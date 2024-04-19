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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Дели Динамос
2:1
Итог доп. времени
Керала Бластерс
0'
22' Желтая карточка
Дринчич Милош
29' Желтая карточка
Lara Sharma
42' Желтая карточка
Лешкович Марко
0:1
67' Гол
Черных Фёдор
76' Желтая карточка
Дельгадо Карлос
1:1
87' Гол
Маурисио Диего
2:1
98' Гол
Isak Vanlalruatfela
102' Желтая карточка
Sandeep Singh
1
Сингх
Амриндер
4
Amey
Ranwade
15
Mourtada
Sergine
Fall
5
Дельгадо
Карлос
18
Jerry
Lalrinzuala
10
Ahmed
Jahouh
7
Khawlhring
Lalthathanga
17
Jerry
Mawihmingthanga
25
Princeton
Rebello
19
Isak
Vanlalruatfela
21
Кришна
Рой
23
Lara
Sharma
4
Хормипам
Руива
15
Дринчич
Милош
55
Лешкович
Марко
3
Sandeep
Singh
17
Saurav
Mandal
8
Vibin
Mohanan
6
Freddy
Lallawmawma
21
Дайсуке
Сакай
91
Черных
Фёдор
19
Mohammed
Aimen
Дели Динамос
Керала Бластерс

История личных встреч

Дели Динамос
Керала Бластерс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
2:2
СИ
2:4
СИ
4:4
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
1:3
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
0:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
0:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.82
0.82

Среднее время на гол

49
110

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1
1.64

Среднее время на гол

90
55

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.41
1.23

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
73

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 12 (1) 0.52
Маурисио Диего 11 (3) 0.48
Isak Vanlalruatfela 4 0.17
Mourtada Sergine Fall 3 0.13
Ahmed Jahouh 2 (1) 0.09
Jerry Mawihmingthanga 2 0.09
Amey Ranwade 1 0.04
Princeton Rebello 1 0.04
Lalmalsawma 1 0.04
Годдард Си 0 0
Дельгадо Карлос 0 0
Jerry Lalrinzuala 0 0
Khawlhring Lalthathanga 0 0
Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантакос Димитрис 13 (3) 0.57
Луна Адриан 3 0.13
Черных Фёдор 3 0.13
Дайсуке Сакай 3 0.13
Danish Farooq Bhat 2 0.09
Kwame Peprah 2 0.09
Дринчич Милош 2 0.09
Mohammed Aimen 1 0.04
Nihal Sudeesh 1 0.04
Vibin Mohanan 1 0.04
Saurav Mandal 0 0
Правин Рахул 0 0
Emmanuel Justine 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 8 0
Маурисио Диего 4 1
Khawlhring Lalthathanga 5 0
Дельгадо Карлос 4 0
Pranjal Bhumij 4 0
Princeton Rebello 4 0
Jerry Lalrinzuala 3 0
Сингх Амриндер 3 0
Кришна Рой 2 0
Jerry Mawihmingthanga 2 0
Amey Ranwade 2 0
Vignesh Dakshinamurthy 2 0
Гахлот Нарендер 2 0
Thoiba Moirangthem 2 0
Aniket Jadhav 2 0
Lenny Rodrigues 1 0
Mourtada Sergine Fall 1 0
Lalthuammawia Ralte 1 0
Lalmalsawma 1 0
Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danish Farooq Bhat 8 0
Дринчич Милош 5 1
Huidrom Singh 5 1
Диамантакос Димитрис 4 1
Правин Рахул 5 0
Хормипам Руива 5 0
Лешкович Марко 4 0
Sandeep Singh 4 0
Луна Адриан 3 0
Котал Притам 3 0
Jeakson Singh Thounaojam 1 1
Сингх Джаксон 2 0
Saurav Mandal 2 0
Freddy Lallawmawma 2 0
Mohammed Azhar 2 0
Черных Фёдор 1 0
Prabir Das 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Пандита Ишан 1 0
Lara Sharma 1 0
Vibin Mohanan 1 0
Kwame Peprah 1 0
Mohammed Aimen 1 0
Emmanuel Justine 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Керала Бластерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
4
Дели Динамос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Керала Бластерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

7
15
Дели Динамос
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Керала Бластерс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

25
11
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
1
4%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
11
44%
2
18%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
16%
1
9%
61-75
3
12%
2
18%
76-90
1
4%
0
0%
91-120

