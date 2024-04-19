2:1
Итог доп. времени
0'
22' Желтая карточкаДринчич Милош
29' Желтая карточкаLara Sharma
42' Желтая карточкаЛешкович Марко
0:1
67' ГолЧерных Фёдор
76' Желтая карточкаДельгадо Карлос
1:1
87' ГолМаурисио Диего
2:1
98' ГолIsak Vanlalruatfela
102' Желтая карточкаSandeep Singh
Ход матча
22'
29'
42'
67'
0:1
76'
87'
1:1
98'
102'
10
Ahmed
Jahouh
21
Кришна
Рой
23
Lara
Sharma
91
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Годдард СиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Lobera
- Основной состав
-
23 Lara SharmaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Полузащитник
-
10 Луна АдрианПолузащитник
-
26 Пандита ИшанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
История личных встреч
Дели Динамос
Керала Бластерс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.82
0.82
Среднее время на гол
49
110
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1
1.64
Среднее время на гол
90
55
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.41
1.23
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
73
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|12 (1)
|0.52
|Маурисио Диего
|11 (3)
|0.48
|Isak Vanlalruatfela
|4
|0.17
|Mourtada Sergine Fall
|3
|0.13
|Ahmed Jahouh
|2 (1)
|0.09
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.09
|Amey Ranwade
|1
|0.04
|Princeton Rebello
|1
|0.04
|Lalmalsawma
|1
|0.04
|Годдард Си
|0
|0
|Дельгадо Карлос
|0
|0
|Jerry Lalrinzuala
|0
|0
|Khawlhring Lalthathanga
|0
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|0.57
|Луна Адриан
|3
|0.13
|Черных Фёдор
|3
|0.13
|Дайсуке Сакай
|3
|0.13
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.09
|Kwame Peprah
|2
|0.09
|Дринчич Милош
|2
|0.09
|Mohammed Aimen
|1
|0.04
|Nihal Sudeesh
|1
|0.04
|Vibin Mohanan
|1
|0.04
|Saurav Mandal
|0
|0
|Правин Рахул
|0
|0
|Emmanuel Justine
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|8
|0
|Маурисио Диего
|4
|1
|Khawlhring Lalthathanga
|5
|0
|Дельгадо Карлос
|4
|0
|Pranjal Bhumij
|4
|0
|Princeton Rebello
|4
|0
|Jerry Lalrinzuala
|3
|0
|Сингх Амриндер
|3
|0
|Кришна Рой
|2
|0
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0
|Amey Ranwade
|2
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|2
|0
|Гахлот Нарендер
|2
|0
|Thoiba Moirangthem
|2
|0
|Aniket Jadhav
|2
|0
|Lenny Rodrigues
|1
|0
|Mourtada Sergine Fall
|1
|0
|Lalthuammawia Ralte
|1
|0
|Lalmalsawma
|1
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danish Farooq Bhat
|8
|0
|Дринчич Милош
|5
|1
|Huidrom Singh
|5
|1
|Диамантакос Димитрис
|4
|1
|Правин Рахул
|5
|0
|Хормипам Руива
|5
|0
|Лешкович Марко
|4
|0
|Sandeep Singh
|4
|0
|Луна Адриан
|3
|0
|Котал Притам
|3
|0
|Jeakson Singh Thounaojam
|1
|1
|Сингх Джаксон
|2
|0
|Saurav Mandal
|2
|0
|Freddy Lallawmawma
|2
|0
|Mohammed Azhar
|2
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Prabir Das
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Пандита Ишан
|1
|0
|Lara Sharma
|1
|0
|Vibin Mohanan
|1
|0
|Kwame Peprah
|1
|0
|Mohammed Aimen
|1
|0
|Emmanuel Justine
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Керала Бластерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
4
Дели Динамос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Керала Бластерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
7
15
Дели Динамос
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Керала Бластерс
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
25
11
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
1
4%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
11
44%
2
18%
31-45
3
12%
3
27%
46-60
4
16%
1
9%
61-75
3
12%
2
18%
76-90
1
4%
0
0%
91-120
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
6
43%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Забито
12
20
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
3
25%
4
20%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
14%
6
29%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
6
29%
76-90
Забито
37
31
22 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
3
8%
4
13%
1-15
5
14%
2
6%
16-30
14
38%
6
19%
31-45
4
11%
7
23%
46-60
5
14%
5
16%
61-75
5
14%
7
23%
76-90
1
3%
0
0%
91-120
Пропущено
24
35
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
5
21%
6
17%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
3
13%
5
14%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
5
21%
12
34%
76-90
0
0%
1
3%
91-120
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Пенджаб 3:1 Бенгалуру - Дели Динамос 0:0
Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ист Бенгал 2:1 Дели Динамос - АТК 0:0 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос - Джамшедпур 4:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 0:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Дели Динамос - Башундхара Кингс 1:0 АТК - Дели Динамос 2:2 Джамшедпур - Дели Динамос 0:1 АТК - Дели Динамос 2:5
Керала Бластерс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайдарабад - Керала Бластерс 1:3 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 2:4 Джамшедпур - Керала Бластерс 1:1
Керала Бластерс - АТК 3:4 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Пенджаб 1:3 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 АТК - Керала Бластерс 0:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 2:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1
Результаты матчей
Дели Динамос
Керала Бластерс
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:0
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Керала Бластерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
74
48
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
194
1211
914
518
419
122
122
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|13 (3)
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (3)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|11 (1)
|АТК
|Петратос Димитри
|10 (6)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|10 (5)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 8
|АТК
|Тангри Дипак
|9
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|2 5
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|8
|Керала Бластерс
|Danish Farooq Bhat
|8