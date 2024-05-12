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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 38
Манчестер Юнайтед 68.4% (26)
X 13.2% (5)
Ньюкасл 18.4% (7)
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Ньюкасл

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

32 матча

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:3
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.35
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.72
1.31

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 10 (4) 0.28
Хёйлунн Расмус 8 0.22
Гарначо Алехандро 7 0.19
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.19
Мактоминай Скотт 7 0.19
Магуайр Гарри 2 0.06
Майну Кобби 2 0.06
Далот Диогу 1 0.03
Каземиро Карлос 1 0.03
Антони 1 0.03
Эриксен Кристиан 1 0.03
Линделоф Виктор 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Маунт Мэйсон 1 0.03
Межбри Ханнибал 1 0.03
Уан-Биссака Аарон 0 0
Эванс Джонни 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 20 (5) 0.56
Гордон Энтони 10 (1) 0.28
Уилсон Каллум 9 (2) 0.25
Гимараэс Бруно 6 0.17
Лонгстафф Шон 6 0.17
Барнс Харви 4 0.11
Шёр Фабиан 4 0.11
Альмирон Мигель 3 0.08
Мёрфи Джейкоб 2 0.06
Бёрн Дэн 2 0.06
Ботман Свен 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Антони 5 0
Каземиро Карлос 5 0
Онана Андре 5 0
Амрабат Софьян 4 0
Уан-Биссака Аарон 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Мактоминай Скотт 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Камбвала Вилли 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 10 1
Гимараэс Бруно 8 0
Лонгстафф Шон 7 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 3 0
Барнс Харви 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Холл Льюис 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Андерсон Эллиот 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Ньюкасл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
12
Манчестер Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

18
44
Манчестер Юнайтед
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (5)
44% (16)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
25% (9)
25% (9)
Ньюкасл
26.7%
73.3%
8 побед 22 поражения
Первый тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
19% (7)
58% (21)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

7
13

Волевые победы

28
13

Упущенные победы

25
56

Голы по времени матча

Забито

28
30
8 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
2
7%
1
3%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
3
11%
9
30%
31-45
5
18%
4
13%
46-60
5
18%
5
17%
61-75
10
36%
7
23%
76-90

Пропущено

26
35
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
12%
2
6%
1-15
9
35%
5
14%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
4
15%
8
23%
61-75
4
15%
10
29%
76-90

Забито

25
48
13 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
22 Не забивали 17
5
20%
8
17%
1-15
4
16%
6
13%
16-30
4
16%
7
15%
31-45
1
4%
7
15%
46-60
4
16%
9
19%
61-75
7
28%
11
23%
76-90

Пропущено

29
23
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
10%
2
9%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
11
38%
4
17%
76-90

Забито

53
78
21 В 1-м тайме 35
32 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 22
8 Не забивали 5
7
13%
9
12%
1-15
7
13%
10
13%
16-30
7
13%
16
21%
31-45
6
11%
11
14%
46-60
9
17%
14
18%
61-75
17
32%
18
23%
76-90

