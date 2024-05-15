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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 5.
Тачира
0:0
Первый тайм: 19'
Насьональ Монтевидео
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тачира
Ничья
Насьональ Монтевидео
4.15
3.47
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3.65
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Jesus
Camargo
4
Haibrany
Ruiz
Diaz
2
Carlos
Vivas
3
Jean
Gutierrez
29
Jefre
Vargas
15
Maurice
Jesus
Cova
Sanchez
20
Carlos
Calzadilla
23
Yanniel
Hernandez
28
Gleiker
Mendoza
16
Jesus
Hernandez1
9
Anthony
Uribe
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
3
Juan
Izquierdo
23
Полента
Диего
11
Gabriel
Baez
8
Олива
Кристиан
7
Antonio
Galeano
26
Lucas
Sanabria
16
Кастро
Алексис
19
Гонсалес
Гастон
20
Gonzalo
Carneiro
Тачира
3-4-3
Насьональ Монтевидео
4-1-4-1

История личных встреч

Тачира
Насьональ Монтевидео

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Тачира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jesus Hernandez1 1 0.2
Haibrany Ruiz Diaz 1 0.2
Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Carneiro 3 (1) 0.33
Бентанкур Рубен 2 0.22
Leandro Lozano 2 0.22
Кастро Алексис 1 0.11
Lucas Sanabria 1 0.11
Антони Матео 1 0.11
Jeremia Recoba 1 0.11
Osinachi Ebere 1 (1) 0.11

Карточки

Тачира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Robles1 3 0
Oliver Paz Benitez 1 0
Maurice Jesus Cova Sanchez 1 0
Bryan Castillo 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Ерсон Чакон 1 0
Carlos Vivas 1 0
Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 2 1
Кастро Алексис 2 0
Leandro Lozano 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Gabriel Baez 1 0
Gonzalo Carneiro 1 0
Lucas Sanabria 1 0
Franco Romero1 1 0
Антони Матео 1 0
Jeremia Recoba 1 0

Результаты матчей

Тачира
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Тачира
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
10
Тачира
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Насьональ Монтевидео
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
1
50%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
3
43%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тачира
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тачира - Либертад 1:1 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Тачира 1:0 Тачира - Карабобо 1:0
Либертад - Тачира 3:0 Универсидад Сентраль - Тачира 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2
Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2 Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Академия Пуэрто Кабельо - Насьональ Монтевидео 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1

Результаты матчей

Тачира
Насьональ Монтевидео

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
5 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Тачира
Насьональ Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
6
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Насьональ Монтевидео
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Либертад
 5 1 1 3 5 - 7 4
4.
Тачира
 0:0 5 0 2 3 2 - 8 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Либертад
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Тачира
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Насьональ Монтевидео
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
3.
Либертад
 3 0 1 2 1 - 5 1
4.
Тачира
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 5
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 5
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Пеньяроль Eduardo Darias 4
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 2
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 2
Сан-Лоренсо Альмагро Романа Джохан 1 2
Флуминенсе Мело Фелипе 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогноз на матч от Liveresult
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Тачира
Ничья
Насьональ Монтевидео
4.15
3.47
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