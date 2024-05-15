Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 19'
0'
29
Jefre
Vargas
12
Мехия
Луис
11
Gabriel
Baez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Jefre VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Камачо ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ерсон ЧаконПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Sarago
- Основной состав
-
12 Мехия ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gabriel BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Антони МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альваро Рекоба
История личных встреч
Тачира
Насьональ Монтевидео
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Тачира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jesus Hernandez1
|1
|0.2
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0.2
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Carneiro
|3 (1)
|0.33
|Бентанкур Рубен
|2
|0.22
|Leandro Lozano
|2
|0.22
|Кастро Алексис
|1
|0.11
|Lucas Sanabria
|1
|0.11
|Антони Матео
|1
|0.11
|Jeremia Recoba
|1
|0.11
|Osinachi Ebere
|1 (1)
|0.11
Карточки
Тачира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Robles1
|3
|0
|Oliver Paz Benitez
|1
|0
|Maurice Jesus Cova Sanchez
|1
|0
|Bryan Castillo
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Ерсон Чакон
|1
|0
|Carlos Vivas
|1
|0
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полента Диего
|2
|1
|Кастро Алексис
|2
|0
|Leandro Lozano
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Gabriel Baez
|1
|0
|Gonzalo Carneiro
|1
|0
|Lucas Sanabria
|1
|0
|Franco Romero1
|1
|0
|Антони Матео
|1
|0
|Jeremia Recoba
|1
|0
Результаты матчей
Тачира
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Тачира
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
10
Тачира
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Насьональ Монтевидео
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
1
50%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
3
43%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тачира
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тачира - Либертад 1:1 Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Тачира 1:0 Тачира - Карабобо 1:0
Либертад - Тачира 3:0 Универсидад Сентраль - Тачира 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 1:4 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 4:2 Серро - Насьональ Монтевидео 1:2
Насьональ Монтевидео - Тачира 2:1 Насьональ Монтевидео - Рампла Хуниорс 6:2 Мирамар Мисионес - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Академия Пуэрто Кабельо - Насьональ Монтевидео 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1
Результаты матчей
Тачира
Насьональ Монтевидео
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
5 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Тачира
Насьональ Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
62
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|4.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|4.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|5
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|5
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|4
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 2
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 2
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Романа Джохан
|1 2
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|3