Пропущено

55
58
23 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 37
18 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 26
6
11%
4
7%
1-15
12
22%
10
17%
16-30
5
9%
7
12%
31-45
8
15%
11
19%
46-60
9
16%
12
21%
61-75
15
27%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2
Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 37%
4
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
4
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
9
9
1.5
12
7
4
14
2.5
9
10
1
17
3.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
12
5
7
11
1.5
8
9
3
15
2.5
4
13
1
17
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
31
5
16
20
1.5
20
16
7
29
2.5
13
23
2
34
3.5
9
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 37 27 5 5 89 - 28 86
2.
Манчестер Сити
 Заявка 36 26 7 3 91 - 33 85
3.
Ливерпуль
 Заявка 36 23 9 4 81 - 38 78
4.
Астон Вилла
 Заявка 36 20 7 9 73 - 53 67
5.
Тоттенхэм
 Заявка 36 19 6 11 71 - 59 63
6.
Ньюкасл
 Заявка 36 17 6 13 79 - 57 57
7.
Челси
 Заявка 36 16 9 11 73 - 61 57
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 16 6 14 52 - 56 54
9.
Вест Хэм
 Заявка 37 14 10 13 59 - 71 52
10.
Брайтон
 Заявка 36 12 12 12 54 - 58 48
11.
Борнмут
 Заявка 37 13 9 15 54 - 66 48
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 13 7 17 50 - 63 46
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 12 10 15 52 - 58 46
14.
Фулхэм
 Заявка 37 12 8 17 51 - 59 44
15.
Эвертон
 Заявка 37 13 9 15 39 - 49 40
16.
Брентфорд
 Заявка 37 10 9 18 54 - 61 39
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 8 9 20 47 - 66 29
18.
Лутон Таун
 Заявка 37 6 8 23 51 - 82 26
19.
Бёрнли
 Заявка 37 5 9 23 40 - 76 24
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 37 3 7 27 35 - 101 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 18 14 3 1 47 - 17 45
2.
Арсенал
 Заявка 18 14 2 2 46 - 15 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 5 0 48 - 15 44
4.
Ньюкасл
 Заявка 19 12 4 3 49 - 22 40
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 13 0 5 38 - 25 39
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 12 3 3 45 - 25 39
7.
Челси
 Заявка 18 10 4 4 42 - 25 34
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 9 3 6 28 - 26 30
10.
Фулхэм
 Заявка 19 9 2 8 31 - 24 29
11.
Вест Хэм
 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
12.
Эвертон
 Заявка 19 8 4 7 22 - 18 28
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 8 3 8 26 - 30 27
14.
Борнмут
 Заявка 19 7 6 6 28 - 29 27
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 4 7 32 - 26 25
16.
Брентфорд
 Заявка 18 5 7 6 27 - 30 22
17.
Лутон Таун
 Заявка 18 4 4 10 26 - 33 16
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 27 - 30 16
19.
Бёрнли
 Заявка 18 2 4 12 18 - 41 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 18 2 4 12 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 13 3 3 43 - 13 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 13 2 3 43 - 18 41
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 9 6 3 34 - 21 33
4.
Астон Вилла
 Заявка 18 8 4 6 28 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 24 - 30 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 6 6 6 33 - 34 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 2 9 28 - 43 23
8.
Челси
 Заявка 18 6 5 7 31 - 36 23
9.
Борнмут
 Заявка 18 6 3 9 26 - 37 21
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 5 6 8 20 - 32 21
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 5 4 9 24 - 33 19
12.
Брайтон
 Заявка 19 4 6 9 25 - 35 18
13.
Ньюкасл
 Заявка 17 5 2 10 30 - 35 17
14.
Брентфорд
 Заявка 19 5 2 12 27 - 31 17
15.
Фулхэм
 Заявка 18 3 6 9 20 - 35 15
16.
Бёрнли
 Заявка 19 3 5 11 22 - 35 14
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 3 4 11 20 - 36 13
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 5 8 17 - 31 12
19.
Лутон Таун
 Заявка 19 2 4 13 25 - 49 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 19 1 3 15 16 - 47 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 25 (5)
Челси Палмер Коул 21 (10)
Борнмут Соланке Доминик 20 (3)
Ньюкасл Исак Александр 20 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 10
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 11
Борнмут Сенеси Маркос 12
Шеффилд Юнайтед Ахмедходжич Анел 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 38
    Манчестер Юнайтед 68.4% (26)
    X 13.2% (5)
    Ньюкасл 18.4% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ньюкасл
    4.00
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    4.05
    Реклама, pari.ru
    2.46
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    68.4% (26)
    Ничья
    13.2% (5)
    Ньюкасл
    18.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (26)
    Меньше
    29.73% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    52.6% (20)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    10.5% (4)
    0:2 Ньюкасл
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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