 0
Уэлбек Данни 4 0
Роша Игор II 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Адингра Симон 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Энсисо Хулио 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Барко Валентин 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Бэйкер-Боайти Бенисио 1 0
О’Махони Марк 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 11 0
Джексон Николас 10 0
Галлахер Конор 8 1
Кукурелья Марк 9 0
Гюсто Мало 6 1
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 5 0
Силва Тьяго 4 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Гилкрист Алфи 1 0

Результаты матчей

Брайтон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Челси
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

8
13
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Челси
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

16
40
Брайтон
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (15)
31% (11)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Челси
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
53% (19)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
19% (7)
50% (18)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

35
15

Упущенные победы

24
53

Голы по времени матча

Забито

28
31
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
3
11%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
4
14%
5
16%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
6
21%
7
23%
61-75
9
32%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

24
36
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
0
0%
5
14%
1-15
6
25%
4
11%
16-30
6
25%
4
11%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
6
25%
7
19%
61-75
5
21%
9
25%
76-90

Забито

23
43
11 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
25 Не забивали 21
2
9%
6
14%
1-15
7
30%
10
23%
16-30
2
9%
7
16%
31-45
6
26%
4
9%
46-60
2
9%
7
16%
61-75
4
17%
9
21%
76-90

Пропущено

37
24
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
7
19%
0
0%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
4
11%
6
25%
31-45
3
8%
4
17%
46-60
8
22%
3
13%
61-75
9
24%
8
33%
76-90

Забито

51
74
22 В 1-м тайме 36
29 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 20
12 Не забивали 6
5
10%
10
14%
1-15
11
22%
14
19%
16-30
6
12%
12
16%
31-45
8
16%
6
8%
46-60
8
16%
14
19%
61-75
13
25%
18
24%
76-90

Пропущено

61
60
29 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 28
7
11%
5
8%
1-15
12
20%
7
12%
16-30
10
16%
10
17%
31-45
4
7%
11
18%
46-60
14
23%
10
17%
61-75
14
23%
17
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0
Челси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2
Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1

Результаты матчей

Брайтон
Челси

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
2
3 раза 8%
5
1 раз 3%
2
10 раз 28%
1
8 раз 22%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
3
7
10
1.5
13
5
5
12
2.5
7
11
3
14
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
3
5
14
1.5
9
9
4
15
2.5
5
13
2
17
3.5
2
16
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
30
6
12
24
1.5
22
14
9
27
2.5
12
24
5
31
3.5
6
30
1
35
4.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
2.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 Заявка 36 16 9 11 73 - 61 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 16 6 14 52 - 56 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 3 6 28 - 26 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 Заявка 18 6 5 7 31 - 36 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.

    Главный судья: Солсбери Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Челси.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.10. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.10 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 34
    Брайтон 5.9% (2)
    X 17.6% (6)
    Челси 76.5% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Челси
    4.00
    Реклама, zenit.win
    4.00
    Реклама, betcity.ru
    2.12
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Брайтон - Челси

    Исход игры
    Брайтон
    5.9% (2)
    Ничья
    17.6% (6)
    Челси
    76.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.41% (27)
    Меньше
    20.59% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (30)
    Нет
    11.76% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    52.9% (18)
    1:1 Ничья
    8.8% (3)
    1:3 Челси
    8.8% (3)
    0:2 Челси
    5.9% (2)
    0:1 Челси
    5.9% (2)
    2:2 Ничья
    5.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брайтон
    Челси
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный