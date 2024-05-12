Тур: 34. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
32 матча
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2.35
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
1.72
1.31
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
52
68
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.28
|Хёйлунн Расмус
|8
|0.22
|Гарначо Алехандро
|7
|0.19
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.19
|Мактоминай Скотт
|7
|0.19
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|Майну Кобби
|2
|0.06
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Каземиро Карлос
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Маунт Мэйсон
|1
|0.03
|Межбри Ханнибал
|1
|0.03
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|20 (5)
|0.56
|Гордон Энтони
|10 (1)
|0.28
|Уилсон Каллум
|9 (2)
|0.25
|Гимараэс Бруно
|6
|0.17
|Лонгстафф Шон
|6
|0.17
|Барнс Харви
|4
|0.11
|Шёр Фабиан
|4
|0.11
|Альмирон Мигель
|3
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|2
|0.06
|Ботман Свен
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Каземиро Карлос
|5
|0
|Онана Андре
|5
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Уан-Биссака Аарон
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Камбвала Вилли
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|10
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Лонгстафф Шон
|7
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Барнс Харви
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Холл Льюис
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Андерсон Эллиот
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Ньюкасл
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
12
Манчестер Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
18
44
Манчестер Юнайтед
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (5)
44% (16)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
25% (9)
25% (9)
Ньюкасл
26.7%
73.3%
8 побед 22 поражения
Первый тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
19% (7)
58% (21)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
7
13
Волевые победы
28
13
Упущенные победы
25
56
Голы по времени матча
Забито
28
30
8 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
2
7%
1
3%
1-15
3
11%
4
13%
16-30
3
11%
9
30%
31-45
5
18%
4
13%
46-60
5
18%
5
17%
61-75
10
36%
7
23%
76-90
Пропущено
26
35
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
12%
2
6%
1-15
9
35%
5
14%
16-30
2
8%
4
11%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
4
15%
8
23%
61-75
4
15%
10
29%
76-90
Забито
25
48
13 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
22 Не забивали 17
5
20%
8
17%
1-15
4
16%
6
13%
16-30
4
16%
7
15%
31-45
1
4%
7
15%
46-60
4
16%
9
19%
61-75
7
28%
11
23%
76-90
Пропущено
29
23
9 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
10%
2
9%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
11
38%
4
17%
76-90
Забито
53
78
21 В 1-м тайме 35
32 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 22
8 Не забивали 5
7
13%
9
12%
1-15
7
13%
10
13%
16-30
7
13%
16
21%
31-45
6
11%
11
14%
46-60
9
17%
14
18%
61-75
17
32%
18
23%
76-90
Пропущено
55
58
23 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 37
18 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 26
6
11%
4
7%
1-15
12
22%
10
17%
16-30
5
9%
7
12%
31-45
8
15%
11
19%
46-60
9
16%
12
21%
61-75
15
27%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2
Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 37%
4
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
4:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
5 раз 14%
4
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
7 раз 19%
4
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
5
2 раза 6%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
99
127
414
910
117
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
125
711
89
315
413
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
315
1620
2016
729
1323
234
927
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|2.
|Заявка
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|3.
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|81 - 38
|78
|4.
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|73 - 53
|67
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7.
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|73 - 61
|57
|8.
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|52 - 56
|54
|9.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10.
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|54 - 66
|48
|12.
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|14.
|Заявка
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15.
|Заявка
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16.
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18.
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|51 - 82
|26
|19.
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|47 - 17
|45
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|46 - 15
|44
|3.
|Заявка
|18
|13
|5
|0
|48 - 15
|44
|4.
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 22
|40
|5.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|38 - 25
|39
|6.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|45 - 25
|39
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|42 - 25
|34
|8.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 23
|30
|9.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 26
|30
|10.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|31 - 24
|29
|11.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 18
|28
|13.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|28 - 29
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|32 - 26
|25
|16.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|27 - 30
|22
|17.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|27 - 30
|16
|19.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 41
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|43 - 13
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 18
|41
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 21
|33
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|28 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 30
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|33 - 34
|24
|7.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 43
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|31 - 36
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 37
|21
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 32
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|24 - 33
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|25 - 35
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|30 - 35
|17
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|20 - 35
|15
|16.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|20 - 36
|13
|18.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 31
|12
|19.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|16 - 47
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|25 (5)
|Челси
|Палмер Коул
|21 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|20 (3)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|20 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 11
|Борнмут
|Сенеси Маркос
|12
|Шеффилд Юнайтед
|Ахмедходжич Анел
|1 10
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Исход игры
Манчестер Юнайтед
68.4% (26)
Ничья
13.2% (5)
Ньюкасл
18.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
78.38% (29)
Нет
21.62% (8)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
52.6% (20)
2:0 Манчестер Юнайтед
10.5% (4)
0:2 Ньюкасл
7.9% (3)
1:1 Ничья
7.9% (3)
2:2 Ничья
5.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!