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
6
43%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Забито

12
20
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
14%
6
29%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Забито

37
31
22 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
3
8%
4
13%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
14
38%
6
19%
31-45
4
11%
7
23%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
5
14%
7
23%
76-90
1
3%
0
0%
91-120

Пропущено

24
35
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
5
21%
6
17%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
3
13%
5
14%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
5
21%
12
34%
76-90
0
0%
1
3%
91-120

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0
Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5
Керала Бластерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайдарабад - Керала Бластерс 1:3 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 2:4 Джамшедпур - Керала Бластерс 1:1
Керала Бластерс - АТК 3:4 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Пенджаб 1:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 АТК - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1

Результаты матчей

Дели Динамос
Керала Бластерс

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Керала Бластерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
1.5
7
4
4
8
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
2
10
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
19
4
12
11
1.5
9
14
5
18
2.5
4
19
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 22 15 3 4 47 - 26 48
2.
Мумбаи Сити
 22 13 6 3 40 - 20 45
3.
Гоа
 22 13 6 3 39 - 21 45
4.
Дели Динамос
 23 12 6 5 37 - 24 42
5.
Керала Бластерс
 23 10 3 10 33 - 33 33
6.
Ченнаин
 22 8 3 11 26 - 36 27
7.
Нортист Юнайтед
 22 6 8 8 30 - 34 26
8.
Ист Бенгал
 22 6 6 10 27 - 29 24
9.
Пенджаб
 22 6 6 10 28 - 35 24
10.
Джамшедпур
 22 5 7 10 28 - 30 22
11.
Бенгалуру
 22 5 7 10 20 - 34 22
12.
Хайдарабад
 22 1 5 16 10 - 43 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 12 9 3 0 25 - 10 30
2.
Гоа
 11 8 1 2 17 - 7 25
3.
Мумбаи Сити
 11 7 3 1 21 - 10 24
4.
АТК
 11 6 2 3 22 - 16 20
5.
Керала Бластерс
 11 6 2 3 22 - 19 20
6.
Ченнаин
 11 6 1 4 16 - 14 19
7.
Бенгалуру
 11 5 4 2 11 - 14 19
8.
Нортист Юнайтед
 11 5 3 3 18 - 12 18
9.
Ист Бенгал
 11 4 3 4 13 - 10 15
10.
Пенджаб
 11 3 3 5 15 - 17 12
11.
Джамшедпур
 11 2 6 3 13 - 14 12
12.
Хайдарабад
 11 0 2 9 4 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 11 9 1 1 25 - 10 28
2.
Мумбаи Сити
 11 6 3 2 19 - 10 21
3.
Гоа
 11 5 5 1 22 - 14 20
4.
Керала Бластерс
 12 4 1 7 11 - 14 13
5.
Дели Динамос
 11 3 3 5 12 - 14 12
6.
Пенджаб
 11 3 3 5 13 - 18 12
7.
Джамшедпур
 11 3 1 7 15 - 16 10
8.
Ист Бенгал
 11 2 3 6 14 - 19 9
9.
Ченнаин
 11 2 2 7 10 - 22 8
10.
Нортист Юнайтед
 11 1 5 5 12 - 22 8
11.
Хайдарабад
 11 1 3 7 6 - 18 6
12.
Бенгалуру
 11 0 3 8 9 - 20 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 13 (3)
Дели Динамос Кришна Рой 12 (3)
Дели Динамос Маурисио Диего 11 (1)
АТК Петратос Димитри 10 (6)
Гоа Noah Sadaoui 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 8
АТК Тангри Дипак 9
Бенгалуру Сингх Суреш 2 5
Дели Динамос Ahmed Jahouh 8
Керала Бластерс Danish Farooq Bhat 8
Весь список
  • Дополнительное время
  • 125'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 117'
    Isak Vanlalruatfela уходит с поля. Vignesh Dakshinamurthy выходит вместо него
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 105'
    Лешкович Марко уходит с поля. Котал Притам выходит вместо него
  • 102'
    Sandeep Singh получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Кришна Рой сделал результативную передачу.
  • 98'
    ГОООООЛ - Isak Vanlalruatfela забивает
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Лешкович Марко получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Лара Шарма получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Ahmed Jahouh сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Mourtada Sergine Fall бьет в цель!
    • 22'
      Дринчич Милош получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс онлайн

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